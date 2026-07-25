Szukałam thrillera, znalazłam złoto. I zbierałam szczękę z podłogi

Michelle (Mary Elizabeth Winstead) kończy rozmawiać przez telefon, pakuje swoje rzeczy i wychodzi z domu, zostawiając na szafce pierścionek zaręczynowy. Nie wiemy, co doprowadziło do tej decyzji. Wiemy jednak, że kobieta nie zamierza wracać, nawet kiedy podczas jazdy samochodem jej narzeczony próbuje ją do tego nakłonić. Jest noc, a przez awarię prądu jeszcze trudniej poruszać się po drogach. Można sobie wyobrazić, że być może dlatego kierowca ciężarówki potrącił Michelle, której samochód dachował, a ona sama straciła przytomność.

Kobieta budzi się na prowizorycznym posłaniu w pomieszczeniu z zaryglowanymi drzwiami. Jest przerażona - nie wie, co wydarzyło się po wypadku i kto ją więzi. Odpowiedź przychodzi prędko. W drzwiach pojawia się Howard (John Goodman), który na pierwszy rzut oka budzi przerażenie, ale tłumaczy Michelle, że zamknął ją w schronie po to, by ją uratować. Okazuje się bowiem, że na zewnątrz doszło do ataku, wskutek którego powietrze jest skażone, a wyjście na powierzchnię oznacza pewną śmierć. Michelle nie wierzy jednak w tłumaczenia Howarda i postanawia zrobić wszystko, by się wydostać.

Cloverfield Lane 10 - opinia o filmie w SkyShowtime

Oglądanie tego filmu to jak jazda rollercoasterem w parku rozrywki. Poważnie. To nie jest zwyczajny thriller, w którym główna bohaterka próbuje przechytrzyć swojego oprawcę i wydostać się na wolność. Zamiast klasycznej struktury, z którą można zderzyć się w podobnych filmach, na widzów czeka cała masa zaskoczeń i zwrotów akcji. Co rusz zmienia się również postawa Michelle, która dzieli bunkier nie tylko z Howardem, ale również ekscentrycznym Emmettem (John Gallagher Jr).

Każdy z bohaterów został zbudowany doskonale, choć najbardziej zachwyciła mnie kreacja Goodmana. Aktor potrafił grać nie tylko agresywnego i znerwicowanego faceta, ale również gościa, któremu można było współczuć. Były takie sceny, kiedy nawet ja zaczęłam myśleć, że może w tym bunkrze wcale nie jest tak źle i że Howard rzeczywiście działał w akcie dobroci. Nie będę zdradzać wiele, ale jednego możecie być pewni - ten thriller jest wielowymiarowy i jeśli myślicie, że jesteście w stanie przewidzieć, jak się skończy, to reżyser mówi: "Potrzymaj mi piwo".

Produkcja fabularna debiutującego wówczas Dana Trachtenberga wodzi widzów za nos i robi z nimi to, co chce. Muszę przyznać, że w wielu momentach skutecznie uśpiła moją czujność. I kiedy już układałam sobie dalszą część tej historii, wszystkie moje przypuszczenia padały jak domek z kart. Najlepsze jest to, że nie potrzeba tutaj żadnych sztuczek kamery czy wymyślnych ujęć - ta produkcja jest wyborna sama w sobie, właśnie dzięki temu, że skutecznie potrafi budować napięcie i w najmniej oczekiwanym momencie uderzyć z pełną mocą. Jeśli siła tkwi w prostocie, to "Cloverfield Lane 10" jest tego najlepszym przykładem.

Cloverfield Lane 10 - oglądaj w SkyShowtime Cloverfield Lane 10 SkyShowtime

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