Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel

Na myśl o przyszłorocznej premierze "Odysei" Christophera Nolana większość fanów wpada w ekscytację i radość, nie mogąc się doczekać kolejnego efektu pracy tego wybitnego reżysera. Miałem okazję zobaczyć na wielkim ekranie prolog filmowej adaptacji dzieła Homera i powiem jedno: zapowiada się kino przez gigantyczne K.

Adam Kudyba
Podobnie jak wiele osób, w piątek odwiedziłem salę kinową IMAX w jednym celu - obejrzenia mającego tego dnia premierę nowego dzieła Jamesa Camerona, czyli trzeciej części "Avatara". Skłamałbym jednak, gdybym powiedział, że to było jedyne, co mnie przywiodło na ten seans. Dodatkowe pokusy miałem dwie - jedną z nich była zapowiedź "Avengers: Doomsday", zaś drugą i bardziej ekscytującą - zapowiedź o wyemitowaniu prologu "Odysei". Po jego obejrzeniu mogę tylko potwierdzić to, co czuję od dawna względem kinematografii Nolana - cokolwiek ten twórca wymyśla, idę za jego wizją w ciemno.

Prolog Odysei to zapowiedź doskonała. Co pokazał Nolan?

Po standardowym obejrzeniu kilkunastu minut reklam w końcu nadszedł ten moment. Niby wiedziałem, że prolog "Odysei" zdążył wyciec do sieci, kątem oka na sekundę spojrzałem, ale po chwili dopadł mnie wyrzut sumienia: nie, nie, takiego czegoś nie ogląda się na małym ekranie. Musiałem więc wytrwać, by utrzymać ciekawość w ryzach i doświadczyć fragmentu nowego filmu Nolana na sali IMAX. Było warto.

Prolog rozgrywa się przede wszystkim w momencie, kiedy Odyseusz i jego oddział za sprawą fortelu ze słynnym koniem dostają się do Troi. Gdy ich zasadzka się udaje, a koń zostaje rzeczywiście przyjęty przez lud jako prezent, nocą żołnierze wymykają się z konia, a następnie, pod osłoną nocy unieszkodliwiają kolejnych żołnierzy wroga i rozpoczynają oblężenie. Potem mamy do czynienia z zalążkami batalistycznej sceny - w grę wchodzą chociażby łuki, a w międzyczasie pojawia się również osobnik w imponującej, wyróżniającej się zbroi. To Agamemnon - król Myken, w którego wciela się Benny Safdie. W międzyczasie widzimy również Jona Bernthala, którego bohater opowiada powyższą historię Telemachowi, synowi zaginionego Odysa. W końcowych sekundach pokazane są przebitki z innych scen - zwiastują one chociażby obecność cyklopa Polifema.

Jeśli takie było 6 minut, to umieram z ciekawości, co Nolan "ugotował" na pozostały czas. Wystarczyła chwila, by reżyser za pomocą dość oszczędnych środków roztoczył epicką i wyjątkową aurę. Oglądanie prologu "Odysei" na wielkim ekranie IMAX to naprawdę najlepszy tryb, w jakim można się zetknąć z tego typu filmem. Najwięcej widzimy na ekranie Matta Damona, któremu wystarczyła ta chwila, by mnie wstępnie kupić, że ten aktor pasuje do roli słynnego przywódcy (nie, że kwestionuję jego aktorski talent, po prostu nazwiska nie zawsze są wyznacznikiem oczekiwanej jakości).

Największe emocje wzbudziło jednak we mnie coś zupełnie innego - mam na myśli muzykę Ludwiga Goranssona, szwedzkiego kompozytora, dwukrotnego zwycięzcy Oscara i współpracownika Nolana przy filmach "Tenet" i "Oppenheimer". To właśnie ścieżka dźwiękowa przez niego skomponowana wybija się w prologu na pierwszy plan, doskonale buduje napięcie i stanowi ekscytujący wstęp do dynamicznych scen, dokładając się do wspomnianej epickości atmosfery.

Odyseja - fabuła i obsada filmu

"Odyseja" to adaptacja słynnego greckiego eposu Homera. Główną postacią filmu jest Odyseusz, a fabuła koncentruje się na jego losach, w tym bogatej w niebezpieczeństwa i trudy próbie powrotu do domu po wojnie trojańskiej, do rodziny - żony Penelopy i syna Telemacha. Na jego drodze stają takie istoty jak cyklop Polifem czy czarownica Kirke.

Oto, kto wystąpi w nowym filmie Nolana:

  • Matt Damon jako Odyseusz
  • Tom Holland jako Telemach
  • Anne Hathaway jako Penelopa
  • Robert Pattinson jako Antinus
  • Zendaya jako Atena
  • John Leguizamo jako Eumajos
  • Mia Goth jako Melantho
  • Lupita Nyong'o jako Klitajmestra
  • Benny Safdie jako Agamemnon
  • Charlize Theron jako Kirke
  • Jon Bernthal jako Menelaos
  • Himesh Patel
  • Bill Irwin
  • Samantha Morton
  • Elliot Page
  • Corey Hawkins

Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

Więcej o "Odysei" przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
22.12.2025 12:22
