Widzowie chcą powrotu Chyłki. Doczekamy się?

To już prawie dekada, odkąd "Chyłka" zadebiutowała na małych ekranach. Mimo to widzowie wciąż nie mogą zapomnieć o produkcji oryginalnej Playera, która powstała na kanwie powieści Remigiusza Mroza. Serial o bezkompromisowej prawniczce Joannie Chyłce, w którą wcielała się Magdalena Cielecka, do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych polskich tytułów kryminalnych.

Ostatni sezon produkcji odcinkowej, który był adaptacją tomu "Oskarżenie" pojawił się w 2021 roku. Miało być to zwieńczenie serialu i nic nie wskazywało na to, że kolejny sezon zostaje zrealizowany. W międzyczasie pojawiało się coraz więcej kryminałów, a fani wciąż nie zapominali o "Chyłce". Wygląda na to, że wciąż mają apetyt na kolejne odsłony. Przypomniał im o tym wpis Playera w mediach społecznościowych.

Widzowie chcą powrotu Chyłki. Player przypomniał im o serialu kryminalnym

Player opublikował wpis w mediach społecznościowych, chcąc zaprosić tym samym widzów do zabawy. W poście pojawiło się stwierdzenie, że serial z Cielecką to zawsze świetny pomysł, a następnie pytanie, z kim internauci chcieliby ją zobaczyć w nowej produkcji. Komentarze nie pozostawiają wątpliwości, o czym najbardziej marzą fani aktorki:

Jakub Gierszał. Player, wystarczy mi kontynuacja "Chyłki", nie będę taka wymagająca.

Niepowtarzalny duet to Magdalena Cielecka i Jakub Gierszał.

Tylko ZORDON!

Ja chciałbym kontynuację serialu z Chyłką, pani Magdalena idealnie pasuje do tej roli.

Z Zordonem w "Chyłce" nowej.

Czy doczekamy się 6. sezonu "Chyłki"? Player niestety niczego nie obiecał. Finał wzbudził jednak nadzieję, że coś jeszcze może powstać. Przypomnijmy, że Chyłka odeszła z kancelarii, a Langer (Jakub Gierszał) otrzymał od Feliksa (Cezary Pazura), funkcjonariusza ABW, pewną propozycję. Tym sposobem twórcy zostawili sobie przestrzeń na ewentualną kontynuację. Mogło chodzić o "Langera", spin-off, który pojawił się na SkyShowtime, ale widzowie wciąż mają apetyt na więcej.

Niedługo po finale 5. sezonu "Chyłki", na początku 2022 roku, mieliśmy okazję porozmawiać z Mrozem. Zapytaliśmy go wówczas o kontynuację kryminału. Autor stwierdził, że nie wyobraża sobie powrotu "Chyłki" bez Cieleckiej, jednak aktorka zdecydowała się odejść z projektu i iść inną drogą zawodową, aby nie zamknąć się w jednej roli. W planach były, co prawda, jeszcze 2 sezony, ale to właśnie wskutek decyzji Cieleckiej "Chyłka" nie mogła być już kontynuowana. Czy błagania fanów sprawią, że to się zmieni?

Książkowa seria o Joannie Chyłce doczekała się 18 tomów, co oznacza, że materiału źródłowego jest sporo. Wszystko zależy zatem od decyzji odtwórczyni głównej bohaterki oraz tego, czy Mróz zdecydowałby się ponownie wejść w tę współpracę. Jedno jest pewne - spin-offy fanom już nie wystarczają, oni chcą powrotu starej dobrej Chyłki. Miejmy nadzieję, że się doczekamy.

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