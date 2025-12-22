Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel

Ładowanie...

Podobnie jak wiele osób, w piątek odwiedziłem salę kinową IMAX w jednym celu - obejrzenia mającego tego dnia premierę nowego dzieła Jamesa Camerona, czyli trzeciej części "Avatara". Skłamałbym jednak, gdybym powiedział, że to było jedyne, co mnie przywiodło na ten seans. Dodatkowe pokusy miałem dwie - jedną z nich była zapowiedź "Avengers: Doomsday", zaś drugą i bardziej ekscytującą - zapowiedź o wyemitowaniu prologu "Odysei". Po jego obejrzeniu mogę tylko potwierdzić to, co czuję od dawna względem kinematografii Nolana - cokolwiek ten twórca wymyśla, idę za jego wizją w ciemno.

REKLAMA

Prolog Odysei to zapowiedź doskonała. Co pokazał Nolan?

Po standardowym obejrzeniu kilkunastu minut reklam w końcu nadszedł ten moment. Niby wiedziałem, że prolog "Odysei" zdążył wyciec do sieci, kątem oka na sekundę spojrzałem, ale po chwili dopadł mnie wyrzut sumienia: nie, nie, takiego czegoś nie ogląda się na małym ekranie. Musiałem więc wytrwać, by utrzymać ciekawość w ryzach i doświadczyć fragmentu nowego filmu Nolana na sali IMAX. Było warto.

Prolog rozgrywa się przede wszystkim w momencie, kiedy Odyseusz i jego oddział za sprawą fortelu ze słynnym koniem dostają się do Troi. Gdy ich zasadzka się udaje, a koń zostaje rzeczywiście przyjęty przez lud jako prezent, nocą żołnierze wymykają się z konia, a następnie, pod osłoną nocy unieszkodliwiają kolejnych żołnierzy wroga i rozpoczynają oblężenie. Potem mamy do czynienia z zalążkami batalistycznej sceny - w grę wchodzą chociażby łuki, a w międzyczasie pojawia się również osobnik w imponującej, wyróżniającej się zbroi. To Agamemnon - król Myken, w którego wciela się Benny Safdie. W międzyczasie widzimy również Jona Bernthala, którego bohater opowiada powyższą historię Telemachowi, synowi zaginionego Odysa. W końcowych sekundach pokazane są przebitki z innych scen - zwiastują one chociażby obecność cyklopa Polifema.

Jeśli takie było 6 minut, to umieram z ciekawości, co Nolan "ugotował" na pozostały czas. Wystarczyła chwila, by reżyser za pomocą dość oszczędnych środków roztoczył epicką i wyjątkową aurę. Oglądanie prologu "Odysei" na wielkim ekranie IMAX to naprawdę najlepszy tryb, w jakim można się zetknąć z tego typu filmem. Najwięcej widzimy na ekranie Matta Damona, któremu wystarczyła ta chwila, by mnie wstępnie kupić, że ten aktor pasuje do roli słynnego przywódcy (nie, że kwestionuję jego aktorski talent, po prostu nazwiska nie zawsze są wyznacznikiem oczekiwanej jakości).

Największe emocje wzbudziło jednak we mnie coś zupełnie innego - mam na myśli muzykę Ludwiga Goranssona, szwedzkiego kompozytora, dwukrotnego zwycięzcy Oscara i współpracownika Nolana przy filmach "Tenet" i "Oppenheimer". To właśnie ścieżka dźwiękowa przez niego skomponowana wybija się w prologu na pierwszy plan, doskonale buduje napięcie i stanowi ekscytujący wstęp do dynamicznych scen, dokładając się do wspomnianej epickości atmosfery.

Odyseja - fabuła i obsada filmu

"Odyseja" to adaptacja słynnego greckiego eposu Homera. Główną postacią filmu jest Odyseusz, a fabuła koncentruje się na jego losach, w tym bogatej w niebezpieczeństwa i trudy próbie powrotu do domu po wojnie trojańskiej, do rodziny - żony Penelopy i syna Telemacha. Na jego drodze stają takie istoty jak cyklop Polifem czy czarownica Kirke.

Oto, kto wystąpi w nowym filmie Nolana:

Matt Damon jako Odyseusz

jako Odyseusz Tom Holland jako Telemach

jako Telemach Anne Hathaway jako Penelopa

jako Penelopa Robert Pattinson jako Antinus

jako Antinus Zendaya jako Atena

jako Atena John Leguizamo jako Eumajos

jako Eumajos Mia Goth jako Melantho

jako Melantho Lupita Nyong'o jako Klitajmestra

jako Klitajmestra Benny Safdie jako Agamemnon

jako Agamemnon Charlize Theron jako Kirke

jako Kirke Jon Bernthal jako Menelaos

jako Menelaos Himesh Patel

Bill Irwin

Samantha Morton

Elliot Page

Corey Hawkins

Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

REKLAMA

Więcej o "Odysei" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 22.12.2025 12:22

Ładowanie...