Reżyser przyznał się do użycia AI w aż 100 ujęciach. Najwięcej w historii kina

31 lipca na ekrany polskich kin wejdzie film „Młody Waszyngton” w reżyserii Jona Erwina i z całkiem obiecującą obsadą. Dystrybuowany przez Angel Studios obraz w USA zadebiutuje nieco wcześniej, bo już 4 lipca - w sam raz na Święto Niepodległości. Co ciekawe, sprzedaż biletów jest całkiem imponująca jak na produkcję, o której branżowe media piszą stosunkowo niewiele... i która w historycznie rekordowej skali posila się sztuczną inteligencją.

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Młody Waszyngton pobija rekord AI w kinie

Na podstawie wyników przedsprzedaży szacuje się, że „Młody Waszyngton” może zakończyć premierowy weekend z wpływami na poziomie około 20 mln dol. To bardzo dobry rezultat jak na film, który nie może pochwalić się najbardziej topowymi gwiazdami, które zawsze przyciągają widzów do kin - chyba, że za takie uznamy Mary-Louise Parker, Kelseya Grammera, Andy'ego Serkisa czy Bena Kingsleya.



Angel Studios, którego główną publiczność stanowią konserwatywni, chrześcijańscy oraz rodzinni widzowie, odnosiło wcześniej sukcesy dzięki takim tytułom jak „Sound of Freedom”, „Homestead” czy „The Chosen”. „Młody Waszyngtoon”, będący patriotyczną opowieścią o George'u Washingtonie, również jest kierowany przede wszystkim do konserwatywnej, związanej z wartościami religijnymi widowni.

Teraz do mediów trafiły nowe, dość zaskakujące informacje na temat obrazu. Okazuje się, że przy produkcji w znaczącym stopniu wykorzystano sztuczną inteligencję. Jak ujawnił sam Erwin, około 100 ujęć zostało wzbogaconych za pomocą narzędzi generatywnej AI oraz pracy pięciu specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją. Dzięki temu - jak twierdzi reżyser - udało się utrzymać budżet filmu na przystępnym poziomie. AI posłużyła m.in. do poszerzania krajobrazów, wydłużania linii horyzontu oraz przekształcania niewielkich planów zdjęciowych w rozległe, historycznie wiarygodne lokacje, które w rzeczywistości nigdy nie istniały.



Najbardziej wyrazistym przykładem ma być scena przeprawy przez skute lodem wody. Zamiast narażać aktorów na pracę w ekstremalnych warunkach, Erwin nakręcił sekwencję w kontrolowanym, 15-metrowym basenie w Irlandii, a następnie za pomocą AI rozbudował ją do ogromnego, niebezpiecznego krajobrazu. Jak powiedział w rozmowie z „Variety”:

Aktorzy byli na miejscu, tratwa była prawdziwa, woda również - tylko sama woda nie była zimna.

Jedna z największych ingerencji AI polegała na przekształceniu w postprodukcji nagrania dwóch członków ekipy filmowej w brytyjskich żołnierzy jadących konno. Oznaczało to zmianę kostiumów, otoczenia oraz, rzecz jasna, „historycznego kontekstu” krajobrazu - już po zakończeniu głównych zdjęć. Właśnie takie było podejście Erwina: najpierw nakręcić materiał, a później zrekonstruować go przy pomocy AI.



Jest to prawdopodobnie największe dotąd (chyba, że o czymś nie wiemy) wykorzystanie sztucznej inteligencji w filmie, który trafia do szerokiej dystrybucji kinowej. Gdyby podobną skalę użycia AI zastosowało jedno z czterech największych hollywoodzkich studiów, niemal na pewno wywołałoby to poważne kontrowersje.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).