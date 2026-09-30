Nowego Mindhuntera nie będzie. Fincher mówi „dość” Netfliksowi

David Fincher to człowiek, który pomógł budować potęgę Netfliksa. Reżyser filmów „Siedem” i „Podziemny Krąg” pracował dla streamingowego giganta od kilkunastu lat. Najważniejszą produkcją, jaką stworzył dla raczkującego wtedy streamingowego giganta, było „House of Cards”. To właśnie ten serial przetarł szlaki i pozwolił Netfliksowi skupić uwagę i mediów, i widzów.

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David Fincher i Netflix się rozstają

Niedługo później reżyser podpisał z Netfliksem umowę i robił dla niego nie tylko filmy, ale też pełnił rolę producenta. Można powiedzieć, że był współtwórcą sukcesu serwisu. Na pewnym etapie Netflix twierdził nawet, że słynne „tudum” pochodzi właśnie z „House of Cards”. Fincher zrealizował dla Netfliksa „Zabójcę”, „Manka”, a aktualnie pracuje nad postprodukcją filmu „Dalsze perypetie Cliffa Bootha”.

Serwis Bloomberg doniósł, że David Fincher nie przedłuży umowy z Netfliksem. Trwała ona 13 lat, a sam reżyser był najdłużej pracującym twórcą w serwisie. Nie znamy na razie powodów rezygnacji. Decyzja zapadła jednak niedługo po tym, jak Netflix zrezygnował ze „Squid Game: America”. Spin-off koreańskiego serialu miał przenosić akcję do USA i miał za niego odpowiadać właśnie Fincher.

Netflix, kadr z serialu Mindhunter

Koniec snów o Mindhunterze

Największą stratą jest jednak nieodżałowany „Mindhunter”. To również jeden z pierwszych oryginalnych seriali Netfliksa. Produkcja opowiadała o trojgu pracowników FBI, którzy zaczynali badać psychologię seryjnych morderców. Serial nie bazował na taniej sensacji czy zbędnym psychologizowaniu bestii, a skupiał się raczej na skomplikowanej konstrukcji umysłu człowieka. Fincherowi udało się stworzyć serial magnetyzujący, ambitny, a jednocześnie bardzo popularny. Tyle że drogi.



I pewnie właśnie z powodu kosztów został skasowany, choć sam Netflix utrzymywał, że Fincher po prostu nie miał na niego... czasu, bo był zbyt zajęty kręceniem filmów. O kultowym statusie produkcji niech świadczy fakt, że co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że jakimś cudem serial został wznowiony – co oczywiście jest nie tylko pobożnym życzeniem, ale też starym, dobrym fejkiem.



Koniec umowy między Fincherem a Netfliksem oznacza jednak, że z „Mindhunterem” pożegnaliśmy się na dobre. I choć była to wiedza raczej powszechna, to i tak definitywne zamknięcie tej historii boli.

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