Co za pokręcony thriller. Takich zwrotów akcji się nie spodziewałam

W czasach, kiedy właściwie codziennie dostajemy nowe filmy kryminalne czy odcinki trzymających w napięciu thrillerów, trudno jest znaleźć coś nieszablonowego. Nie jest tak, że brakuje perełek, ale trzeba przyznać, że trafiają się one relatywnie rzadko. Zauważyłam jednak, że moją receptą na odpoczynek od powtarzających się produkcji w streamingu są brytyjskie produkcje od BBC. Mają one w sobie coś magnetyzującego, co sprawia, że nie patrzę na nie jako część zlewającej się ze sobą masy podobnych do siebie tytułów. Jednym z takich seriali jest "Zaproszona".

Zaproszona - opinia o serialu BBC

Nie ukrywam, że do obejrzenia serialu skłoniła mnie jedna ciekawostka. Jak dowiedziałam się z artykułu na stronie BBC, Eve Myles, odtwórczyni jednej z głównych ról, wyznała, że po premierze serialu (w Wielkiej Brytanii produkcję można było obejrzeć już w ubiegłym roku) przypadkowi ludzie na ulicy zaczepiali ją, twierdząc, że się jej boją. Gwiazda ujawniła, że widzowie zaczęli postrzegać ją w ten sposób właśnie po premierze "Zaproszonej". Nic dziwnego - mam poczucie, że rolę Fran, bogatej bizneswoman o mrocznym charakterze zagrała fenomenalnie.

Historia zaczyna się od tego, że Fran przypadkiem spotyka w sklepie Rię (Gabrielle Creevy), która zostaje przyłapana na kradzieży. Młoda dziewczyna ledwo wiąże koniec z końcem, pracując jako sprzątaczka. W tej trudnej sytuacji wcale nie pomaga jej nieodpowiedzialny chłopak Lee (Sion Daniel Young), który całe dnie spędza przed telewizorem. Kiedy zatem Fran proponuje Rii pracę w swojej luksusowej posiadłości, ta nie zastanawia się ani chwili i przyjmuje ofertę.

Zaczyna się niewinnie. Ria wykonuje swoje obowiązki, cztery razy w tygodniu przyjeżdżając do willi swojej pracodawczyni, taszcząc ze sobą swój różowy odkurzacz i środki czystości. Sprząta prawie każdy zakamarek. Każdy, prócz jednego pokoju, który należy do męża Fran, Simona (Julian Lewis Jones). Za swoją pracę Ria otrzymuje nie tylko wynagrodzenie, ale również motywujące rady, dzięki którym dziewczyna rozkwita. Oprócz tego, że Fran opowiada jej o tym, jak osiągnąć sukces, namawia ją również, by założyła konto na aplikacji randkowej, na której poznaje Mike'a Rice'a (Joseph Ollman).

Spotkanie to zapoczątkowuje lawinę zdarzeń, które wywraca świat obu kobiet do góry nogami. W czterech odcinkach upchnięto całą masę tajemnic i szokujących odkryć, podczas gdy relacja Fran i Rii staje się coraz bardziej intensywna i toksyczna. Twórcom udało się tak zbudować tę historię, aby rzeczywiście trzymała w napięciu. Mam jednak zarzut co do pomieszania thrillera z dramatycznymi i spokojnymi momentami - nie zadziałało tu zbyt dobrze. Sporo było również schematycznych scen, które chwilami były nużące. Muszę jednak przyznać, że nawet mimo to bardzo dobrze się ten serial oglądało - mimo że miałam swoje przewidywania, "Zaproszona" kilkukrotnie potrafiła mnie bardzo zaskoczyć.

Premiera serialu "Zaproszona" ("The Guest") na kanale BBC First i BBC Player (ten jest dostępny dla subskrybentów Canal+) 24 lipca.

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