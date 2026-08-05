Najbardziej niedocenione sci-fi w historii? Fani nie mają złudzeń

"Continuum: Ocalić przyszłość" przenosi nas do 2077 roku, kiedy to grupie terrorystów udaje się cofnąć w czasie do 2012 roku. W pościg za nimi rusza świetnie wyszkolona policjantka, która za wszelką cenę zamierza powstrzymać przestępców przez zniszczeniem naszego świata. Utyka przy tym w przeszłości i nie może się z niej wydostać.



"Continuum: Ocalić przyszłość" zadebiutowało w 2012 roku i cieszyło się taką popularnością, że zakończyło się w 2015. Pomimo upływu lat wciąż zdobywa nowych fanów, a ci starzy o nim nie zapominają. W mediach społecznościowych łączą się w zachwytach nad przedwcześnie ich zdaniem zakończoną produkcją, która nigdy nie doczekała się należytej uwagi.

Continuum - opinie o genialnym sci-fi

W kontekście "Continuum: Ocalić przyszłość" co chwilę w mediach społecznościowych przewijają się określenia typu "kryminalnie niedoceniony" czy "tragicznie niedoceniony". Starzy i nowi fani uważają, że serial science fiction powinien zdobyć znacznie większe uznanie, bo to "górna półka".

OMG "Continuum"! Kochałem ten serial i było mi smutno, gdy go skasowali. Ma coś unikalnego i jest dzisiaj niedoceniony. Muszę niedługo zrobić sobie kolejną powtórkę



Jedno z najlepszych science fiction wszech czasów



"Continuum" ma 4. sezony. Jest SEANSEM OBOWIĄZKOWYM



- czytamy na X (dawny Twitter).

Czy rzeczywiście "Continuum: Ocalić przyszłość" jest tak dobre, jak twierdzą autorzy powyższych wpisów? W każdej chwili możecie się o tym przekonać. Serial w całości dostępny jest bowiem w streamingu. Wszystkie 4. sezonu obejrzycie bowiem na platformie FilmBox+. Jeśli wierzyć przywołanym postom, czeka was wiele godzin wyśmienitej zabawy.

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