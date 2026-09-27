Filmy i seriale z Kamilą Urzędowską. Lalka tego nie przebije

Po rocznej przerwie Urzędowska wróciła na ekrany za sprawą "Lalki". W pełnometrażowej produkcji w reżyserii Macieja Kawalskiego aktorka wciela się w Izabelę Łęcką, czyli jedną z głównych ról. O tej kreacji w jej wykonaniu z pewnością będzie głośno, choć nie przebije ona tego jednego wybitnego filmu w filmografii Urzędowskiej. Z jakimi produkcjami będzie rywalizować "Lalka"? Oto TOP 10 najlepszych produkcji w karierze Urzędowskiej. Od najgorszej do najlepszej.

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10. Wujek Foliarz

Tytuł filmu: Wujek Foliarz

Wujek Foliarz Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 28m

1h 28m Reżyseria: Michał Tylka

Michał Tylka Obsada: Adam Woronowicz, Mikołaj Kubacki, Kamila Urzędowska, Piotr Adamczyk

Adam Woronowicz, Mikołaj Kubacki, Kamila Urzędowska, Piotr Adamczyk Ocena IMDb: 5/10

W komedii "Wujek Foliarz" Kamila Urzędowska wciela się w Gośkę, dawną miłość Kuby. Kuba to natomiast główny bohater produkcji, który zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka i jednocześnie fanatyka teorii spiskowych. Mężczyzna próbuje wciągnąć chłopaka w swój tajny plan, chcąc udowodnić, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Początkowo Kuba wydaje się być sceptyczny wobec obsesji wujka, jednak w obliczu katastrofy ekologicznej postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.

Wujek Foliarz - gdzie obejrzeć?

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9. Wzgórze psów

Tytuł serialu: Wzgórze psów

Wzgórze psów Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jacek Borcuch, Piotr Domalewski

Jacek Borcuch, Piotr Domalewski Obsada: Jaśmina Polak, Mateusz Kościukiewicz, Robert Więckiewicz, Wojciech Zieliński

Jaśmina Polak, Mateusz Kościukiewicz, Robert Więckiewicz, Wojciech Zieliński Ocena IMDb: 5,9/10

"Wzgórze psów" to mroczny thriller na podstawie powieści Jakuba Żulczyka, którego akcja rozgrywa się na prowincji Polski. Niewielkie miasto zamieszkuje zamknięta hermetycznie społeczność, skrywająca metafizyczną prawdę o polskim losie. Powieść stawia przed czytelnikiem wiele pytań, które próbują dociec, czy karę za zło można karać innym złem i gdzie tak naprawdę leży granica moralnej racji w wymierzaniu sprawiedliwości. Urzędowska pojawia się we wszystkich 5 odcinkach w roli Darii Masłowskiej.

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Wzgórze psów - gdzie obejrzeć?

8. Przepiękne!

Tytuł filmu: Przepiękne!

Przepiękne! Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 59m

1h 59m Reżyseria: Katarzyna Priwieziencew

Katarzyna Priwieziencew Obsada: Marta Nieradkiewicz, Mikołaj Roznerski, Marta Ścisłowicz, Konrad Eleryk

Marta Nieradkiewicz, Mikołaj Roznerski, Marta Ścisłowicz, Konrad Eleryk Ocena IMDb: 6,1/10

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Dramat obyczajowy "Przepiękne!" to pokazuje historie 6 bohaterek. Urzędowska wciela się w Julię, która jest gotowa poświęcić wszystko, byleby tylko przedłużyć swoją karierę w branży, gdzie ceni się młodość i uroda. Obok niej pojawiają się takie bohaterki jak: Magda, mama dwójki dzieci, która planuje wrócić do pracy; Basia, nieufna kobieta, która unika miłości; Krysia, żona z 30-letnim stażem, która zamierza czerpać z życia garściami; Agata, zaradna businesswoman, która nie potrafi dogadać się ze swoją nastoletnią córką; oraz mała Tosia, która po prostu szuka odpowiedzi na życiowe pytania.

Przepiękne! - gdzie obejrzeć?

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7. Morderczynie

Tytuł serialu: Morderczynie

Morderczynie Lata emisji: 2023

2023 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Kristoffer Rus

Kristoffer Rus Obsada: Maja Pankiewicz, Izabela Kuna, Eliza Rycembel, Kamila Urzędowska

Maja Pankiewicz, Izabela Kuna, Eliza Rycembel, Kamila Urzędowska Ocena IMDb: 6,7/10

W serialu "Morderczynie" Urzędowska nie ma, co prawda, dużej roli, ale o tym świetnym serialu kryminalnym trzeba wspomnieć w kontekście filmografii aktorki. Produkcja inspirowana powieścią Katarzyny Bondy "Polskie morderczynie" koncentruje się na Karolinie Keller, młodej dzielnicowej z warszawskiej policji. Podąża ona nowym tropem, próbując odnaleźć swojego zaginionego przed rokiem ojca. Podczas rutynowego obchodu Keller i jej koleżanka trafiają do lokalu kwaterunkowego, gdzie znajdują ciało Jakuba Janczaka. Karolina zostaje wówczas zaangażowana w śledztwo w sprawie zabójstwa w pijackiej melinie.

Morderczynie - gdzie obejrzeć?

6. Kiedy ślub?

Tytuł serialu: Kiedy ślub?

Kiedy ślub? Lata emisji: 2024

2024 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Piotr Domalewski, Łukasz Ostalski

Piotr Domalewski, Łukasz Ostalski Obsada: Maria Dębska, Eryk Kulm, Masza Wągrocka, Maciej Musiał

Maria Dębska, Eryk Kulm, Masza Wągrocka, Maciej Musiał Ocena IMDb: 6,6/10

"Kiedy ślub?" to genialna komedia, która koncentruje się na relacji trzydziestolatków: Wandy i Tośka. Para poznała się w liceum i od tego momentu przeżyła piękne chwile. Teraz, kiedy ich uczucia się wypaliły, podjęli jednak decyzję o rozstaniu. Pytanie, czy po tylu latach można od siebie tak po prostu odejść? W produkcji Urzędowska wcieliła się w Nadię, dziewczynę, która pojawia się w życiu Tośka tuż po rozstaniu z Wandą.

Kiedy ślub? - gdzie obejrzeć?

5. Ministranci

Tytuł filmu: Ministranci

Ministranci Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 50m

1h 50m Reżyseria: Piotr Domalewski

Piotr Domalewski Obsada: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk, Filip Juszczyk

Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk, Filip Juszczyk Ocena IMDb: 6,9/10

Polska produkcja "Ministranci" koncentruje się na grupie nastoletnich ministrantów, którzy sfrustrowani postawą dorosłych wobec Kościoła postanawiają wymyślić nietypowy plan odnowy moralnej. W tym celu zakładają podsłuch w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Kiedy jednak ich misja zaczyna zmieniać się w niebezpieczną grę, ministranci zaczynają balansować na granicy dobra ze złem. Urzędowska wciela się w matkę Filipa, jednego z ministrantów.

Ministranci - gdzie obejrzeć?

4. Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

Tytuł filmu: Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 2h 13m

2h 13m Reżyseria: Maciej Kawulski

Maciej Kawulski Obsada: Marcin Kowalczyk, Tomasz Włosok, Natalia Szroeder, Natalia Siwiec

Marcin Kowalczyk, Tomasz Włosok, Natalia Szroeder, Natalia Siwiec Ocena IMDb: 6,9/10

W produkcji "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" Urzędowska wciela się w rolę barmanki i nie jest w produkcji zbyt widoczna. Trzeba jednak przyznać, że wzięła ona udział w jednym z najgłośniejszych polskich filmów Netfliksa. Głównym tematem filmu są przyjaźń i miłość, których okazywanie w latach 70. mogło skończyć się tragicznie, a w centrum fabuły znajduje się młody Bohater. Lubuje się on w smaku adrenaliny, pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Wraz z rozkwitem transformacji rozwija się także jego gangsterski talent, co skutkuje stworzeniem panującej nad całym krajem przestępczej organizacji.

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa - gdzie obejrzeć?

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3. 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

Tytuł filmu: 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy Rok produkcji: 2020

2020 Czas trwania: 1h 56m

1h 56m Reżyseria: Jan Holoubek

Jan Holoubek Obsada: Piotr Trojan, Agata Kulesza, Dariusz Chojnacki, Jan Frycz

Piotr Trojan, Agata Kulesza, Dariusz Chojnacki, Jan Frycz Ocena IMDb: 7,5/10

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to ważna produkcja, która skupia się na głośnej sprawie Tomasza Komendy. Kojarzy ją chyba każdy Polak. Komenda jako młody mężczyzna został zatrzymany i oskarżony o gwałt i morderstwo nastolatki. Przez niemal dwie dekady odsiadywał wyrok, będąc bitym i zastraszanym. Po 18 latach odsiadki w jego życiu pojawiają się jednak prokuratorzy i policjant, którzy podejrzewają, że prawda na temat zbrodni, rzekomo popełnionej przez Komendę, może być zupełnie inna. Urzędowska gra Magdę, żonę brata Tomka.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy - gdzie obejrzeć?

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2. Żmijowisko

Tytuł serialu: Żmijowisko

Żmijowisko Lata emisji: 2019

2019 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Łukasz Palkowski

Łukasz Palkowski Obsada: Paweł Domagała, Agnieszka Żulewska, Cezary Pazura, Piotr Stramowski

Paweł Domagała, Agnieszka Żulewska, Cezary Pazura, Piotr Stramowski Ocena IMDb: 6/10

Miniserial "Żmijowisko" skupia się na losach Arka i Kamili, małżeństwa, które wraz z dziećmi przyjeżdża do tytułowej wsi. To właśnie tam co roku odbywa się spotkanie z ich przyjaciółmi z czasów studiów. Dzień po mocno zakrapianej imprezie znika Ada, nastoletnia córka Kamili i Arka, w którą wciela się młoda Urzędowska. Mimo usilnych poszukiwań, dziewczyny nie udaje się odnaleźć. Rok później ociec Ady wraca do agroturystyki, gdzie po raz ostatni była widziana jego córka, by rozwiązać jej zagadkowe zniknięcie.

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Żmijowisko - gdzie obejrzeć?

1. Chłopi

Tytuł filmu: Chłopi

Chłopi Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 56m

1h 56m Reżyseria: DK Welchman, Hugh Welchman

DK Welchman, Hugh Welchman Obsada: Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka, Sonia Mietielica

Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka, Sonia Mietielica Ocena IMDb: 7,5/10

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Malarska adaptacja epopei Władysława Stanisława Reymonta to najlepszy jak dotąd film, w którym wystąpiła Urzędowska. Produkcja skupia się na losach rodziny Borynów, które rozgrywają się na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych. W centrum fabuły znajdują się również kobiety, a szczególnie postać pięknej i tajemniczej Jagny, którą gra Urzędowska. To historia o tragicznej miłości i życiu wiejskiej wspólnoty, gdzie brutalne reguły i narzucone normy wyznaczają każdemu określone miejsce w społeczności, a wyjście poza ramy grozi odrzuceniem i upokorzeniem.

Chłopi - gdzie obejrzeć?

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