Co obejrzeć w weekend na HBO Max? 7 kinowych hitów
HBO Max w lipcu dowiozło kilkanaście naprawdę kapitalnych filmów. Sprawdźcie, co obejrzeć w weekend.
Pierwsza połowa lipca dla HBO Max obfitowała przede wszystkim w filmy. Choć platforma nie miała może wielu produkcji oryginalnych, to fani kinowych wrażeń powinni być bardzo zadowoleni. Sprawdźcie, co obejrzeć w ten weekend.
Co obejrzeć w weekend w HBO Max?
Uciekaj!
Genialny debiut Jordana Peele’a ponownie na HBO Max. Zaczyna się jak klasyczny, nieco niezręczny dramat o poznawaniu teściów. Czarnoskóry Chris jedzie na weekend do luksusowej posiadłości rodziców swojej białej dziewczyny. Choć wszyscy są dla niego podejrzanie mili, atmosfera szybko gęstnieje, a wokół zaczynają dziać się rzeczy wymykające się logice (i są to rzeczy bardzo mroczne).
Sojusznicy
Świetna propozycja dla fanów trzymającego w napięciu kina szpiegowskiego i gęstej atmosfery. Film przenosi nas w realia, gdzie zaufanie to luksus, na który nikogo nie stać, a lojalność ma bardzo wysoką cenę. Fabuła skupia się na skomplikowanej relacji dwójki agentów, którzy w obliczu śmiertelnego zagrożenia muszą połączyć siły, choć doskonale wiedzą, że w tym świecie każdy gra na własny rachunek.
Miasto złodziei
Jeden z najlepszych kryminałów XXI wieku i dowód na to, że Ben Affleck potrafi robić świetne kino jako reżyser. Przenosimy się do bostońskiej dzielnicy Charlestown, która słynie z tego, że rodzi najwięcej rabusiów bankowych na świecie. Główny bohater, grany przez samego Afflecka, dowodzi bezwzględną szajką planującą kolejny skok. Wszystko komplikuje się, gdy zakochuje się w zakładniczce z ostatniego napadu.
Piotruś Pan
Ponadczasowy klasyk, który dorosłych chwyta za serce, a dzieci zabiera w niesamowitą podróż. Kultowa opowieść o chłopcu, który nie chciał dorosnąć, i jego wyprawie do magicznej Nibylandii wraz z Wandą i jej braćmi. Czekają tu na Was podstępny Kapitan Hak, urocza, choć zazdrosna Dzwoneczek oraz cała masa przygód, które udowadniają, że odrobina wiary i magicznego pyłu potrafi zdziałać cuda. Idealna, pełna nostalgii propozycja na rodzinny seans, która bawi i wzrusza bez względu na wiek.
Filmy na podstawie powieści Dana Browna
Komplet filmowych hitów na podstawie bestsellerowych powieści Dana Browna ląduje w jednym miejscu. W „Kodzie da Vinci”, „Aniołach i demonach” oraz „Inferno” Tom Hanks wciela się w genialnego naukowca, który wpada na trop gigantycznych spisków, mrocznych sekretów Watykanu i tajnych bractw. Od zagadki morderstwa w Luwrze, przez tykającą bombę w sercu Stolicy Apostolskiej, aż po wyścig z czasem oparty na „Boskiej komedii” Dantego – to idealna okazja na weekendowy, pełen akcji maraton z historią i teoriami spiskowymi w tle.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.