Najbardziej niedocenione sci-fi w historii? Fani nie mają złudzeń
Fani wciąż żałują, że genialny serial science fiction nie doczekał się kolejnych odsłon. "Continuum: Ocalić przyszłość" skończyło się na 4. sezonach, które nie mają sobie równych. Tak przynajmniej twierdzą widzowie w mediach społecznościowych.
"Continuum: Ocalić przyszłość" przenosi nas do 2077 roku, kiedy to grupie terrorystów udaje się cofnąć w czasie do 2012 roku. W pościg za nimi rusza świetnie wyszkolona policjantka, która za wszelką cenę zamierza powstrzymać przestępców przez zniszczeniem naszego świata. Utyka przy tym w przeszłości i nie może się z niej wydostać.
"Continuum: Ocalić przyszłość" zadebiutowało w 2012 roku i cieszyło się taką popularnością, że zakończyło się w 2015. Pomimo upływu lat wciąż zdobywa nowych fanów, a ci starzy o nim nie zapominają. W mediach społecznościowych łączą się w zachwytach nad przedwcześnie ich zdaniem zakończoną produkcją, która nigdy nie doczekała się należytej uwagi.
Continuum - opinie o genialnym sci-fi
W kontekście "Continuum: Ocalić przyszłość" co chwilę w mediach społecznościowych przewijają się określenia typu "kryminalnie niedoceniony" czy "tragicznie niedoceniony". Starzy i nowi fani uważają, że serial science fiction powinien zdobyć znacznie większe uznanie, bo to "górna półka".
OMG "Continuum"! Kochałem ten serial i było mi smutno, gdy go skasowali. Ma coś unikalnego i jest dzisiaj niedoceniony. Muszę niedługo zrobić sobie kolejną powtórkę
Jedno z najlepszych science fiction wszech czasów
"Continuum" ma 4. sezony. Jest SEANSEM OBOWIĄZKOWYM
- czytamy na X (dawny Twitter).
Czy rzeczywiście "Continuum: Ocalić przyszłość" jest tak dobre, jak twierdzą autorzy powyższych wpisów? W każdej chwili możecie się o tym przekonać. Serial w całości dostępny jest bowiem w streamingu. Wszystkie 4. sezonu obejrzycie bowiem na platformie FilmBox+. Jeśli wierzyć przywołanym postom, czeka was wiele godzin wyśmienitej zabawy.
Więcej o science fiction poczytasz na Spider's Web:
- Diuna 3 najdłuższym filmem z serii? Potężne zakończenie
- Wiemy, kiedy skończy się jeden z najlepszych seriali science fiction
- Adaptacja kultowego sci-fi uniknie poważnego błędu. Fani mogą odetchnąć
- Kultowe sci-fi wraca na ekrany. Prime Video nakręci serial z twórcami oryginału
- Prezent od Netfliksa. Wreszcie poznamy finał jednego z najlepszych seriali w ofercie
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.