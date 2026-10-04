Wszystkie adaptacje książęk Colleen Hoover. Pełna lista filmów

Przetwarzanie historii znanych z książek przez kino to zabieg naturalny, często uskuteczniany przez reżyserów. Tak jak wiele powieści wspomnianego Sparksa doczekało się adaptacji filmowej ("Pamiętnik", "List w butelce", "Ostatnia piosenka"), tak w ostatnich kilku latach coraz większy rozgłos w branży ma Colleen Hoover - autorka kilku serii i 12 osobnych, niezależnych od siebie powieści. Jedną z nich jest właśnie "Verity. Coraz większy mrok", której adaptacja trafiła już do kinowych repertuarów. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć listę wszystkich produkcji z wielkiego i małego ekranu, które powstały na bazie książek Hoover.

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Colleen Hoover - wszystkie adaptacje. Lista tytułów

Confess

Lata emisji: 2017

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Lisa Berger, Elissa Down

Obsada: Katie Leclerc, Ryan Cooper, Rocky Myers

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Zanim Colleen Hoover "pojawiła się" na wielkim ekranie, niekórzy widzowie mogli ją poznać jeszcze na małym - 9 lat temu ukazał się bowiem serial, będący pierwszą adaptacją jej książki. Auburn Reed (Leclerc) to kobieta z przeszłością, która straciła wszystko, co dla niej ważne, i próbuje odbudować swoje życie, przy czym panicznie boi się popełnić błąd, gdy chodzi o uczucia. Niespodziewanie dostaje pracę w studiu artystycznym w Los Angeles i odkrywa głębokie uczucie do enigmatycznego artysty Owena Gentry'ego (Cooper), który ma przed nią tajemnicę.

Katie Leclerc i Ryan Cooper - kadr z serialu "Confess"

It Ends With Us

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Justin Baldoni

Obsada: Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Brandon Sklenar

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Lily Bloom (Lively) poznajemy, gdy przyjeżdża w rodzinne strony na pogrzeb ojca. Później odreagowuje go na dachu wieżowca, nostalgicznie wpatrując się w krajobraz Bostonu. W owym miejscu poznaje Ryle'a (Baldoni), przystojnego neurochirurga. Tak zaczyna się ich relacja, która stopniowo zaczyna kiełkować w coś poważniejszego. Wkrótce mężczyzna stopniowo ukazuje swoją mroczniejszą stronę, a kolejną komplikacją w życiu bohaterki okazuje się pojawienie Atlasa (Sklenar) - pierwszej miłości Lily.

Justin Baldoni i Blake Lively - kadr z filmu "It Ends With Us"

Gdyby nie ty

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Josh Boone

Obsada: Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald

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Morgan (Williams), Chris (Eastwood), Jenna (Fitzgerald) i Jonah (Franco) od nastoletnich lat stanowili praktycznie nierozłączną paczkę. Los sprawił, że z czwórkę z czasem zaczęły stanowić dwie pary - pierwsza dwójka wzięła ślub i została rodzicami obecnie 16-letniej Clary (Grace), a Jenna i Jonah po długim rozstaniu wrócili do siebie, a na świat właśnie przyszło ich dziecko. Morgan i Clara wyraźnie się nie dogadują, a ich i tak wymagająca relacja zostanie jeszcze mocniej wystawiona na próbę. Chris i Jenna giną bowiem w wypadku.

Mckenna Grace i Mason Thames - kadr z filmu "Gdyby nie ty"

Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 114 minut

Reżyser: Vanessa Caswill

Obsada: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Bradley Whitford

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Kenna (Maika Monroe) wraca do miasta, w którym dawniej mieszkała. Przyczyną jej nieobecności było więzienie - dziewczyna została bowiem skazana po tym, gdy doszło do śmiertelnego wypadku, w którym życie stracił jej chłopak, Scotty. Podstawowym powodem, dla którego zdecydowała się na powrót, jest jej córka Diem, odebrana tuż po porodzie i wychowywana przez niedoszłych teściów, Patricka (Bradley Whitford) i Grace (Lauren Graham). Na miejscu okazuje się, że dziadkom dziewczynki pomaga Ledger (Tyriq Withers), przyjaciel Scotty'ego. Pomiędzy nim a Kenną stopniowo rodzi się więź.

Maika Monroe i Tyriq Withers - kadr z filmu "Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam"

Verity. Coraz większy mrok

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 114 minut

Reżyser: Michael Showalter

Obsada: Anne Hathaway, Josh Hartnett, Dakota Johnson, Ismael Cruz Cordova, Brady Wagner

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Najnowszy film na podstawie powieści Hoover, dostępny już do obejrzenia w kinach. Verity Crawford (Hathaway) to pisarka, która po poważnym wypadku nie jest w stanie dalej pisać. Inna reprezentantka tego zawodu, Lowen Ashleigh (Johnson) przenosi się do odległej posiadłości Crawfordów, aby pisać jako ghostwriterka i dokończyć dzieło Verity. Bohaterka z czasem, przeglądając notatki, natrafia na niepublikowany wcześniej rękopis. Tekst, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego, okazuje się wstrząsającą, intymną spowiedzią Verity. Z każdą kolejną stroną Lowen coraz głębiej wnika w mroczne sekrety autorki dotyczące jej męża, Jeremy’ego (Hartnett).

Anne Hathaway i Josh Hartnett - kadr z filmu "Verity. Jeszcze większy mrok"

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