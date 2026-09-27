Filmy i seriale z Kamilą Urzędowską. Lalka tego nie przebije
Kamila Urzędowska wcieliła się w Izabelę Łęcką w filmowej "Lalce". To jedna z największych ról aktorki, która z pewnością zajmie honorowe miejsce w jej filmografii. Urzędowska miała jednak okazję zagrać w wielu innych filmach i serialach, w tym w jednej wybitnej produkcji, której nawet "Lalka" nie ma szans pokonać. Oto ranking 10 najlepszych tytułów z Urzędowską od najgorszego do najlepszego.
Po rocznej przerwie Urzędowska wróciła na ekrany za sprawą "Lalki". W pełnometrażowej produkcji w reżyserii Macieja Kawalskiego aktorka wciela się w Izabelę Łęcką, czyli jedną z głównych ról. O tej kreacji w jej wykonaniu z pewnością będzie głośno, choć nie przebije ona tego jednego wybitnego filmu w filmografii Urzędowskiej. Z jakimi produkcjami będzie rywalizować "Lalka"? Oto TOP 10 najlepszych produkcji w karierze Urzędowskiej. Od najgorszej do najlepszej.
10. Wujek Foliarz
- Tytuł filmu: Wujek Foliarz
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 28m
- Reżyseria: Michał Tylka
- Obsada: Adam Woronowicz, Mikołaj Kubacki, Kamila Urzędowska, Piotr Adamczyk
- Ocena IMDb: 5/10
W komedii "Wujek Foliarz" Kamila Urzędowska wciela się w Gośkę, dawną miłość Kuby. Kuba to natomiast główny bohater produkcji, który zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka i jednocześnie fanatyka teorii spiskowych. Mężczyzna próbuje wciągnąć chłopaka w swój tajny plan, chcąc udowodnić, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Początkowo Kuba wydaje się być sceptyczny wobec obsesji wujka, jednak w obliczu katastrofy ekologicznej postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.
9. Wzgórze psów
- Tytuł serialu: Wzgórze psów
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Jacek Borcuch, Piotr Domalewski
- Obsada: Jaśmina Polak, Mateusz Kościukiewicz, Robert Więckiewicz, Wojciech Zieliński
- Ocena IMDb: 5,9/10
"Wzgórze psów" to mroczny thriller na podstawie powieści Jakuba Żulczyka, którego akcja rozgrywa się na prowincji Polski. Niewielkie miasto zamieszkuje zamknięta hermetycznie społeczność, skrywająca metafizyczną prawdę o polskim losie. Powieść stawia przed czytelnikiem wiele pytań, które próbują dociec, czy karę za zło można karać innym złem i gdzie tak naprawdę leży granica moralnej racji w wymierzaniu sprawiedliwości. Urzędowska pojawia się we wszystkich 5 odcinkach w roli Darii Masłowskiej.
8. Przepiękne!
- Tytuł filmu: Przepiękne!
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 59m
- Reżyseria: Katarzyna Priwieziencew
- Obsada: Marta Nieradkiewicz, Mikołaj Roznerski, Marta Ścisłowicz, Konrad Eleryk
- Ocena IMDb: 6,1/10
Dramat obyczajowy "Przepiękne!" to pokazuje historie 6 bohaterek. Urzędowska wciela się w Julię, która jest gotowa poświęcić wszystko, byleby tylko przedłużyć swoją karierę w branży, gdzie ceni się młodość i uroda. Obok niej pojawiają się takie bohaterki jak: Magda, mama dwójki dzieci, która planuje wrócić do pracy; Basia, nieufna kobieta, która unika miłości; Krysia, żona z 30-letnim stażem, która zamierza czerpać z życia garściami; Agata, zaradna businesswoman, która nie potrafi dogadać się ze swoją nastoletnią córką; oraz mała Tosia, która po prostu szuka odpowiedzi na życiowe pytania.
7. Morderczynie
- Tytuł serialu: Morderczynie
- Lata emisji: 2023
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Kristoffer Rus
- Obsada: Maja Pankiewicz, Izabela Kuna, Eliza Rycembel, Kamila Urzędowska
- Ocena IMDb: 6,7/10
W serialu "Morderczynie" Urzędowska nie ma, co prawda, dużej roli, ale o tym świetnym serialu kryminalnym trzeba wspomnieć w kontekście filmografii aktorki. Produkcja inspirowana powieścią Katarzyny Bondy "Polskie morderczynie" koncentruje się na Karolinie Keller, młodej dzielnicowej z warszawskiej policji. Podąża ona nowym tropem, próbując odnaleźć swojego zaginionego przed rokiem ojca. Podczas rutynowego obchodu Keller i jej koleżanka trafiają do lokalu kwaterunkowego, gdzie znajdują ciało Jakuba Janczaka. Karolina zostaje wówczas zaangażowana w śledztwo w sprawie zabójstwa w pijackiej melinie.
6. Kiedy ślub?
- Tytuł serialu: Kiedy ślub?
- Lata emisji: 2024
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Piotr Domalewski, Łukasz Ostalski
- Obsada: Maria Dębska, Eryk Kulm, Masza Wągrocka, Maciej Musiał
- Ocena IMDb: 6,6/10
"Kiedy ślub?" to genialna komedia, która koncentruje się na relacji trzydziestolatków: Wandy i Tośka. Para poznała się w liceum i od tego momentu przeżyła piękne chwile. Teraz, kiedy ich uczucia się wypaliły, podjęli jednak decyzję o rozstaniu. Pytanie, czy po tylu latach można od siebie tak po prostu odejść? W produkcji Urzędowska wcieliła się w Nadię, dziewczynę, która pojawia się w życiu Tośka tuż po rozstaniu z Wandą.
5. Ministranci
- Tytuł filmu: Ministranci
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 50m
- Reżyseria: Piotr Domalewski
- Obsada: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk, Filip Juszczyk
- Ocena IMDb: 6,9/10
Polska produkcja "Ministranci" koncentruje się na grupie nastoletnich ministrantów, którzy sfrustrowani postawą dorosłych wobec Kościoła postanawiają wymyślić nietypowy plan odnowy moralnej. W tym celu zakładają podsłuch w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Kiedy jednak ich misja zaczyna zmieniać się w niebezpieczną grę, ministranci zaczynają balansować na granicy dobra ze złem. Urzędowska wciela się w matkę Filipa, jednego z ministrantów.
4. Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa
- Tytuł filmu: Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 2h 13m
- Reżyseria: Maciej Kawulski
- Obsada: Marcin Kowalczyk, Tomasz Włosok, Natalia Szroeder, Natalia Siwiec
- Ocena IMDb: 6,9/10
W produkcji "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" Urzędowska wciela się w rolę barmanki i nie jest w produkcji zbyt widoczna. Trzeba jednak przyznać, że wzięła ona udział w jednym z najgłośniejszych polskich filmów Netfliksa. Głównym tematem filmu są przyjaźń i miłość, których okazywanie w latach 70. mogło skończyć się tragicznie, a w centrum fabuły znajduje się młody Bohater. Lubuje się on w smaku adrenaliny, pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Wraz z rozkwitem transformacji rozwija się także jego gangsterski talent, co skutkuje stworzeniem panującej nad całym krajem przestępczej organizacji.
3. 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
- Tytuł filmu: 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 1h 56m
- Reżyseria: Jan Holoubek
- Obsada: Piotr Trojan, Agata Kulesza, Dariusz Chojnacki, Jan Frycz
- Ocena IMDb: 7,5/10
"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to ważna produkcja, która skupia się na głośnej sprawie Tomasza Komendy. Kojarzy ją chyba każdy Polak. Komenda jako młody mężczyzna został zatrzymany i oskarżony o gwałt i morderstwo nastolatki. Przez niemal dwie dekady odsiadywał wyrok, będąc bitym i zastraszanym. Po 18 latach odsiadki w jego życiu pojawiają się jednak prokuratorzy i policjant, którzy podejrzewają, że prawda na temat zbrodni, rzekomo popełnionej przez Komendę, może być zupełnie inna. Urzędowska gra Magdę, żonę brata Tomka.
2. Żmijowisko
- Tytuł serialu: Żmijowisko
- Lata emisji: 2019
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Łukasz Palkowski
- Obsada: Paweł Domagała, Agnieszka Żulewska, Cezary Pazura, Piotr Stramowski
- Ocena IMDb: 6/10
Miniserial "Żmijowisko" skupia się na losach Arka i Kamili, małżeństwa, które wraz z dziećmi przyjeżdża do tytułowej wsi. To właśnie tam co roku odbywa się spotkanie z ich przyjaciółmi z czasów studiów. Dzień po mocno zakrapianej imprezie znika Ada, nastoletnia córka Kamili i Arka, w którą wciela się młoda Urzędowska. Mimo usilnych poszukiwań, dziewczyny nie udaje się odnaleźć. Rok później ociec Ady wraca do agroturystyki, gdzie po raz ostatni była widziana jego córka, by rozwiązać jej zagadkowe zniknięcie.
1. Chłopi
- Tytuł filmu: Chłopi
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 1h 56m
- Reżyseria: DK Welchman, Hugh Welchman
- Obsada: Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka, Sonia Mietielica
- Ocena IMDb: 7,5/10
Malarska adaptacja epopei Władysława Stanisława Reymonta to najlepszy jak dotąd film, w którym wystąpiła Urzędowska. Produkcja skupia się na losach rodziny Borynów, które rozgrywają się na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych. W centrum fabuły znajdują się również kobiety, a szczególnie postać pięknej i tajemniczej Jagny, którą gra Urzędowska. To historia o tragicznej miłości i życiu wiejskiej wspólnoty, gdzie brutalne reguły i narzucone normy wyznaczają każdemu określone miejsce w społeczności, a wyjście poza ramy grozi odrzuceniem i upokorzeniem.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Filmowa Lalka to potwór. Czas trwania to 4 lekcje i przerwa obiadowa
- Filmowa Lalka nie jest na "piątkę". Recenzja
- Czy hejterzy Lalki Netfliksa znajdą ukojenie w filmie? Sprawdzamy różnice
- "Chłopi" zgłoszeni we wszystkich kategoriach Oscarów. To może być triumf polskiego kina
- Historia Jagny napisana ponad 100 lat temu jest bardzo aktualna. Dlatego tak dobrze ogląda się "Chłopów"
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.