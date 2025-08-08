Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna

Ładowanie...

"Chyłka" to jedna z najpopularniejszych adaptacji powieści Remigiusza Mroza, która powstała pod szyldem serwisu Player. Emitowana w latach 2018-2022 produkcja składa się z pięciu sezonów, a każdy z nich jest ekranizacją pięciu książek z cyklu, czyli: "Zaginięcia", "Kasacji", "Rewizji", "Inwigilacji" oraz "Oskarżenia". Produkcja odcinkowa skupia się na poczynaniach prawniczki Joanny Chyłki oraz jej aplikanta, Konrada Oryńskiego. Chyłka znana jest z odwagi i bezkompromisowości, co pomaga jej na sali sądowej w obronie klientów, którzy pozornie są już na przegranej pozycji.

Tak miała wyglądać obsada serialu Chyłka. Kto był typowany do roli Joanny Chyłki?

Dziś trudno sobie wyobrazić, że w Joannę Chyłkę zamiast Magdaleny Cieleckiej miałaby wcielać się inna aktorka. To samo dotyczy innych kluczowych bohaterów, czyli Kordiana "Zordona" Oryńskiego (Filip Pławiak), Harry'ego McVaya (Jacek Koman), Artura Żelaznego (Szymon Bobrowski) i Kormaka (Piotr Żurawski). Okazuje się, że pierwotnie obsada miała wyglądać zupełnie inaczej.

Na Instagramie Remigiusza Mroza pojawił się wpis, w którym pisarz zdradził, jak pierwotnie miała wyglądać obsada serialu "Chyłka". Autor napisał:

Pierwsze przymiarki castingowe do Chyłki - końcówka 2016 roku. Projekt był wtedy w innej stacji, nosił inny tytuł, a nasi bohaterowie mieli zupełnie inne twarze. Choć, jak widać, niektóre na dobre pozostały w Chyłkowej orbicie.

Z informacji wynika, że w serialu, który miał nosić tytuł "Pod przysięgą", Joannę Chyłkę miała grać Małgorzata Bela, a Kordiana "Zordona" Oryńskiego miał portretować... Jakub Gierszał. Jest to o tyle ciekawe, że Gierszał został w uniwersum Chyłki, lecz jako czarny charakter - Piotr Langer - który niedawno dostał swój własny serial w SkyShowtime z Gierszałem w roli głównej.

W pozostałych rolach mieli znaleźć się: Agata Buzek (Magdalena, siostra Chyłki), Bogusław Linda (Artur Żelazny), Jacek Koman (który ostatecznie zagrał Harry'ego McVaya), Rafał Fudalej (Kormak) oraz Michał Żurawski (jako adwokat Kosmowski, w którego ostatecznie wcielił się Piotr Stramowski).

Internauci nie mają wątpliwości, że ostateczna wybór obsady okazał się być jak najbardziej trafny:

Jasne, że Jakub Gierszał jest super w roli Langera, a Filip Pławiak jako Kordian. Jednak najlepszym wyborem do roli Chyłki jest Magdalena Cielecka - piękna, zdolna i charakterna. Uwielbiam ją!

Jakby Langer został Zordonem to chyba świat Chyłki by się zawalił.

Jacek Koman jako McVay, to też było mistrzostwo!

Serial "Chyłka" jest obecnie dostępny w serwisie HBO Max.

Anna Bortniak 08.08.2025 18:50

