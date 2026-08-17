Poruszający występ Ralpha Fiennesa. Nowy film trafił do HBO Max

"Chórzyści" to brytyjski dramat historyczny, którego akcja rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Ramsden w Yorkshire w 1916 roku, a zatem podczas I wojny światowej. Fabuła koncentruje się na lokalnym chórze, który mierzy się ze stratą większości swoich członków, ponieważ większość z nich została powołana do służby wojskowej. Aby nie doprowadzić do rozpadu zespołu, rozpoczyna się rekrutacja mieszkańców miasteczka.

W pewnym momencie chór stoi przed trudną decyzją. W związku z tym, że Wielka Brytania jest w stanie wojny z Niemcami, utwory niemieckich kompozytorów, tacy jak Bach, Beethoven i Händel, nie mogą zostać przez członków chóru wykonane. Członkowie grupy postanawiają zatem pochylić się nad "Snem Gerontiusa" autorstwa brytyjskiego kompozytora Edwarda Elgara.

Film Chórzyści jest dostępny w HBO Max

Istotnym punktem fabuły jest mianowanie dr. Henry'ego Guthrie (w tej roli Ralph Fiennes) nowym chórmistrzem. Jest to dla grupy nie lada ryzyko, ponieważ Guthrie jest nie tylko gejem, ale również germanofilem i ateistą. Dla tego występu Fiennesa warto "Chórzystów" zobaczyć. Tak przynajmniej twierdzą krytycy na Rotten Tomatoes, którzy mieli okazję zapoznać się z filmem Nicholasa Hytnera:

Ralph Fiennes prowadzi ten piękny dramat z czasów I wojny światowej, opowiadający o chórze w małym brytyjskim miasteczku. Doskonale ukazuje rozpacz i nadzieję lokalnej społeczności. Z doskonałym humorem i silną obsadą, to wzruszający film o odporności.

Dotarcie do wielkiego występu stanowi sedno historii, ponieważ wielu postaciom nadano wymiar i cel, a Fiennes jest tu na pierwszym miejscu.

Staromodny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Detale z epoki zostały pieczołowicie wykorzystane; scenariusz autorstwa wspaniałego Alana Bennetta jest pięknie napisany; a występy, z cudownym Ralphem Fiennesem w roli niechętnego dyrygenta chóru, są wyjątkowe.

Nie da się jednak ukryć, że mimo pozytywnych reakcji na występ Fiennesa, opinie na temat samego filmu były podzielone. Niektórzy krytycy podkreślali, że film oddał emocjonalną głębię, choć stonowana narracja dużo lepiej sprawdziłaby się na scenie. Nic dziwnego - Hytner i Bennett współpracowali już wcześniej nad produkcjami opartymi na sztukach teatralnych napisanych przez Bennetta, w związku z czym ich styl naturalnie został przeniesiony na ekran.

Te i inne aspekty można już ocenić samodzielnie. "Chórzyści" są już dostępni w HBO Max i subskrybenci bez problemu i dodatkowych opłat mogą zapoznać się z filmem. Warto przygotować się na pełen wzruszeń seans.

Chórzyści - oglądaj w HBO Max Chórzyści HBO Max

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