Nowa forma subskrypcji kina. Skorzystasz z niej tylko przez pewien czas

Najpierw pochylmy się nad programem „Wygrywaj przez całe lato”. Akcja trwa od 17 czerwca do 30 września. Za zakupy w kinie - bilety oraz produkty dostępne w barze kinowym - uczestnicy otrzymają punkty, które następnie będzie można wymieniać na atrakcyjne nagrody na dedykowanej stronie akcji: www.promo.cinema-city.pl. Za każdą wydaną złotówkę uczestnik otrzyma 1 punkt. Aby dołączyć do programu, wystarczy wejść na stronę akcji, założyć konto i rejestrować kody promocyjne otrzymywane podczas zakupów w kinie.



A co to za nagrody? Opcji jest sporo: darmowe napoje, popcorn, nachosy, zniżki na produkty barowe oraz bezpłatne bilety do kina. Zakupy premiowane kodami promocyjnymi będą możliwe do 2 sierpnia, natomiast rejestracja kodów i wymiana punktów na nagrody potrwa do 30 września 2026 r. Ważny bonus: jeśli zapłacisz kartą banku Credit Agricole, punkty będą naliczane podwójnie!



Jeśli zaś chodzi o nowy karnet...

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Nowy Karnet Rodzinny - 10 biletów w atrakcyjnej cenie

Zgadza się: Cinema City przygotowało specjalną propozycję dla rodzin. W sprzedaży dostępny jest już Karnet Rodzinny, który obejmuje 10 biletów na filmy z Oferty Rodzinnej w cenie 209 zł. Karnet będzie można kupić tylko stacjonarnie w kinach do 31 sierpnia 2026 roku i wykorzystać w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. Bilety można realizować zarówno w kasach kin, jak i online. W jednym dniu użytkownik będzie mógł wykorzystać maksymalnie cztery bilety.



Oferta obejmuje seanse 2D i 3D z repertuaru rodzinnego. W przypadku pokazów 3D obowiązuje dopłata za okulary, a seanse w formatach specjalnych, takich jak IMAX, 4DX, ScreenX, Komfort czy VIP, wymagają dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem kina.

Jak można się domyślać, zakup Karnetu Rodzinnego będzie dodatkowo premiowany punktami we wspomnianym programie „Wygrywaj przez całe lato”. Oznacza to, że widzowie korzystający z pakietu biletów mogą jednocześnie cieszyć się korzystniejszą ceną seansów oraz szybciej zdobywać punkty wymieniane na nagrody - 209 zł to aż 209 punktów do zarejestrowania. Fajna sprawa.

Wakacje to wyjątkowy czas, który wiele osób chce spędzać wspólnie z bliskimi. Kino daje możliwość przeżywania emocji razem – niezależnie od wieku. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwalają naszym klientom jeszcze częściej korzystać z kinowych wizyt. Łącząc program „Wygrywaj przez całe lato” z Karnetem Rodzinnym, chcemy nagradzać widzów za ich zakupy i zachęcać do częstszego odwiedzania naszej sieci kin



- mówi Monika Wolska, Dyrektor Marketingu Cinema City Poland.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).