Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Remigiusz Mróz zdradził, jak pierwotnie miała wyglądać obsada serialu "Chyłka". Dziś trudno sobie wyobrazić, że to właśnie ci aktorzy mieliby się wcielić w bohaterów powieści Mroza. Jedna z propozycji związanych z obsadą jest największym zaskoczeniem.
"Chyłka" to jedna z najpopularniejszych adaptacji powieści Remigiusza Mroza, która powstała pod szyldem serwisu Player. Emitowana w latach 2018-2022 produkcja składa się z pięciu sezonów, a każdy z nich jest ekranizacją pięciu książek z cyklu, czyli: "Zaginięcia", "Kasacji", "Rewizji", "Inwigilacji" oraz "Oskarżenia". Produkcja odcinkowa skupia się na poczynaniach prawniczki Joanny Chyłki oraz jej aplikanta, Konrada Oryńskiego. Chyłka znana jest z odwagi i bezkompromisowości, co pomaga jej na sali sądowej w obronie klientów, którzy pozornie są już na przegranej pozycji.
Tak miała wyglądać obsada serialu Chyłka. Kto był typowany do roli Joanny Chyłki?
Dziś trudno sobie wyobrazić, że w Joannę Chyłkę zamiast Magdaleny Cieleckiej miałaby wcielać się inna aktorka. To samo dotyczy innych kluczowych bohaterów, czyli Kordiana "Zordona" Oryńskiego (Filip Pławiak), Harry'ego McVaya (Jacek Koman), Artura Żelaznego (Szymon Bobrowski) i Kormaka (Piotr Żurawski). Okazuje się, że pierwotnie obsada miała wyglądać zupełnie inaczej.
Na Instagramie Remigiusza Mroza pojawił się wpis, w którym pisarz zdradził, jak pierwotnie miała wyglądać obsada serialu "Chyłka". Autor napisał:
Pierwsze przymiarki castingowe do Chyłki - końcówka 2016 roku. Projekt był wtedy w innej stacji, nosił inny tytuł, a nasi bohaterowie mieli zupełnie inne twarze. Choć, jak widać, niektóre na dobre pozostały w Chyłkowej orbicie.
Z informacji wynika, że w serialu, który miał nosić tytuł "Pod przysięgą", Joannę Chyłkę miała grać Małgorzata Bela, a Kordiana "Zordona" Oryńskiego miał portretować... Jakub Gierszał. Jest to o tyle ciekawe, że Gierszał został w uniwersum Chyłki, lecz jako czarny charakter - Piotr Langer - który niedawno dostał swój własny serial w SkyShowtime z Gierszałem w roli głównej.
W pozostałych rolach mieli znaleźć się: Agata Buzek (Magdalena, siostra Chyłki), Bogusław Linda (Artur Żelazny), Jacek Koman (który ostatecznie zagrał Harry'ego McVaya), Rafał Fudalej (Kormak) oraz Michał Żurawski (jako adwokat Kosmowski, w którego ostatecznie wcielił się Piotr Stramowski).
Internauci nie mają wątpliwości, że ostateczna wybór obsady okazał się być jak najbardziej trafny:
Jasne, że Jakub Gierszał jest super w roli Langera, a Filip Pławiak jako Kordian. Jednak najlepszym wyborem do roli Chyłki jest Magdalena Cielecka - piękna, zdolna i charakterna. Uwielbiam ją!
Jakby Langer został Zordonem to chyba świat Chyłki by się zawalił.
Jacek Koman jako McVay, to też było mistrzostwo!
Serial "Chyłka" jest obecnie dostępny w serwisie HBO Max.
