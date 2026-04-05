Najciekawsze książkowe nowości. TOP 5 propozycji na długi weekend

Długi weekend to doskonały moment, by przygotować sobie listę filmów, seriali i książek do nadrobienia. W końcu zbliża się kilka dni wolnego, które warto przeznaczyć na odpoczynek. Aby nie spędzać każdego popołudnia przed ekranem, sprawdziłam najciekawsze premiery książek, z którymi podczas pierwszych wiosennych dni warto spędzić czas.

REKLAMA

Wielkanoc 2026: co przeczytać? TOP 5 książek

REKLAMA

Freida McFadden - Lokatorka

Tytuł książki: Lokatorka (The Tenant)

Lokatorka (The Tenant) Autor: Freida McFadden

Freida McFadden Tłumaczenie: Elżbieta Pawlik

Elżbieta Pawlik Wydawnictwo: Czwarta Strona

Czwarta Strona Liczba stron: 408

408 Data wydania polskiego: 11 marca 2026

11 marca 2026 Ocena Lubimyczytać: 7.2/10

W Polsce w końcu zadebiutował jeden z najnowszych thrillerów Freidy McFadden, autorki bestsellerowej "Pomocy domowej". Skupia się on na Blake'u Porterze, którego idealny świat nieoczekiwanie rozpada się na kawałki. Aby podreperować swoje finanse, Blake zmuszony jest wynająć jeden z pokoi. Kiedy postanawia udostępnić przestrzeń uroczej Whitney, która wydaje się być wymarzoną lokatorką, niedługo później w kamienicy zaczynają dziać się niepokojące rzeczy.

Liane Moriarty - Moja wina, twoja wina

Tytuł książki: Moja wina, twoja wina (Truly, Madly, Guilty)

Moja wina, twoja wina (Truly, Madly, Guilty) Autor: Liane Moriarty

Liane Moriarty Tłumaczenie: Magdalena Moltzan-Małkowska

Magdalena Moltzan-Małkowska Wydawnictwo: Znak Literanova

Znak Literanova Liczba stron: 544

544 Data wydania polskiego: 17 października 2017

17 października 2017 Ocena Lubimyczytać: 6.8/10

Powieść "Moja wina, twoja wina" autorstwa Liane Moriarty pojawiła się w nowym wydaniu i właśnie dlatego warto sobie ten klasyk odświeżyć. Fabuła książki koncentruje się na dwóch przyjaciółkach od dzieciństwa: Clementine, słynnej wiolonczelistce, oraz pragmatycznej i powściągliwej Erice. Dziewczęsta znają się od dzieciństwa. Kiedy Erika zaprasza przyjaciółkę na grilla organizowanego przez swoich ekscentrycznych sąsiadów, Clementine zjawia się na wydarzeniu. Tam wydarza się jednak coś, o czym nikt nie potrafi później zapomnieć.

Michael Connelly - Wilcza jagoda

Tytuł książki: Wilcza jagoda (The Nightshade)

Wilcza jagoda (The Nightshade) Autor: Michael Connelly

Michael Connelly Tłumaczenie: Przemysław Hejmej

Przemysław Hejmej Wydawnictwo: Sonia Draga

Sonia Draga Liczba stron: 304

304 Data wydania polskiego: 11 marca 2026

11 marca 2026 Ocena Lubimyczytać: 7.9/10

Michael Connelly powrócił z nowym cyklem, który może zainteresować w ten długi weekend fanów thrillerów. "Wilcza jagoda", czyli pierwsza część serii Catalina, koncentruje się na detektywie Stiwellu, który zostaje "zesłany" na rajską wyspę Catalina. Od tej pory zdegradowany funkcjonariusz zajmuje się drobnymi przestępstwami i wykroczeniami. Wszystko zmienia się, kiedy pewnego dnia Stilwell dostaje zgłoszenie o zwłokach znalezionych na dnie portu. Tymczasem śledztwo dotyczące kłusownictwa staje się coraz bardziej poważną sprawą, gdy okazuje się, że ma ono związek z mroczną przeszłością pewnej wpływowej na wyspie osoby.

Katarzyna Grochola - Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później

Tytuł książki: Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później

Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później Autor: Katarzyna Grochola

Katarzyna Grochola Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Literackie Liczba stron: 504

504 Data wydania polskiego: 25 marca 2026

25 marca 2026 Ocena Lubimyczytać: 7.8/10

Katarzyna Grochola wróciła z nową powieścią z cyklu Żaby i anioły, która wydaje się być idealną opcją na wiosenny długi weekend. Po 20 latach wraca nie tylko Judyta, ale również Adam, Tosia, Ula, Eksio i nowi bohaterowie. Powieść "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" spróbuje odpowiedzieć na pytania, czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie, czy matka Judyty w końcu będzie z niej zadowolona, ale przede wszystkim, co przez te lata stało się z Judytą.

Remigiusz Mróz - Arachnia

Tytuł książki: Arachnia

Arachnia Autor: Remigiusz Mróz

Remigiusz Mróz Wydawnictwo: Czwarta strona

Czwarta strona Liczba stron: 432

432 Data wydania polskiego: 11 marca 2026

11 marca 2026 Ocena Lubimyczytać: 7.9/10

"Arachnia" to już czwarty tom z serii o Langerze autorstwa Remigiusza Mroza. W kolejnej odsłonie brutalna zbrodnia spotyka się z prawniczą rozgrywką na najwyższym poziomie, kiedy Warszawą wstrząsa seria makabrycznych morderstw, a zwłoki zostają porzucone na widoku. Śledztwo prowadzi Karolina Siarkowska, która wciąż usiłuje doprowadzić do skazania Piotra Langera. Kiedy jednak w obronie mężczyzny staje Joanna Chyłka, sytuacja zaczyna się komplikować.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 05.04.2026 12:07

