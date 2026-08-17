Mega premiera HBO Max. Ogląda się jak Detektywa w najlepszych czasach

Zapomnijcie o "Zielonej Latarni" z Ryanem Reynoldsem. Nowy serial DCU zmywa wreszcie niesmak po filmie z 2011 roku. Bo nie jest już migotliwą i chaotyczną opowiastką superbohaterską. Okazuje się kryminałem z krwi i kości. Opowiada o Stewarcie i Jordanie - dwóch kosmicznych strażnikach - którzy zostają wciągnięci w mroczną zagadkę na Ziemi. I z tego właśnie względu produkcja przywodzi widzom na myśl uwielbiany tytuł HBO sprzed lat.



Bo "Latarnie" właśnie zadebiutowały na HBO Max. O ile w Polsce stało się to właśnie dzisiaj, 17 sierpnia, w Stanach Zjednoczonych użytkownicy platformy mogli cieszyć się pierwszym odcinkiem serialu nieco wcześniej - pojawił się wczoraj wieczorem. Dlatego właśnie odkąd tylko wstaliśmy, zalewani jesteśmy zachwytami nad produkcją DCU w mediach społecznościowych.

Latarnie - opinie o nowym serialu HBO Max

Co ciekawe, przed premierą fani powątpiewali, że "Latarnie" mogą się udać. Okazuje się jednak, że ta premiera utarła im nosa. W mediach społecznościowych widzowie piszą o tym wprost, wiążąc z produkcją wielkie nadzieje. Po pierwszym odcinku podejrzewają, że to może być najlepszy serial od HBO. W końcu porównują go do "Detektywa".

"LATARNIE" OBEJRZYSZ NA: LATARNIE HBO Max

Przy tak szokującej premierze "Latarnie" mogą się okazać najlepszym serialem od HBO wszech czasów. Jestem kupiony



Ci, którzy wątpili w "Latarnie" mogą się odwalić. Absolutnie fantastyczna premiera



Pierwszy odcinek nowego serialu HBO o Zielonej Latarni pojawił się wczoraj. To slow-burnerowy, uziemiony start, który przypomina "Detektywa" z kosmicznymi glinami - czytamy na X (dawny Twitter).

Takie opinie sprawiają, że od razu chce się pierwszy odcinek "Latarni" odpalić. Problem w tym, że wynika z nich również pewien problem: po obejrzeniu premierowego epizodu nowego serialu HBO będziemy w napięciu czekać na kolejny. W kolejnych wpisach fani wspominają przecież o cliffhangerze, który wbił ich w ziemię. A jak to się rozwinie, dowiemy się dopiero w nadchodzących tygodniach.

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