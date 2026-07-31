Diuna 3 najdłuższym filmem z serii? Potężne zakończenie

Gdy kilka lat temu Denis Villeneuve reanimował jedną z najsłynniejszych marek science fiction, nie było do końca jasne, czy ta misja się powiedzie. Oczywiście, znając twórczość Kanadyjczyka, dało się przewidywać, że nie zawiedzie. Dzięki jego znakomitym zdolnościom dotychczas dostaliśmy dwa zniewalające formą, treścią i aktorstwem filmy, a kolejny trafi na wielki ekran niedługo przed świętami. Ma to być nie tylko grande finale trylogii, ale również pożegnanie Villeneuve'a z "Diuną". Wszystko wskazuje na to, że reżyser zejdzie z arrakijskiej sceny niepokonany.

Ile potrwa Diuna 3? Dłużej, niż zakładano

Akcja trzeciej części "Diuny" rozgrywa się wiele lat po tym, jak Paul Atryda (Timothee Chalamet) przejął władzę. Jako bezwzględny Imperator musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji. Nawiedzany wizjami upadku i powrotu dawnej ukochanej Chani (Zendaya), zostaje obiektem spisku środowisk, które chcą dokonać przewrotu - w tym Scytale'a (Robert Pattinson), chcącego wciągnąć do intrygi żonę Paula, Irulan (Florence Pugh). Wracają dawni sojusznicy, pojawiają się nowe zagrożenia, zdrada czai się za rogiem. Bunt wobec Atrydy ciągle się nasila, a jego wrogowie są coraz bliżej.

Wiele wskazuje na to, że Villeneuve w "trójce" znów znakomicie połączy spektakularny obraz ze złożoną treścią. To, co zobaczyliśmy w zwiastunach, zapowiada nam niesamowite audiowizualne doznania, podniosłą atmosferę, a zarazem znacznie więcej mroku, niż dotychczas widzieliśmy. Wymuszone zastąpienie operatora Greiga Frasera przez Linusa Sandgrena może się okazać strzałem w dziesiątkę - materiały, które dotychczas mogliśmy zobaczyć, reprezentują nieco inny technicznie styl, niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Lepszego momentu na zmianę mogło de facto nie być.

Sumując to wszystko, "Diuna: Część trzecia" niewątpliwie plasuje się na szczycie listy najbardziej oczekiwanych filmów 2026 roku. Początkowo w przestrzeni medialnej pojawiały się doniesienia, że "trójka" będzie najkrótszym filmem z całej serii, a jej metraż wyniesie ok. 2 godzin i 20 minut. To wszystko było jednak przed pracami postprodukcyjnymi, prowadzonymi przez Denisa Villeneuve'a i jego zespół. World of Reel zasugerował coś zupełnie odwrotnego - według informacji portalu, "Diuna: Część trzecia" ostatecznie może potrwać ponad trzy godziny.

To byłby zdecydowanie rekord, bowiem żaden z dotychczasowych filmów z serii nie porwał się na taki metraż. Jeśli to się potwierdzi, będzie wyglądać na to, że Villeneuve wychodzi z założenia pt. "Albo mocno, albo wcale". Jak się żegnać, to z pompą. Swoje trzy grosze wtrącił również Javier Bardem. Odtwórca roli Stilgara w niedawnej rozmowie z Entertainment Weekly zapowiedział, że "Diuna: Część trzecia" będzie niezwykłym arcydziełem:

To będzie arcydzieło. Bo Denis [Villeneuve] naprawdę chce iść dalej od poprzedniej części. To tak, jak zrobił z drugą częścią w porównaniu z pierwszą [...] Ci, którzy przeczytali książkę, znają "Mesjasza", ale to coś więcej. To będzie uczta. To będzie coś niezwykłego.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania kanadyjskiego reżysera w świecie "Diuny", a także znakomicie prowadzonej przez niego obsady, nie mam podstaw, by w to nie wierzyć.

Diuna: Część trzecia - obsada filmu

Timothee Chalamet jako Paul Atryda

jako Paul Atryda Zendaya jako Chani

jako Chani Rebecca Ferguson jako Lady Jessica

jako Lady Jessica Jason Momoa jako Hayt

jako Hayt Javier Bardem jako Stilgar

jako Stilgar Florence Pugh jako Irulan

jako Irulan Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda

jako Alia Atryda Robert Pattinson jako Scytale

jako Scytale Isaach de Bankole jako Farok

jako Farok Nakoa-Wolf Momoa jako Leto II Atryda

jako Leto II Atryda Ida Brooke jako Ganima Atryda

Premiera "Diuny: Części trzeciej" jest zaplanowana na 18 grudnia.

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