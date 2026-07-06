5. sezon Stamtąd musi to pokazać. 5 teorii, które wszystko wyjaśniają

4. sezon "Stamtąd" zakończył się, mówiąc wprost, z pompą. Choć bohaterom udało się wyrwać Drzewo Butelkowe, a Tabitha i Jade uszli z życiem i prawdopodobnie opuścili tunele z kośćmi, nie obyło się bez ofiar - Elgin i Marielle zostali zabici, zaś Fatima przemieniła się w potwora, tym samym prawdopodobnie poświęcając swoje życie, by Ellis, Boyd i nasz główny duet mogli bezpiecznie uciec. Widzimy również, jak Mężczyzna w Żółtym Garniturze, pod postacią Sophii, zabrał wszystkie talizmany z domów, co sprawia, że bohaterowie nie są już bezpieczni nawet we własnych domach.

5. sezon Stamtąd to wielki finał. Fani czekają na potwierdzenia teorii

Choć do możliwości obejrzenia finału serialu jeszcze daleka droga, twórcy "Stamtąd" zdążyli już zapowiedzieć, że 5. sezon skupi się przede wszystkim na rozwiązywaniu aktualnych tajemnic i nie będzie dorzucał nowych. To z pewnością sprawi ulgę wielu fanom, którzy po latach mieszania w głowach przez serial niewątpliwie mają prawo być zmęczeni zawiłościami fabuły. Są jednak jej aspekty, które wciąż są żywe wśród sympatyków serialu i sprawiają, że ci zadają pytania, licząc, że "Stamtąd" odpowie na nie. Oto teorie, których potwierdzenia (lub zaprzeczenia) najbardziej się oczekuje.

Elgin i Marielle powrócą jako duchy?

W ostatnim odcinku 4. sezonu jesteśmy świadkami śmierci dwojga bohaterów - Elgina zabitego bezpośrednio przez Sophię/Mężczyznę w Żołtym Garniturze, a także Marielle, której Smiley rozpruwa brzuch, co prowadzi do śmierci przez wykrwawienie. Co ciekawe, w przypadku Elgina nie widzimy momentu, w którym Clara, zgodnie z żądaniem Sophii, pozbywa się ciała. Raczej nie oznacza to wprost, że Elgin nagle zmartwychwstanie, natomiast oboje mogliby podzielić los np. ojca Khatriego, który po śmierci zaczął się ukazywać Boydowi, rozmawiać z nim i naprowadzać go na pewne rzeczy. Wydaje się, że w przypadku Elgina i Marielle mogłoby być podobnie - zwłaszcza z drugą z wymienionych, która mogłaby też powrócić w potencjalnych retrospekcjach. To jest trochę jak z miasteczkiem Derry w "To" - "nikt, kto tu umiera, tak naprawdę nie umiera".

Podróże w czasie Julie

Wątek okrutnie urwany w 4. sezonie i zarazem jeden z najbardziej zmarnowanych. Aż ciężko uwierzyć, że twórcy dosłownie w połowie serialu zupełnie ucięli coś, co mogłoby być kluczowe dla całej historii. Julie w "czwórce" jest jak nic nieznaczący wolny elektron. Bohaterka najpierw odkrywa swoje wyjątkowe zdolności, które mogą być realnym narzędziem dla całej społeczności, testuje je, po czym ostatecznie kończy temat, uznając to za zwykłe napady i sposoby na manipulacje nią przez złe siły miasteczka. Ba, poza Randallem nikt nie wie o jej umiejętnościach. O ile w przypadku innych wątków fani serialu są podzieleni, o tyle tu panuje zgoda - rola Julie w tej historii musi doczekać się rozwinięcia w 5. sezonie

Jezioro Łez

To wciąż pozostaje jedna z większych tajemnic "Stamtąd". Dotychczas nie mówiło się o nim zbyt wiele - jedyną osobą, która realnie to podnosiła, był Ethan. Jezioro najpierw przyśniło się chłopcu, po czym ten "opisał je" na rysunkach. W 2. odcinku 4. sezonu, Ethan zobaczył martwego Jima (po dziś dzień nie jest jasne, czy to wizja ducha, czy podpuszczanie ze strony Mężczyzny w Żółtym Garniturze), który powiedział mu, że musi zrobić coś bardzo ważnego - odnaleźć Jezioro Łez. Ta próba została podjęta, jednak okazało się, że zbiornik wodny, do którego trafiła ekipa w postaci Donny, Tabithy, Ellisa i Ethana, jest "domem" monstrualnych lalek, pragnących zabić bohaterów. Wciąż nie wiemy, czym jest Jezioro Łez i jaką realnie odgrywa rolę względem miasteczka i mieszkańców, ale oczekuje się, że 5. sezon odpowie nam na to pytanie.

Martin i loch

Martina poznajemy wraz z Boydem, który w 2. sezonie trafia do studni i po wydostaniu się na powierzchnię, poznaje Martina - byłego żołnierza, starszego, wychudzonego i wycieńczonego mężczyznę, który jest przykuty do ściany w lochu. Nie wiemy, co on tam robi i jak się tam znalazł, jednak nie ulega wątpliwości, że wie dużo. Ma świadomość istnienia drzew teleportujących do różnych miejsc, miasteczka, potworów, w pewnym momencie powiedział Boydowi, że ten musi uciec, zanim dźwięk grany przez pozytywkę ucichnie. To jasny sygnał, że kimkolwiek Martin jest, wie o tym miejscu dużo. Fani mają nadzieję, że serial ujawni powiązania tej postaci z "Fromville".

Pochodzenie Mężczyzny w Żółtym Garniturze

Truskawka na torcie, jeden z najbardziej elektryzujących elementów fabuły. Coś, co rozpala szare komórki fanów serialu i sprawia, że czekają na 5. sezon wyjątkowo mocno. W "czwórce" poznaliśmy metody oraz umiejętności, którymi posługuje się Mężczyzna w Żołtym Garniturze. Serial ujawnił nam pewne informacje na jego temat - Victor twierdzi, że przyjechał on do miasteczka w tym samym czasie, co jego rodzina. Wciąż nie jest jednak jasne, czemu stał się tym, kim się stał - czy jest ucieleśnieniem ponadczasowego bytu rządzącego miastem, czy został przez tę istotę "wybrany", by nadzorować losy mieszkańców i nie pozwolić im na ucieczkę? Mógł przecież "zamarkować" przypadkowość przyjazdu do miasta, podobnie jak Sophia. Wciąż mamy wiele pytań, a tożsamość Mężczyzny w Żołtym Garniturze jest jednym z najmocniejszych i najbardziej atrakcyjnych sekretów, na których odkrycie fani liczą w 5. sezonie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej na temat serialu "Stamtąd" w Spider's Web:

Ładowanie...