Serial Stamtąd pominął kluczowy wątek. Fani są zaskoczeni (ja też)

Zakończenie 4. sezonu „Stamtąd” zostawiło widzów z poczuciem, że najważniejsze jeszcze przed nimi. Wiele wątków zostało otwartych, w tym główna zagadka dotycząca samej natury miejsca, której nadano wdzięczną nazwę Fromville. Są jednak wątki, które – zdaniem widzów – zostały pominięte i nie jest pewne, czy doczekają się satysfakcjonującego rozwiązania. Jednym z nich jest właśnie wątek Fatimy.

Uwaga, ten tekst zawiera spoilery.

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Fatima ze Stamtąd: o co chodziło z golemem?

Losy Fatimy z sezonu na sezon były coraz dramatyczniejsze. Choć wszyscy ją uwielbiali i kochali, nie ochroniło jej to przed całą serią niefortunnych zdarzeń. Najpierw została zwiedziona przez mroczne siły, następnie porwana, by urodzić dziecko (była to najdramatyczniejsza scena z serialu), które zmieniło się w potwora. Potem straszono nas, że Fatima straciła rozum. I w końcu lokalni medycy odkryli, że odczyty z jej ciała wskazują, iż… kobieta nie może żyć. Okazało się to prawdą i nasza bohaterka w finałowej scenie zmieniła się w jedną z bestii.



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Czy o czymś zapomniałem w tym opisie? Oczywiście. O budowie golema. Serwis Collider podnosi, że serial nie powinien zapomnieć o tej ziemnej istocie w finałowym sezonie, ale nie jest wykluczone, że został on po prostu zignorowany.



Przypomnijmy, że Fatima budowała golema, gdyż przypomniała się jej historia opowiadana przez ojca. Golem miał być dla niej obrońcą i symbolem nadziei, który miał pomóc jej przetrwać traumę po porwaniu i mrocznej ciąży. Przypomnijmy, że w kulturze golemy pochodzą z żydowskich podań. W najsłynniejszej legendzie istotę z ziemi ulepił praski rabin Juda Loew ben Becalel, aby chronił Żydów przed pogromami.



Dlaczego golem do tej pory się nie poruszył? Istnieje szansa, że będzie obrońcą mieszkańców po tym, jak utracili wszystkie talizmany. Możliwe jest jednak, że wątek ten zostanie pominięty, bo w 4. sezonie wątek Fatimy został tak poukładany, aby wyeksponować jej (dość szybką i chaotyczną) przemianę w potwora.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.