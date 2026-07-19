Wszystkie filmy Christophera Nolana. Od dobrego do najlepszego

Będę trzymał się tego zdania i bronił go jak niepodległości - Christopher Nolan zalicza się do wąskiej grupy reżyserów, którzy w swojej dotychczasowej karierze nie zaliczył żadnego potknięcia. Jestem przekonany, że "Odyseja" też nim nie będzie, ba, wiele wskazuje, że mamy do czynienia z epickim dziełem przez wielkie D. Postanowiliśmy uszeregować filmy Nolana - zacząć od tych dobrych i skończyć na najlepszych.

Christopher Nolan - ranking filmów

12. Tenet

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 150 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh

Któryś z filmów musiał spocząć na ostatnim miejscu i padło właśnie na "Tenet", dzierżący miano jednego z najbardziej pokręconych i niezrozumiałych filmów Nolana. Protagonista (Washington) bierze udział w inscenizacji ataku terrorystycznego na kijowską operę. Wkrótce zostaje zwerbowany przez tajną organizację o nazwie Tenet i poinformowany o istnieniu niebezpiecznej i zagrażającej światu broni, która "porusza się w czasie". Wraz z tajemniczym kompanem Neilem (Pattinson) tropi sprawę, a wszelkie ślady prowadzą do rosyjskiego oligarchy, Andrieja Satora (Branagh). Żeby jednak osiągnąć cel, Protagonista musi zbliżyć się do żony Satora, Kat (Debicki).

11. Śledząc

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 69 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Jeremy Theobald, Alex Haw, Lucy Russell, John Nolan

Nawet jeśli nie najlepszy (choć wciąż świetny), to z pewnością najważniejszy, bo pierwszy, film legendarnego reżysera. Bill (Theobald) jest początkującym pisarzem, który znajduje sobie nową "pasję" - w usystematyzowany sposób śledzi ludzi, by w ten sposób zaczerpnąć literackiej inspiracji. Wkrótce natrafia na Cobba (Haw), włamywacza, który wprowadza go w mroczny świat. Relacja obu bohaterów przybiera nieoczekiwane obroty, a Bill angażuje się w swoje nowe życie.

10. Interstellar

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 169 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, David Gyasi, Wes Bentley

Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca, a zmiany klimatyczne osiągnęły nieodwracalny stan. Fabuła kosmicznego dzieła Nolana opiera się na historii Amelii (Hathaway), Romilly'ego (Gyasi), Doyle'a (Bentley) i Coopera (McConaughey). Naukowcy NASA przygotowują się do misji poszukiwania nowych planet spoza Układu Słonecznego, nadających się do zamieszkania. Wkrótce badacze odkrywają tunel czasoprzestrzenny. Dzięki temu pokonują granice dotychczas przekraczające ludzkie możliwości.

9. Dunkierka

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 106 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Fionn Whitehead, Harry Styles, Kenneth Branagh, James D'Arcy, Aneurin Barnard, Tom Hardy, Mark Rylance

Jeden z nielicznych, choć i tak znakomitych, filmów Nolana dotykających tematyki wojennej. Akcja "Dunkierki" rozgrywa się latem 1940 roku, gdy oddziały brytyjskich i francuskich żołnierzy są przyparte przez wroga do morza i czekają, aż zostaną ewakuowani z Dunkierki. Ewakuacją dowodzą komandor Bolton (Branagh) oraz pułkownik Winnant (D'Arcy), podczas gdy szeregowi żołnierze (Whitehead, Barnard, Styles) próbują wydostać się z plaży. W tym samym czasie pan Dawson (Mark Rylance) decyduje się wyruszyć w niebezpieczny rejs, by za pomocą swojego jachtu wspomóc ewakuację. Do gry wchodzi też lotnicza eskadra na czele z Farrierem (Tom Hardy), która ma osłonić wycofujących się żołnierzy.

8. Mroczny rycerz powstaje

Rok produkcji: 2012

Czas trwania: 165 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt

Finał nolanowskiej trylogii. Po pokonaniu Jokera i stworzeniu mitu w związku ze śmiercią Harveya, Bruce (Bale) usuwa się w cień, nie planując powrotu do roli Batmana. Prędzej czy później jednak los zmusza go, by to zrobił. W mieście zjawia się bowiem Bane (Hardy) - pozujący na trybuna ludowego terrorysta, który zamierza zniszczyć dotychczasowy porządek oraz elity, które go zbudowały. Z czasem Człowiek-Nietoperz nawiązuje pełną zwrotów relację z tajemniczą Kobietą Kot (Hathaway).

7. Bezsenność

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Martin Donovan

Wiem, że jest to remake norweskiego oryginału, ale będąc szczerym, jeden seans tego genialnego filmu mi na razie wystarczy. Fantastyczne dzieło sztuki, pokazujące pojedynek dwóch wielkich rywali, irytująco bezkresną pogoń w kotka i myszkę. Cierpiący na bezsenność agent Will Dormer (Al Pacino) trafia wraz ze swoim partnerem do małego miasteczka na Alasce. Mają oni tam rozwikłać zagadkę śmierci młodej dziewczyny. Wszystkie poszlaki z czasem się klarują i zaczynają prowadzić do pisarza Waltera Fincha (Williams). Podczas pościgu za nim, w gęstej mgle dochodzi do tragedii z udziałem Willa, której świadkiem jest Finch. Wówczas rozpoczyna się niebezpieczna, psychologiczna gra.

6. Batman – Początek

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 140 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Gary Oldman, Cillian Murphy

Zgodnie z tytułem - pierwszy film Nolana poświęcony Batmanowi oraz zwłaszcza temu, jak Bruce Wayne (Bale) się nim stał. Poznajemy go, gdy znajduje się w więzieniu na drugim krańcu świata, w niczym nie przypominając przyszłego wojownika. To właśnie tam odkryje go tajemniczy Ducard (Neeson), który uczy Bruce'a, jak przezwyciężyć swoje słabości i dojrzeć do przyszłej roli. Wayne jednak poznaje prawdziwe zamiary mistrza, sprzeciwia się im i wraca do zmagającego się z problemami miasta Gotham.

5. Memento

Rok produkcji: 2000

Czas trwania: 113 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Mark Boone Junior

Jeden z krótszych i początkowych filmów Nolana, który przyniósł mu pierwszą w karierze nominację do Oscara za scenariusz oryginalny. Leonard (Pearce) to mężczyzna chory na rzadkie zaburzenie pamięci krótkotrwałej. Oznacza to, że nie jest w stanie zapamiętać niczego, co działo się wcześniej niż kilkanaście minut przed chwilą obecną. Ostatnią rzeczą, którą pamięta, jest śmierć swojej żony. Prowadzi w tej sprawie śledztwo, jednak jego stan mocno mu to utrudnia. Główny bohater posiłkuje się notatkami, tatuażami i zdjęciami, by w ten sposób odtworzyć to, co się wydarzyło.

4. Incepcja

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 148 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian Murphy

Niedawno miałem okazję nadrobić ten film po latach i przyznam, że zafascynowała mnie dwoistość tego filmu. Z jednej strony wprowadza nas w skomplikowany koncept znajdowania się i tworzenia w cudzych snach, z drugiej przedstawia to w sposób bardzo płynny i możliwy do zrozumienia. Cobb (DiCaprio) stoi na czele zespołu, który specjalizuje się we "włamaniach" do cudzych snów. Przed głównym bohaterem i jego współpracownikami stoi nowe zadanie - mają przenieść się do umysłu dziedzica potężnego koncernu (Murphy) i wpłynąć na jego przyszłą decyzję. To karkołomne zadanie, tym bardziej Cobb zmaga się z własnym dramatem w postaci obwiniania się o śmierć żony (Cotillard).

3. Mroczny rycerz

Rok produkcji: 2008

Czas trwania: 152 minuty

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Gary Oldman, Michael Caine

Drugi chronologicznie film z trylogii Nolana poświęconej Batmanowi i zarazem najlepszy, choć mający mocną konkurencję. Człowiek-Nietoperz (Bale) po pokonaniu Ra'sa Al Ghula walczy z rosnącą przestępczością i zepsuciem w Gotham. Bohater w pelerynie współpracuje z porucznikiem Gordonem (Oldman), jednak wyrasta im nowe zagrożenie w postaci psychopatycznego i niemożliwego do okiełznania Jokera (Ledger). W tym samym czasie Harvey Dent (Eckhart) wygrywa wybory na prokuratora okręgowego i zapowiada walkę ze złem.

2. Prestiż

Rok produkcji: 2006

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, Michael Caine, David Bowie

Niezwykłe kino, pełne porywających zwrotów akcji oraz oparte na spektakularnym, pełnym ambicji pojedynku głównych bohaterów. Akcja filmu rozgrywa się w Londynie, w końcówce XIX wieku. Centralnymi postaciami tej historii są dwaj magicy i zarazem przyjaciele - Robert Angier (Jackman) i Alfred Borden (Bale). Podczas jednego z pokazów ginie Julia, żona Angiera. Mężczyzna obwinia o jej śmierć swojego Bordena. Od tego momentu stosunki między iluzjonistami drastycznie się ochładzają, a z czasem rozpoczyna się brutalna walka o pozycję i sławę.

1. Oppenheimer

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 180 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh

Nie jestem pewien, czy większość fanów Nolana się ze mną zgodzi, ale ze wszystkich dzieł reżysera, to właśnie film o ojcu bomby atomowej budzi we mnie poczucie największego spełnienia - reżyserskiego, scenopisarskiego, technicznego, aktorskiego. Oppenheimera (Murphy) poznajemy, gdy wykłada w latach 30. na uniwersytetach Caltech oraz Berkeley i jest powiązany z komunistycznymi środowiskami. Wkrótce jego życie drastycznie się zmienia - generał Leslie Groves (Matt Damon) składa mu ofertę poprowadzenia Projektu Manhattan, którego celem jest zbudowanie bomby atomowej. W tym samym czasie jesteśmy świadkami przesłuchania Lewisa Straussa (Robert Downey Jr.) przed komisją senacką.

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