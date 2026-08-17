Poruszający występ Ralpha Fiennesa. Nowy film trafił do HBO Max
Dramat z Ralphem Fiennesem w roli głównej nie pojawił się w polskich kinach. Na całe szczęście nie ominął jednak streamingu - produkcja trafiła do HBO Max. Pozytywne opinie wskazują, że jest to wzruszająca produkcja, w której Fiennes daje niezapomniany występ.
"Chórzyści" to brytyjski dramat historyczny, którego akcja rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Ramsden w Yorkshire w 1916 roku, a zatem podczas I wojny światowej. Fabuła koncentruje się na lokalnym chórze, który mierzy się ze stratą większości swoich członków, ponieważ większość z nich została powołana do służby wojskowej. Aby nie doprowadzić do rozpadu zespołu, rozpoczyna się rekrutacja mieszkańców miasteczka.
W pewnym momencie chór stoi przed trudną decyzją. W związku z tym, że Wielka Brytania jest w stanie wojny z Niemcami, utwory niemieckich kompozytorów, tacy jak Bach, Beethoven i Händel, nie mogą zostać przez członków chóru wykonane. Członkowie grupy postanawiają zatem pochylić się nad "Snem Gerontiusa" autorstwa brytyjskiego kompozytora Edwarda Elgara.
Film Chórzyści jest dostępny w HBO Max
Istotnym punktem fabuły jest mianowanie dr. Henry'ego Guthrie (w tej roli Ralph Fiennes) nowym chórmistrzem. Jest to dla grupy nie lada ryzyko, ponieważ Guthrie jest nie tylko gejem, ale również germanofilem i ateistą. Dla tego występu Fiennesa warto "Chórzystów" zobaczyć. Tak przynajmniej twierdzą krytycy na Rotten Tomatoes, którzy mieli okazję zapoznać się z filmem Nicholasa Hytnera:
Ralph Fiennes prowadzi ten piękny dramat z czasów I wojny światowej, opowiadający o chórze w małym brytyjskim miasteczku. Doskonale ukazuje rozpacz i nadzieję lokalnej społeczności. Z doskonałym humorem i silną obsadą, to wzruszający film o odporności.
Dotarcie do wielkiego występu stanowi sedno historii, ponieważ wielu postaciom nadano wymiar i cel, a Fiennes jest tu na pierwszym miejscu.
Staromodny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Detale z epoki zostały pieczołowicie wykorzystane; scenariusz autorstwa wspaniałego Alana Bennetta jest pięknie napisany; a występy, z cudownym Ralphem Fiennesem w roli niechętnego dyrygenta chóru, są wyjątkowe.
Nie da się jednak ukryć, że mimo pozytywnych reakcji na występ Fiennesa, opinie na temat samego filmu były podzielone. Niektórzy krytycy podkreślali, że film oddał emocjonalną głębię, choć stonowana narracja dużo lepiej sprawdziłaby się na scenie. Nic dziwnego - Hytner i Bennett współpracowali już wcześniej nad produkcjami opartymi na sztukach teatralnych napisanych przez Bennetta, w związku z czym ich styl naturalnie został przeniesiony na ekran.
Te i inne aspekty można już ocenić samodzielnie. "Chórzyści" są już dostępni w HBO Max i subskrybenci bez problemu i dodatkowych opłat mogą zapoznać się z filmem. Warto przygotować się na pełen wzruszeń seans.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Mega premiera HBO Max. Ogląda się jak Detektywa w najlepszych czasach
- Mocny horror podbija HBO Max. Ta saga ma ponad 20 lat
- Dla tego serialu zdradziłam Dr. House'a. Jest wybitny
- Thriller z Sydney Sweeney podbija HBO Max. Nie oglądaj z rodzicami
- Fani nie wybaczą HBO, że skasowało swój najlepszy serial. Czekają lata
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.