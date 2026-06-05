Ludzie czekają w kolejce, aby kupić bilet na Odyseję. Hit lata

Nie ma wątpliwości, że "Odyseja" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Produkcja w reżyserii Christophera Nolana zadebiutuje na wielkich ekranach już w przyszłym miesiącu, konkretnie 17 lipca. Mimo że do premiery zostało jeszcze trochę czasu, widzowie zawczasu postanowili zaopatrzyć się w bilety, aby przekonać się, czy uwielbiany filmowiec rzeczywiście przygotował dla nich epickie widowisko. Można sobie wyobrazić, co się stało, kiedy wszyscy w jednym momencie rzucili się na bilety - istne szaleństwo.

REKLAMA

Odyseja - bilety do kina. Ludzie stoją w wirtualnych kolejkach, żeby zdobyć bilet na film Nolana

Bilety na "Odyseję" trafiły do sprzedaży w czwartek i już wtedy zaczęła się walka. Problemów z zakupem biletów doświadczyli ci, którzy postanowili zdobyć je za pośrednictwem amerykańskiej platformy AMC, popularnej w Stanach Zjednoczonych aplikacja do sprzedaży biletów. Z komentarzy internautów wynika, że przeciążenia pojawiły się również na stronie internetowej Fandango. Choć trudno w to uwierzyć, na zakup biletu do kina użytkownicy czekali tam nawet godzinę.

REKLAMA

Długie oczekiwanie w kolejkach po bilety nie jest obecnie niczym nowym. Do tej pory takich problemów i oczekiwania w kolejkach doświadczyli jednak ci, którzy polowali na bilety na koncerty, a nie na seans w kinie. W tym wypadku najprawdopodobniej chodziło nie tyle o sam film, lecz o to, w jakim formacie zostanie on wyświetlony - "Odyseję" będzie można bowiem obejrzeć w kilku różnych formatach.

Największą popularnością cieszy się format IMAX 70 mm - część biletów na seans w tym formacie została już wyprzedana latem zeszłego roku. Niektórzy mogliby pomyśleć, że to szalone, aby kupować bilet do kina z rocznym wyprzedzeniem, ale w tym przypadku widzowie zrobili bardzo przemyślany ruch. Filmy w formacie IMAX 70 mm można obejrzeć w zaledwie 30 kinach na całym świecie - m.in. w Londynie czy w Pradze. W związku z tym, że Nolan do nakręcenia "Odsei" użył właśnie kamer IMAX i wielkoformatowej taśmy 70 mm, to oczywiste, że widzowie chcą obejrzeć jego najnowsze dzieło w oryginalnym formacie.

W Polsce "Odyseję" będzie można obejrzeć już 17 lipca. W produkcji, która inspirowana jest poematem Homera o długiej podróży Odyseusza do domu, występuje plejada gwiazd - w obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway czy Robert Pattinson.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 05.06.2026 15:02

REKLAMA