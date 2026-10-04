Wszystkie adaptacje książęk Colleen Hoover. Pełna lista filmów
Nazywanie Colleen Hoover "Nicholasem Sparksem generacji Z" to może jeszcze przesada, ale nie da się uciec od tego, że jej twórczość jest nowym hitem ostatnich lat, chętnie przenoszonym na język kina. Na wielkim ekranie można już obejrzeć kolejny film oparty na jej powieści, wobec czego zebraliśmy wszystkie dotychczasowe adaptacje dzieł tej autorki.
Przetwarzanie historii znanych z książek przez kino to zabieg naturalny, często uskuteczniany przez reżyserów. Tak jak wiele powieści wspomnianego Sparksa doczekało się adaptacji filmowej ("Pamiętnik", "List w butelce", "Ostatnia piosenka"), tak w ostatnich kilku latach coraz większy rozgłos w branży ma Colleen Hoover - autorka kilku serii i 12 osobnych, niezależnych od siebie powieści. Jedną z nich jest właśnie "Verity. Coraz większy mrok", której adaptacja trafiła już do kinowych repertuarów. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć listę wszystkich produkcji z wielkiego i małego ekranu, które powstały na bazie książek Hoover.
Colleen Hoover - wszystkie adaptacje. Lista tytułów
Confess
- Lata emisji: 2017
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Lisa Berger, Elissa Down
- Obsada: Katie Leclerc, Ryan Cooper, Rocky Myers
Zanim Colleen Hoover "pojawiła się" na wielkim ekranie, niekórzy widzowie mogli ją poznać jeszcze na małym - 9 lat temu ukazał się bowiem serial, będący pierwszą adaptacją jej książki. Auburn Reed (Leclerc) to kobieta z przeszłością, która straciła wszystko, co dla niej ważne, i próbuje odbudować swoje życie, przy czym panicznie boi się popełnić błąd, gdy chodzi o uczucia. Niespodziewanie dostaje pracę w studiu artystycznym w Los Angeles i odkrywa głębokie uczucie do enigmatycznego artysty Owena Gentry'ego (Cooper), który ma przed nią tajemnicę.
It Ends With Us
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 130 minut
- Reżyser: Justin Baldoni
- Obsada: Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Brandon Sklenar
Lily Bloom (Lively) poznajemy, gdy przyjeżdża w rodzinne strony na pogrzeb ojca. Później odreagowuje go na dachu wieżowca, nostalgicznie wpatrując się w krajobraz Bostonu. W owym miejscu poznaje Ryle'a (Baldoni), przystojnego neurochirurga. Tak zaczyna się ich relacja, która stopniowo zaczyna kiełkować w coś poważniejszego. Wkrótce mężczyzna stopniowo ukazuje swoją mroczniejszą stronę, a kolejną komplikacją w życiu bohaterki okazuje się pojawienie Atlasa (Sklenar) - pierwszej miłości Lily.
Gdyby nie ty
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Josh Boone
- Obsada: Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald
Morgan (Williams), Chris (Eastwood), Jenna (Fitzgerald) i Jonah (Franco) od nastoletnich lat stanowili praktycznie nierozłączną paczkę. Los sprawił, że z czwórkę z czasem zaczęły stanowić dwie pary - pierwsza dwójka wzięła ślub i została rodzicami obecnie 16-letniej Clary (Grace), a Jenna i Jonah po długim rozstaniu wrócili do siebie, a na świat właśnie przyszło ich dziecko. Morgan i Clara wyraźnie się nie dogadują, a ich i tak wymagająca relacja zostanie jeszcze mocniej wystawiona na próbę. Chris i Jenna giną bowiem w wypadku.
Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 114 minut
- Reżyser: Vanessa Caswill
- Obsada: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Bradley Whitford
Kenna (Maika Monroe) wraca do miasta, w którym dawniej mieszkała. Przyczyną jej nieobecności było więzienie - dziewczyna została bowiem skazana po tym, gdy doszło do śmiertelnego wypadku, w którym życie stracił jej chłopak, Scotty. Podstawowym powodem, dla którego zdecydowała się na powrót, jest jej córka Diem, odebrana tuż po porodzie i wychowywana przez niedoszłych teściów, Patricka (Bradley Whitford) i Grace (Lauren Graham). Na miejscu okazuje się, że dziadkom dziewczynki pomaga Ledger (Tyriq Withers), przyjaciel Scotty'ego. Pomiędzy nim a Kenną stopniowo rodzi się więź.
Verity. Coraz większy mrok
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 114 minut
- Reżyser: Michael Showalter
- Obsada: Anne Hathaway, Josh Hartnett, Dakota Johnson, Ismael Cruz Cordova, Brady Wagner
Najnowszy film na podstawie powieści Hoover, dostępny już do obejrzenia w kinach. Verity Crawford (Hathaway) to pisarka, która po poważnym wypadku nie jest w stanie dalej pisać. Inna reprezentantka tego zawodu, Lowen Ashleigh (Johnson) przenosi się do odległej posiadłości Crawfordów, aby pisać jako ghostwriterka i dokończyć dzieło Verity. Bohaterka z czasem, przeglądając notatki, natrafia na niepublikowany wcześniej rękopis. Tekst, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego, okazuje się wstrząsającą, intymną spowiedzią Verity. Z każdą kolejną stroną Lowen coraz głębiej wnika w mroczne sekrety autorki dotyczące jej męża, Jeremy’ego (Hartnett).
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