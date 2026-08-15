Fani nie wybaczą HBO, że skasowało swój najlepszy serial. Czekają lata

Głównym bohaterem "W potrzebie" jest Mężczyzna. Tak, bezimienny mężczyzna. Diler w dodatku. Dowozi on marihuanę mieszkańcom Nowego Jorku. Każdy z odcinków poświęcony jest innej osobie, która wchodzi z nim w interakcje. I właśnie to jest największą siłą serialu. W czasie oryginalnej emisji był on chwalony za sposób portretowania nudy, samotności i ludzkiej kondycji.



"W potrzebie" nie jest przy tym serialem oryginalnym HBO. Pierwotnie zadebiutował na Vimeo, ale potem stacja go przejęła i postanowiła kontynuować. Dzięki temu doczekał się czterech sezonów, z czego ostatni pojawił się w 2020 roku. W Polsce produkcja była emitowana na kanałach HBO i dostępna na wcześniejszych reinkarnacjach HBO Max. Ale w końcu z nich zniknęła. Powróciła parę dni temu. I bardzo dobrze.

W potrzebie - fani tęsknią za najlepszym serialem HBO

"W potrzebie" nie jest jakimś tam serialem. Wielu uważa go za najlepszy serial w historii HBO. Nie dość, że w mediach społecznościowych tak go właśnie określają, to jeszcze jasno dają do zrozumienia, że za nim tęsknią. Robią sobie powtórki dotychczasowych odcinków i nie pogardziliby kolejnymi.

"W POTRZEBIE" OBEJRZYSZ NA: W POTRZEBIE HBO Max

To perfekcyjny czas, aby sobie powtórzyć "W potrzebie"



Słyszę, jak ludzie rozmawiają o Nowym Jorku i marihuanie, przez co tęsknię za "W potrzebie" od HBO. Serial z wysokiej półki



Ludzie pytają mnie o seriale, które mogliby obejrzeć na raz. Jeśli kochasz Nowy Jork, trawkę, dziwne rzeczy i dramedię, pokochasz "W potrzebie". Naprawdę wspaniały serial od HBO. Jest unikatowy. Bardzo za nim tęsknię



- czytamy na X (dawny Twitter).

Ta tęsknota i idealizowanie "W potrzebie" nie powinno nikogo dziwić. W innych wpisach serial nazywa się przecież arcydziełem. Tym bardziej cieszy, że powrócił na polskie HBO Max. Bez problemu więc możemy go sobie przypomnieć, bądź nadrobić i oczywiście poczuć żal, że więcej odcinków już nie dostaniemy.

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