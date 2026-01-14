Seriale na podstawie książek Remigiusza Mroza. Oto wszystkie adaptacje

Ładowanie...

Od 2019 r. Remigiusz Mróz jest uznawany za najpoczytniejszego pisarza - zgodnie z badaniami Biblioteki Narodowej na temat stanu czytelnictwa książek w Polsce, do 2024 r. Mróz wyprzedził takich pisarzy jak Olga Tokarczuk, Harlan Coben, Henryk Sienkiewicz, J.K. Rowling czy Stephen King. Nic zatem dziwnego, że twórcy chętnie adaptują powieści polskiego pisarza pod seriale - dopisek "na podstawie książki Remigiusza Mroza" to gwarancja szerokiego zainteresowania.

Twórcy chętnie czerpią z obszernego materiału źródłowego, jaki z godną podziwu częstotliwością dostarcza Mróz. Ostatnio był to serial "Langer" od SkyShowtime, lecz wcześniej pojawiło się jeszcze kilka pozycji. Jakich? Oto lista wszystkich ukończonych produkcji na podstawie książek autora kryminałów. Poniżej zebraliśmy również seriale, które zostały zapowiedziane, lecz jeszcze nie powstały.

REKLAMA

Remigiusz Mróz: wszystkie seriale na podstawie książek pisarza kryminałów

Chyłka

Tytuł serialu: Chyłka

Chyłka Lata emisji: 2018-2022

2018-2022 Liczba sezonów: 5

5 Twórca: Łukasz Palkowski, Marek Wróbel

Łukasz Palkowski, Marek Wróbel Aktorzy: Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Jacek Koman, Szymon Bobrowski

Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Jacek Koman, Szymon Bobrowski Ocena IMDb: 7.0/10

Remigiusz Mróz, autor bestsellerowych kryminałów, do tej pory doczekał się pięciu serialowych adaptacji swoich powieści. Jedną z nich jest 5-sezonowy serial "Chyłka" oparty na pięciu książkach Mroza: "Zaginięcie", "Kasacja", "Rewizja", "Inwigilacja" oraz "Oskarżenie". Produkcja odcinkowa skupia się na poczynaniach prawniczki Joanny Chyłki (Magdalena Cielecka) oraz jej aplikanta Konrada Oryńskiego (Filip Pławiak). Chyłka znana jest z odwagi i bezkompromisowości, co pomaga jej na sali sądowej w obronie klientów, którzy pozornie są już na przegranej pozycji.

Chyłka - gdzie obejrzeć? Chyłka HBO Max

Behawiorysta

Tytuł serialu: Behawiorysta

Behawiorysta Lata emisji: 2022

2022 Liczba sezonów: 1

1 Twórca: Łukasz Palkowski

Łukasz Palkowski Aktorzy: Robert Więckiewicz, Krystian Pesta, Mirosław Haniszewski, Katarzyna Dąbrowska

Robert Więckiewicz, Krystian Pesta, Mirosław Haniszewski, Katarzyna Dąbrowska Ocena IMDb: 6.3/10

"Behawiorysta" to kolejna adaptacja książki Remigiusza Mroza. Skupia się na pojedynku Gerarda Edlinga (Robert Więckiewicz), wykładowcy i eksperta w dziedzinie kinezyki oraz Horsta Zeigera (Krystian Pesta), wycofanego maniaka komputerowego i nieprzewidywalnego mordercy. Gdy Edling, rozszyfrowawszy Zeigera próbuje powstrzymać go przed popełnieniem brutalnej zbrodni, okazuje się, że makabryczne widowisko jest transmitowane online na oczach tysięcy widzów. W tych niecodziennych warunkach tytułowy behawiorysta będzie musiał odgadnąć kolejny krok swojego przeciwnika.

Behawiorysta - gdzie obejrzeć? Behawiorysta HBO Max

Wotum nieufności

Tytuł serialu: Wotum nieufności

Wotum nieufności Lata emisji: 2022

2022 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Łukasz Palkowski, Marek Wróbel

Łukasz Palkowski, Marek Wróbel Obsada: Katarzyna Dąbrowska, Antoni Pawlicki, Leszek Lichota, Grzegorz Małecki

Katarzyna Dąbrowska, Antoni Pawlicki, Leszek Lichota, Grzegorz Małecki Ocena IMDb: 7.4/10

Do kolekcji adaptacji powieści Mroza dołączył również serial spod szyldu Polsatu - "Wotum nieufności". Produkcja skupia się Patryku Hauerze (Antoni Pawlicki) i Darii Seydzie (Katarzyna Dąbrowska), posłach przeciwnych frakcji, którzy po rezygmacji prezydenta RP zaczynają ze sobą rywalizować. Kiedy podczas prac komisji śledczej Hauer odkrywa polityczny spisek, w który zamieszane są najważniejsze osobistości w polityce, postanawia połączyć siły wraz ze swoją przeciwniczką, aby odkryć, kto stoi za intrygą.

Wotum nieufności - gdzie obejrzeć? Wotum nieufności Polsat

Forst

Tytuł serialu: Forst

Forst Lata emisji: 2024

2024 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Daniel Jaroszek

Daniel Jaroszek Obsada: Borys Szyc, Andrzej Bienias, Zuzanna Saporznikow, Kamilla Baar

Borys Szyc, Andrzej Bienias, Zuzanna Saporznikow, Kamilla Baar Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 5.5/10

"Forst", czyli adaptacja powieści Remigiusza Mroza, zadebiutowała w serwisie Netflix na początku stycznia. Serial przenosi widzów do okolic Zakopanego w ośnieżone Tatry, które stają się areną serii brutalnych morderstw. Śledztwo prowadzi Wiktor Forst (Borys Szyc) - ekscentryczny komisarz, który działa według własnych przekonań, czym nie zyskuje w oczach współpracowników oraz swojego przełożonego, podinspektora Edmunda Osicy (Andrzej Bienias). Kiedy Forst nieoczekiwanie zostaje odsunięty od sprawy, ignoruje wszelkie procedury i mimo wszystko postanawia rozwikłać mroczną zagadkę. Komisarz nie działa jednak sam - w duecie z dziennikarką Olgą Szrebską, odkrywa spisek, który sięga korzeniami II wojny światowej.

Forst - gdzie obejrzeć? Forst Netflix

Langer

Tytuł serialu: Langer

Langer Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Łukasz Palkowski

Łukasz Palkowski Obsada: Jakub Gierszał, Julia Pietrucha, Magdalena Boczarska, Piotr Adamczyk

"Langer" skupia się na tytułowym spadkobiercy holdingu finansowego, który zajmuje się nie tylko biznesem swojego tragicznie zmarłego ojca, ale również konsekwentnie rozwija swoją pasję, jaką jest zabijanie. Choć prokuratorzy podejrzewają, że to właśnie on jest seryjnym mordercą, Langer pozostaje nieuchwytny - nie ma dowodów na to, że młody biznesmen jest odpowiedzialny za bestialski mord kilkudziesięciu osób. Czy poznana na gali charytatywnej tajemnicza kobieta sprawi, ze w końcu popełni jakiś błąd?

Langer - gdzie obejrzeć? Langer SkyShowtime

Remigiusz Mróz: zapowiedziane adaptacje

Zgodnie z informacjami na oficjalnej stronie serwisu, za jakiś czas do wyżej wymienionych produkcji mają dołączyć również ekranizacje innych książek. Oto wszystko, co na ten moment wiadomo na ich temat.

Piekło jest puste

Na początku stycznia 2026 r. Remigiusz Mróz ogłosił, że jego najnowsza powieść "Piekło jest puste" zostanie zaadaptowana pod serial. Wiadomo już, że produkcją zajmie się ATM Grupa. Nie ujawniono natomiast, jaka platforma pokaże serial, ani kto znajdzie się w obsadzie.

"Piekło jest puste" to 1. tom z nowego cyklu Raport. Skupia się on na Patrycji Dobskiej, dziennikarce stacji NSI, która po latach dostała swój własny program interwencyjny. Prędko trafia na gorący temat, jakim jest nowy trop w sprawie zaginięcia sprzed lat - odkrywa, że co roku na antenie publicznej rozgłośni matce zaginionej dedykowane są ulubione piosenki córki. Mimo że Patrycja ma poważne wątpliwości, po odkryciu innych faktów i powiązań postanawia opublikować materiał. Nie zdaje sobie sprawy, że tym samym sprowadza na siebie wielkie zagrożenie.

Nieodnaleziona

Na początku października 2019 r. Remigiusz Mróz opublikował na Facebooku wpis, w którym poinformował, że "Nieodnaleziona" zostanie zekranizowana. Pisarz zapowiedział, że szczegóły poda wkrótce. Na ten moment nie wiadomo, czy prace nad powieścią z 2018 r. wciąż trwają.

Fabuła "Nieodnalezionej" skupia się na Damianie Wernerze, który dekadę po zaginięciu narzeczonej trafia na jej ślad - okazuje się, że w sieci ktoś zamieszcza jej zdjęcia, chcąc ją odnaleźć. Werner jest przekonany, że podobieństwo do ukochanej jest przypadkowe, jednak niedługo później internauta zamieszcza na portalu drugie zdjęcie. Jego autorem jest sam Werner, który sfotografował narzeczoną kilka dni przed zaginięciem.

Listy zza grobu

Nieco później, bo w grudniu 2019 r., na profilu autora pojawiła się informacja na temat ekranizacji "Listów zza grobu". "Akcja: ekranizacja! Burza i Seweryn nie zamierzali zwlekać z ekspansją na ekran" - poinformował Mróz. Dowiedzieliśmy się wówczas, że serial zostanie wyprodukowany przez CANAL+ Polska.

Powieść skupia się na Kai Burzyńskiej, która po śmierci ojca wciąż otrzymuje od niego wiadomości. Przedsięwzięcie, które mężczyzna przygotował zawczasu, polegało na tym, że córka otrzymywała listy co roku tego samego dnia. Okazuje się, że data została wybrana nieprzypadkowo. Tymczasem do miasteczka po dwóch dekadach wraca patomorfolog Seweryn Zaorski, który odnajduje zamurowaną skrytkę z materiałami. Odkrywa w niej istotne informacje dla sprawy sprzed prawie 20 lat.

Czarna Madonna

Na początku października 2021 r. fani dowiedzieli się, że zekranizowana zostanie również "Czarna Madonna". Mróz poinformował, że zapadły już pierwsze decyzje produkcyjne i dodał: "Na razie powiem tylko, że jest na co czekać - i już wiem, że po obejrzeniu pierwszego odcinka znów nie będę mógł przez tę historię spać".

Fabuła "Czarnej Madonny" koncentruje się na tajemniczym wydarzeniu. Chodzi o tajemnicze zniknięcie boeingu 747 irlandzkich linii lotniczych, który miał wylądować w Tel Awiwie, jednak kontakt z samolotem został utracony. Na pokładzie wśród 520 osób znajdowała się również narzeczona Filipa, która planowała odbyć pielgrzymkę do Bazyliki Grobu Świętego.

Chór zapomnianych głosów

Pod koniec marca 2022 r. pisarz poinformował, że na ekranizację czekają również dwie powieści: "Chór zapomnianych głosów" oraz "Echo z otchłani". "Rozwojem projektu zajmuje się Platige Image wraz ze swoim domem produkcyjnym Dobro. Ale to chyba nie niespodzianka - któż inny mógłby to zrobić, jeśli nie ludzie odpowiedzialni m.in. za Wiedźmina i naszą tegoroczną oscarową nominację?" - zdradził Mróz.

"Chór zapomnianych głosów" to powieść science fiction, której bohaterem jest astrochemik Håkon Lindberg. Kiedy mężczyzna budzi się przedwcześnie z kriogenicznego snu, widzi śmierć jednego z ostatnich członków załogi. Oprócz Lindberga rzeź przetrwała tylko jedna osoba: nawigator Dija Udin Alhassan. Czy to właśnie on jest odpowiedzialny za fiasko misji? A może stoi za tym jakaś inna siła?

Wybaczam ci

W kwietniu 2022 r. Remigiusz Mróz ogłosił z kolei, że przyszedł czas na ekranizację "Wybaczam ci". "Za rozwój projektu odpowiada studio Opus - czyli twórcy takich produkcji, jak oscarowa Ida oraz Zimna wojna. Nic więcej chyba nie trzeba dodawać" - czytamy we wpisie. W czerwcu w tym samym roku przypomniał, że serial jest już w drodze.

Bohaterką książki jest Ina Kobryn, która prowadzi uporządkowane życie. Wszystko zmienia się, gdy odkrywa, że jej mąż korespondował z nieznajomą dziewczyną na Facebooku, która wysłała mu wiadomość o treści "wybaczam ci". Ina początkowo nie traktuje tej sprawy poważnie. Do czasu, gdy okazuje się, że autorka wiadomości popełniła samobójstwo na środku warszawskiego placu Konstytucji. Okazuje się przy tym, że korespondencja z nieznajomą znika bez śladu, a mąż Iny twierdzi, że nie wie, kim była tajemnicza nadawczyni.

Z pierwszej piłki

Informacja na temat ekranizacji "Z pierwszej piłki" nie znajduje się co prawda na stronie internetowej Remigiusza Mroza, lecz można ją odnaleźć na fanpage'u autora. Napisał on: "Pierwsze oferty na sfilmowanie z Z pierwszej piłki nadeszły jeszcze przed premierą i właściwie było ich tyle, że można byłoby obdzielić nimi kilka książek. Ale kiedy na boisku zameldowali się zawodnicy z WIERNIK PRO, sprawa stała się dla mnie przesądzona" - ujawnił. "Miło mi zatem donieść, że razem postaramy się jak najlepiej przenieść losy Bena, Kali, Krygiera i reszty z kart książki na ekran - a mnie przypadnie zaszczyt przywdziania trykotu jednego z szeroko pojętych producentów". Mróz poinformował o tym w kwietniu 2023 r.

REKLAMA

O Remigiuszu Mrozie i adaptacjach pisarza czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 14.01.2026 16:22

Ładowanie...