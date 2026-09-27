Posuńcie się, X-Meni. Czas na Spider-Man ’94, ciąg dalszy kultowej animacji

Animacje na motywach opowieści Marvela nakręcone w latach 90. oraz emitowane niedługo później w Polsce na antenie Fox Kids do dziś zajmują ciepłe miejsce w moim serduszku. To za ich sprawą, a nie komiksów per se, wraz z całym moim pokoleniem poznałem superbohaterów, których uwielbiamy po dziś dzień. A teraz, po trzech dekadach, dowiadujemy się, jakie były ich dalsze losy.

Na pierwszy ogień poszli mutanci za sprawą animacji „X-Men ’97”, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Disney przygotował serial animowany dla tych dorosłych widzów, którzy wychowali się na „X-Men: The Animated Series”. A co z fanami człowieka-pająka? O nich również nie zapomniano, bo i historia ze „Spider-Man: The Animated Series” ma swój dalszy ciąg - tylko nie na ekranie.

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„Spider-Man ’94” to oficjalna kontynuacja animacji.

Spider-Man zamieszkuje to samo uniwersum, czyli Ziemię-92131, co serialowi mutanci i zaliczył nawet krótkie cameo w „X-Men ’97”. Marvel niestety nie planuje wydać serialu z tym bohaterem, ale wydał za to pięć zeszytów z serii „Spider-Man ’94”. To cykl, w którym Peter Parker, po dramatycznych wydarzeniach z finału animacji, zmierzył się po raz pierwszy z demonicznym Morlunem.

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Dotychczasowe zeszyty tego komiksu przeszły przy tym bez większego echa, a do tego główny bohater… zdążył już wcześniej odnaleźć Mary Jane, by żyć z nią, miejmy nadzieję, długo i szczęśliwie! Wygląda jednak na to, że mimo to dowiemy się wreszcie, w jaki dokładnie sposób Peter Parker namierzył swoją ukochaną, która w finale animacji została wessana przez międzywymiarowy portal.

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Peter Parker wyruszy na poszukiwania Mary Jane w zeszycie „Spider-Man ’94” Annual #1.

Co przy tym ciekawe, twórca tego wariantu Spider-Mana wyjaśniał wcześniej, iż nie brał udziału w pracach nad „Spider-Man ’94”; autorem nowej historii ze „Spider-Man ’94” jest równie legendarny J.M. DeMatteis. Teraz jednak gruchnęła wieść, iż John Semper Jr., odpowiedzialny za serial, powróci do swojego uniwersum za sprawą specjalnego wydania: „Spider-Man ’94” Annual #1.

John Semper Jr. ogłosił na swoim profilu w serwisie X, że wraca do tej inkarnacji uniwersum Marvela. Dodał, iż dostał od wydawnictwa wolną rękę, by opowiedzieć historię poszukiwania Mary Jane przez Petera Parkera w dokładnie taki sposób, w jaki zawsze chciał ją opowiedzieć. A ja nie mogę się doczekać, aż komiks, na który czekałem 30 lat, trafi 9 grudnia 2026 r. w me łapy!

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