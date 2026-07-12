Incydent na planie Odysei. Aktorzy wymiotowali

Im bliżej premiery "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana, tym bardziej rośnie ekscytacja widzów. Na razie muszą się oni jednak zadowolić informacjami z wywiadów i smaczki, które ujawniają osoby zaangażowane w realizację tego długo wyczekiwanego filmu. Ostatnio taką ciekawostką podzielił się Nolan - opowiedział on o mocnej sytuacji, do której doszło na planie podczas kręcenia sceny na morzu.

Aktorzy wymiotowali podczas kręcenia scen na morzu na planie Odysei

Nolan nie boi się wyciskać ze swoich aktorów wszystkiego, aby uzyskać jak najlepsze kadry. Udowodnił to opowieścią o tym, jak kręcono sceny na morzu. Realizowano je na norweskim drakkarze o długości około 35 metrów. W wywiadzie dla The Telegraph ujawnił, że kiedy pogoda wymknęła się spod kontroli, a okręt zaczął się mocno chybotać, aktorzy zaczęli czuć się bardzo źle. niektórzy zaczęli nawet wymiotować.

Filmowiec postanowił jednak wykorzystać ten moment i zapytał obsadę o pozwolenie, czy może to uchwycić na kamerze. Aktorzy mieli na to zareagować z entuzjazjem.

I należą im się brawa. Powiedzieli: "Absolutnie, dawajcie". Naprawdę byli gotowi. I ten dzień okazał się zarówno wspaniały, jak i okropny; zaowocował kilkoma moimi ulubionymi ujęciami w filmie.

Premiera "Odysei" odbędzie się 17 lipca. W produkcji, która inspirowana jest poematem Homera o długiej podróży Odyseusza do domu, występuje plejada gwiazd - w obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway czy Robert Pattinson.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...