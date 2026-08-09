Kto zagra Profesora X? Kolejne nazwiska w obsadzie nowych X-Menów

Choć od oficjalnego ogłoszenia obsady X-Men może nas dzielić zaledwie kilka dni, niewykluczone, że Profesora X z MCU poznamy jeszcze wcześniej. Wczoraj wieczorem „The Hollywood Reporter” ujawnił, że wśród aktorów, którzy wzięli udział w próbach do roli Charlesa Xaviera, znaleźli się Christopher Abbott oraz Tom Pelphrey.



Pelphrey nie jest już brany pod uwagę, choć wciąż nie wyłoniono zdecydowanego faworyta do roli przywódcy X-Menów. Teraz „Knight Edge Media” ujawniło nazwiska kolejnych pięciu przesłuchiwanych artystów.



Pierwsza trójka jest nam już znana: Abbott, Pelphrey oraz Bill Skarsgård. Do wyścigu dołączyło jednak dwóch kolejnych kandydatów - Will Poulter oraz Harris Dickinson. To istotna informacja, ponieważ wcześniej pojawiały się doniesienia, że jeden z potencjalnych kandydatów do roli Profesora X wystąpił już wcześniej w produkcji MCU. Przypomnijmy, że Poulter wcielił się w Adama Warlocka w „Strażnikach Galaktyki 3”.



Wiarygodny insider Daniel Richtman potwierdził te informacje; dodał też, że Skarsgård i Pelphrey wypadli z wyścigu. Obecnie faworytem wydaje się Abbott, jedna Poulter lub Dickinson - zwłaszcza ten drugi, który byłby dość niespodziewanym wyborem - wciąż mogą go wyprzedzić.



Marvel Studios oraz reżyser Jake Schreier najwyraźniej poszukują stosunkowo młodego Profesora X. Abbott ma 40 lat, Poulter 33, a Dickinson 30. Charles Xavier w MCU z pewnością nie będzie więc starszym mężczyzną. Niewykluczone również, że nie będzie jeszcze poruszał się na wózku, jeśli reboot zaczerpnie inspirację z bardziej „aktywnej” wersji bohatera przedstawionej w komiksach w erze Krakoa.



Co więcej, ponoć Dafne Keen, znana z „Logana” oraz „Deadpool & Wolverine”, prowadzi rozmowy w sprawie powrotu do roli X-23. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o „Avengers: Secret Wars”, „Deadpoola 4” czy „X-Men”.

X-Men - obsada. Potwierdzone nazwiska i pogłoski

Tak czy inaczej: reboot zaczyna nabierać kształtów. Właściwie potwierdzono już trzy (a być może nawet cztery) nazwiska w obsadzie filmu Schreiera.

W ostatnim czasie Marvel prowadził bardzo szeroko zakrojone poszukiwania aktorów, którzy mieliby stworzyć nowe pokolenie mutantów, a teraz studio ma podobno „gorączkowo” dopinać obsadę przed przyszłotygodniowym D23. Spodziewamy się, że właśnie podczas tego wydarzenia poznamy pełną obsadę tytułu, ale do tego czasu musimy zadowolić się pogłoskami.



Poniżej znajdziecie zestawienie potwierdzonych i nieoficjalnie obsadzonych ról:

Potwierdzona: Sadie Sink jako Jean Grey

O tym, że Sadie Sink może być brana przez Marvela pod uwagę do roli Jean Grey, słyszeliśmy na długo przed tym, zanim aktorka dołączyła do obsady „Spider-Mana 4”. Większość fanów zakładała jednak, że doszło do pomyłki i Sink zagra nową wersję Mary Jane Watson, Mayday Parker albo inną postać bliżej związaną ze Spider-Manem. Cóż, na tym etapie wszystko jest już jasne. Gwiazda „Stranger Things” wciela się w potężną telepatkę - wkrótce zobaczymy ją w „Secret Wars”, a następnie w reboocie „X-Menów”. Uważa się, że Jean będzie główną bohaterką filmu razem z Cyklopem.

Potwierdzony: Kit Connor jako Scott Summers / Cyklop

Wiemy też, że gwiazda „Heartstoppera”, Kit Connor, zagra Scotta Summersa. Co ciekawe, Connor wcześniej nie pojawiał się w żadnych plotkach dotyczących obsady. Według doniesień otrzymał rolę po tym, jak „niewielka grupa aktorów wzięła udział w przesłuchaniach na początku lipca, a po wielu rozmowach i modyfikacjach Marvel zdecydował się obsadzić Connora w roli Summersa”.



Podobno wśród wcześniejszych kandydatów znajdowali się Drew Starkey i Cooper Hoffman, jednak aktorem, który znalazł się tuż za Connorem w wyścigu o rolę, był ostatecznie Asa Butterfield.

Potwierdzona: Samara Weaving jako Emma Frost

Po tym, jak przez lata fani obsadzali ją w tej roli w swoich fanowskich propozycjach, australijska „królowa krzyku” Samara Weaving wcieli się w Emmę Frost. Ogłoszenia dotyczące obsady filmów superbohaterskich nie zawsze spotykają się z entuzjazmem fanów komiksów, ale ta wiadomość została przyjęta niemal jednogłośnie pozytywnie.



Frost może zostać przedstawiona zarówno jako bohaterka, jak i przeciwniczka X-Men. Nie spodziewamy się jednak, że - przynajmniej początkowo - będzie członkinią zespołu. Jednocześnie wydaje się bardzo mało prawdopodobne, by to właśnie ona była główną antagonistką filmu.

Adam Driver jako...?

Wielu informatorów jest przekonanych, że Adam Driver rzeczywiście został obsadzony w filmie, jednak oficjalne ogłoszenie ma zostać zachowane na D23. Początkowo wiązano go z Magneto, później mówiono o Mr. Sinisterze, a ostatnio o Williamie Strykerze. Wszystko wskazuje więc na to, że gwiazdor zagra złoczyńcę.

Charles Melton jako Hank McCoy / Bestia

Kolejnym nazwiskiem, które wielu uważa za niemal pewne, jest Charles Melton, który miałby zagrać Hanka McCoya. Przełomową rolą Meltona była postać Reggiego Mantle'a w serialu stacji CW „Riverdale”.

Cailee Spaeny jako Rogue?

Plotka. Aktorką, która według doniesień miałaby wcielić się w Rogue, jest Cailee Spaeny, gwiazda drugiego sezonu „Awantury” i filmu „Obcy: Romulus”. Podobno Spaeny sama zabiegała o udział w filmie, jednak wciąż nie wiadomo nawet, czy Rogue pojawi się w pierwszej odsłonie nowej serii. W kontekście tej roli wymieniano również Odessę A'zion.

Isabela Merced jako Mystique?

To kolejny dość odległy strzał. Isabela Merced potwierdziła jednak, że spotkała się ze Schreierem oraz wskazała Mystique jako postać, którą najbardziej chciałaby zagrać.

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