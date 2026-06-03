Tylko jeden aktor z Odysei nie powiedział od razu "tak" Nolanowi. Zgadniecie, który?

"Odyseja" to zdecydowanie jeden z najważniejszych filmowych tytułów 2026 roku. Jest pierwszym filmem, który Christopher Nolan zrealizował po oscarowym sukcesie w postaci "Oppenheimera". Mało kto spodziewał się, że brytyjsko-amerykański reżyser dokona zwrotu ku mitologii greckiej, ale może o to chodziło. Nolan wypłynął na nieznane sobie dotychczas wody, ale nie ulega wątpliwości, że przyłożył się do tego wyzwania w przynajmniej 200 procentach.

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Prawie wszyscy powiedzieli Nolanowi "tak" od razu. Jeden aktor się wyłamał

"Odyseja" opowie o losach słynnego króla Itaki, Odyseusza (Matt Damon), który tuła się po świecie, usiłując wrócić do domu. Tam czekają na niego zasypywana propozycjami przez adoratorów żona Penelopa (Anne Hathaway) i syn Telemach (Tom Holland), który chce poznać prawdę na temat swojego ojca. Nie będzie to jednak łatwe, zwłaszcza, że wśród zalotników Penelopy jest przebiegły Antinus (Pattinson).

Christopher Nolan to zdecydowanie ewenement we współczesnej branży filmowej. Nie używa smartfonu, jest bardzo przywiązany do efektów praktycznych, a gdy pracuje nad danym filmem kładzie nacisk na tajemnicę, m.in. dostarczając scenariusze w sposób potencjalnie zapobiegający wyciekom. Na przestrzeni lat ukształtowało się pewne grono aktorów, z którymi najczęściej współpracuje: więcej niż jeden tytuł zrobił m.in. z Anne Hathaway, Mattem Damonem, czy Robertem Pattinsonem. Spośród obsady do grona nolanowskich "świeżaków" należą Holland, Zendaya, Jon Bernthal czy Mia Goth.

Nietrudno się dziwić, że od dawna trwa aktywna, wzmożona promocja "Odysei". Jedną z jej części była rozmowa na łamach GQ, w której wzięli udział Robert Pattinson, Tom Holland, i sam Nolan. Reżyser zgromadził w "Odysei" fantastyczną obsadę, która w sporej większości nie wahała się ani chwili, gdy Nolan zaproponował angaż do swojego nowego projektu. Jak się okazuje, jedynym, który wolał najpierw zapoznać się z materiałem, był pierwszy z wymienionych - Robert Pattinson. Aktor w rozmowie z portalem przytacza okoliczności telefonu, który reżyser wykonał do niego:

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Pomyślałem sobie: "tak, nie mogę się doczekać, żeby ją ["Odyseję"] przeczytać." A on na to: "Chcesz ją przeczytać? Wszyscy inni od razu się zgodzili".

Zdaje się, że należy tę rozmowę uznać po prostu za wyraz serdeczności i przekomarzanie się dwóch dobrych znajomych. Pattinson wie, jak to jest współpracować z Nolanem - był czołową postacią jego filmu "Tenet". Nie sądzę, że miał wątpliwości co do chęci zrobienia z reżyserem kolejnej produkcji, jednak prawdopodobnie aktorska uczciwość i napięcie grafiku (Pattinson od lat jest dość zarobiony, jeśli chodzi o kolejne projekty - obok "Odysei" w tym roku wyjdą trzy inne filmy z jego udziałem) skłoniły go do stwierdzenia, że chętnie zapozna się ze scenariuszem lub materiałem źródłowym. Udział tego aktora to zwykle pozytywna okoliczność, która podnosi poziom całego projektu. Jestem pewien, że w przypadku "Odysei" będzie tak samo.

Odyseja - obsada filmu

Matt Damon jako Odyseusz

jako Odyseusz Tom Holland jako Telemach

jako Telemach Anne Hathaway jako Penelopa

jako Penelopa Robert Pattinson jako Antinus

jako Antinus Zendaya jako Atena

jako Atena John Leguizamo jako Eumajos

jako Eumajos Mia Goth jako Melantho

jako Melantho Lupita Nyong'o jako Klitajmestra/Helena

jako Klitajmestra/Helena Benny Safdie jako Agamemnon

jako Agamemnon Charlize Theron jako Kirke

jako Kirke Jon Bernthal jako Menelaos

jako Menelaos Himesh Patel

Bill Irwin

Samantha Morton

Elliot Page

Corey Hawkins

Travis Scott

Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

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