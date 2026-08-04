Czy powstanie Spider-Man 5? To plan Marvela

Nowy "Spider-Man" pobija rekord za rekordem. Udało mu się nawet prześcignąć film "Avengers: Koniec gry", stając się największą produkcją pod względem weekendowego otwarcia w historii. Poprzednie tytuły z Tomem Hollandem w roli Człowieka-Pająka nie było gorsze, co jest jasnym sygnałem dla Marvela, że widzowie chcą więcej. Czy istnieje zatem szansa, że "Spider-Man" doczeka się kontynuacji? Kevin Feige, prezes Marvel Studios, wypowiedział się na ten temat. Jest nadzieja.

Spider-Man 5 - czy powstanie kontynuacja?

Po pełnej emocji premierze "Całkiem nowego dnia" Feige udzielił wywiadu dla serwisu Variety. Na pytanie, czy istnieją plany, aby zrealizować nowy film o Spider-Manie z Hollandem w roli głównej, prezes Marvela odpowiedział:

Zawsze są jakieś plany. Ale teraz [Tom] odpoczywa po tej światowej trasie. On i Zendaya będą mieli porządny i spokojny dzień zwycięstwa, na który w pełni zasługują.

Oznacza to, że Marvel wcale nie wyklucza, że "Spider-Man 5" powstanie. Widzowie z pewnością chcieliby ponownie zobaczyć w roli właśnie Hollanda, lecz w tej kwestii pojawiły się pewne wątpliwości.

Niepokojąca okazała się wypowiedź filmowego Spider-Mana. Mimo że niejako potwierdził on, że kolejne produkcje z tej serii zasilą bibliotekę Marvela, to istnieje możliwość, że będą one realizowane bez niego. Holland wprost powiedział, że chciałby przekazać pałeczkę swojemu następcy i plan ten zaczyna nabierać kształtów. Podobno trwa to już od dawna:

Pracujemy nad całym planem, powiedziałbym, odkąd skończyliśmy "Spider-Mana: Bez drogi do domu. Jest on już gotowy. Na pewno się zmieni, ale mam naprawdę jasną wizję przekazania pałeczki i myślę, że to naprawdę ekscytujące - ujawnił w podcaście Happy Sad Confused.

Podkreślił jednak, że na kimkolwiek nie skupiałaby się ta produkcja, chciałby "być częścią tworzenia kolejnego rodziału". Daje to nadzieję na to, że Holland nie żegna się z Marvelem i wciąż będzie częścią tego uniwersum.

Widzowie spekulują, że kolejnym Spider-Manem może być Miles Morales z animowanej serii Sony "Spider-Verse". W związku z tym, że finałowa animacja, czyli "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" zadebiutuje latem przyszłego roku, kolejnym krokiem mogłoby być przeniesienie Moralesa do aktorskiej wersji.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...