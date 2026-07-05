Klara. Rewolucje – kiedy 2. sezon serialu HBO Max?

„Klara” to jeden z najciekawszych polskich seriali ostatnich lat. Historia opowiada o tytułowej bohaterce, której życie uczuciowe wygląda jak prawdziwe piekło. Z jednej strony ma już partnera, którego – jak się zdaje – kocha. Z drugiej jednak – partner ten ma żonę i choć on też deklaruje miłość, to nie jest do końca zdecydowany, co ma wybrać. Do tego dochodzi jeszcze matka, z którą Klara ma niezbyt dobre relacje i przyjaciółka, która raczej przeciąga Klarę w kierunku hedonistycznej części życia. A to oczywiście jeszcze nie wszystko.

„Klara” to serial, w którym pierwsze skrzypce gra wcielająca się w główną bohaterkę Izabela Kuna. To na jej opowiadaniach zresztą oparto scenariusz 1. sezonu serialu. To jej show, jej pokazowa rola. Ale w tej szalonej komedii grają również Adam Woronowicz, Katarzyna Warnke, Piotr Adamczyk czy Eryk Kulm. Produkcja dość nieśmiało wpadła do streamingu z 1. sezonem, ale szybko okazało się, iż dobrze napisany scenariusz i szalony humor przekonały widzów. W takiej sytuacji decyzja o 2. sezonie była formalnością.

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Klara – kiedy 2. sezon serialu pojawi się w HBO Max.

Nowy sezon pojawi się w HBO Max już 7 sierpnia. Nowy sezon pojawi się z nowym podtytułem i będzie brzmiał „Klara 2. Rewolucja”. Twórcy udostępnili już nawet dwie zapowiedzi serialu, z których jasno wynika, że bohaterka nie rozwiązała jeszcze żadnego z palących ją problemów.

Do obsady w tym sezonie dołączają Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Gorski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka.

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Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.