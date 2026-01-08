REKLAMA
Remigiusz Mróz ogłosił serial. To adaptacja jego najnowszej powieści

Remigiusz Mróz poinformował, że na podstawie jego najnowszej powieści powstanie serial. Serialowej adaptacji doczeka się tytuł "Piekło jest puste", który w tym roku otworzył książkowy cykl Raport.

Wspaniała wiadomość dla fanów twórczości Remigiusza Mroza. Autor ogłosił, że jego najnowsza powieść "Piekło jest puste" zostanie zaadaptowana pod serial. Wiadomo już, że produkcją zajmie się ATM Grupa. Nie ujawniono natomiast, jaka platforma pokaże serial, ani kto znajdzie się w obsadzie. Internauci mają już jednak swoje typy.

Piekło jest puste - powstanie serial na podstawie powieści Remigiusza Mroza

Informację na temat nowego serialu w mediach społecznościowych przekazał Mróz:

Mróz w pogodzie nie odpuszcza, to pomyślałem, że nie będę gorszy. Takie oto wieści na początek roku! Wraz z Grupą ATM zabieramy się do ekranizacji Piekła - plany mamy ambitne, zamiary odważne, a Wagner, Szpila, Skowrona i Marat zadeklarowali pełną współpracę przy ich realizacji. Ja zaś cieszę się niezmiernie, bo ATM to partner, z którym od dawna chciałem wspólnie stworzyć coś wyjątkowego - jest to bowiem studio, które stoi nie tylko za ostatnimi polskimi hitami na podstawie powieści Harlana Cobena, ale także za jedną z moich ulubionych rodzimych produkcji, Watahą. Będzie się działo! Stay tuned

- napisał.

Choć nie pojawiła się informacja na temat tego, kto znajdzie się w obsadzie, to w komentarzach pod wpisem internauci zaczęli obstawiać swoje typy. Okazało się, że w rolach głównych widzieliby obsadę, która nagrywała audiobook tej powieści. Gdyby tak się stało, byłaby to z pewnością mocna produkcja - książkę czytają bowiem Martyna Byczkowska, Maciej Zakościelny, Danuta Stenka oraz Piotr Witkowski.

"Piekło jest puste" to 1. tom z nowego cyklu Raport. Skupia się on na Patrycji Dobskiej, dziennikarce stacji NSI, która po latach dostała swój własny program interwencyjny. Prędko trafia na gorący temat, jakim jest nowy trop w sprawie zaginięcia sprzed lat - odkrywa, że co roku na antenie publicznej rozgłośni matce zaginionej dedykowane są ulubione piosenki córki. Mimo że Patrycja ma poważne wątpliwości, po odkryciu innych faktów i powiązań postanawia opublikować materiał. Nie zdaje sobie sprawy, że tym samym sprowadza na siebie wielkie zagrożenie.

Tagi: adaptacje książekKryminałyRemigiusz MrózSeriale kryminalne
