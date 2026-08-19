Widzowie chcą powrotu Chyłki. Doczekamy się?
Widzowie chcą powrotu "Chyłki". Mimo że świetny serial kryminalny na podstawie powieści Remigiusza Mroza doczekał się finału, fani wciąż mają nadzieję, że wróci na małe ekrany.
To już prawie dekada, odkąd "Chyłka" zadebiutowała na małych ekranach. Mimo to widzowie wciąż nie mogą zapomnieć o produkcji oryginalnej Playera, która powstała na kanwie powieści Remigiusza Mroza. Serial o bezkompromisowej prawniczce Joannie Chyłce, w którą wcielała się Magdalena Cielecka, do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych polskich tytułów kryminalnych.
Ostatni sezon produkcji odcinkowej, który był adaptacją tomu "Oskarżenie" pojawił się w 2021 roku. Miało być to zwieńczenie serialu i nic nie wskazywało na to, że kolejny sezon zostaje zrealizowany. W międzyczasie pojawiało się coraz więcej kryminałów, a fani wciąż nie zapominali o "Chyłce". Wygląda na to, że wciąż mają apetyt na kolejne odsłony. Przypomniał im o tym wpis Playera w mediach społecznościowych.
Widzowie chcą powrotu Chyłki. Player przypomniał im o serialu kryminalnym
Player opublikował wpis w mediach społecznościowych, chcąc zaprosić tym samym widzów do zabawy. W poście pojawiło się stwierdzenie, że serial z Cielecką to zawsze świetny pomysł, a następnie pytanie, z kim internauci chcieliby ją zobaczyć w nowej produkcji. Komentarze nie pozostawiają wątpliwości, o czym najbardziej marzą fani aktorki:
Jakub Gierszał. Player, wystarczy mi kontynuacja "Chyłki", nie będę taka wymagająca.
Niepowtarzalny duet to Magdalena Cielecka i Jakub Gierszał.
Tylko ZORDON!
Ja chciałbym kontynuację serialu z Chyłką, pani Magdalena idealnie pasuje do tej roli.
Z Zordonem w "Chyłce" nowej.
Czy doczekamy się 6. sezonu "Chyłki"? Player niestety niczego nie obiecał. Finał wzbudził jednak nadzieję, że coś jeszcze może powstać. Przypomnijmy, że Chyłka odeszła z kancelarii, a Langer (Jakub Gierszał) otrzymał od Feliksa (Cezary Pazura), funkcjonariusza ABW, pewną propozycję. Tym sposobem twórcy zostawili sobie przestrzeń na ewentualną kontynuację. Mogło chodzić o "Langera", spin-off, który pojawił się na SkyShowtime, ale widzowie wciąż mają apetyt na więcej.
Niedługo po finale 5. sezonu "Chyłki", na początku 2022 roku, mieliśmy okazję porozmawiać z Mrozem. Zapytaliśmy go wówczas o kontynuację kryminału. Autor stwierdził, że nie wyobraża sobie powrotu "Chyłki" bez Cieleckiej, jednak aktorka zdecydowała się odejść z projektu i iść inną drogą zawodową, aby nie zamknąć się w jednej roli. W planach były, co prawda, jeszcze 2 sezony, ale to właśnie wskutek decyzji Cieleckiej "Chyłka" nie mogła być już kontynuowana. Czy błagania fanów sprawią, że to się zmieni?
Książkowa seria o Joannie Chyłce doczekała się 18 tomów, co oznacza, że materiału źródłowego jest sporo. Wszystko zależy zatem od decyzji odtwórczyni głównej bohaterki oraz tego, czy Mróz zdecydowałby się ponownie wejść w tę współpracę. Jedno jest pewne - spin-offy fanom już nie wystarczają, oni chcą powrotu starej dobrej Chyłki. Miejmy nadzieję, że się doczekamy.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.