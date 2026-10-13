Brutalny serial HBO Max uderza prosto w trzewia. Blisko mu do perfekcji
Na HBO Max zmierza serialowy prequel kultowej serii horrorów. Choć do premiery "Crystal Lake" jeszcze chwila, właśnie spadło embargo na jego recenzje. Dzięki temu wiadomo już, czego możemy się po produkcji spodziewać. Niemal doskonałej rozrywki.
"Crystal Lake" to serialowy prequel "Piątku trzynastego". Skupia się on na losach morderczyni z pierwszej części kultowej serii slasherów. Poznajemy w nim historię Pameli Voorhees, której syn Jason ginie w wyniku zaniedbania opiekunów na wakacyjnym obozie. To wydarzenie sprawia, że stopniowo osuwa się w szaleństwo, ale też odkrywa przed fanami wszystkie swoje tajemnice.
Wiadomo, że do prequeli wszyscy podchodzimy z dystansem. No bo, czy na pewno ich potrzebujemy? Może nie. Aczkolwiek wygląda na to, że "Crystal Lake" powinniśmy przynajmniej chcieć obejrzeć. Fani "Piątku trzynastego" mogą odetchnąć z ulgą. Serial się udał.
Crystal Lake - opinie o serialu na HBO Max
Zaraz po zejściu embargo stało się coś niesamowitego. Wydawało się, że "Crystal Lake" jest idealne. W końcu zanotowało perfekcyjny wynik na Rotten Tomatoes. Zebrało same pozytywne recenzje - 100 proc. Wszyscy krytycy serial zachwalali. Potem jednak pojawiły się kolejne opinie, przez co zrobiło się gorzej. Niewiele, ale jednak.
Recenzji zebranych przez Rotten Tomatoes wciąż dużo nie ma. Jest ich 28, z czego miażdżącej większości krytyków serial się podoba. Na ten moment "Crystal Lake" cieszy się wynikiem na poziomie 86 proc. pozytywnych opinii. Choć ich autorzy mają pewne zastrzeżenia, to na seansie dobrze się bawili.
Ma dużo gore i pomysłowych zabójstw, które usatysfakcjonują fanów, ale jest też fascynującą eksploracją oddania matki z pokręconą przeszłością. Nie wszystko potrzebuje prequela, ale ten na pewno zechcecie zobaczyć
- czytamy w recenzji na Black Girl Nerds.
"Crystal Lake" działa głównie dzięki Lindzie Cardellini, która wciela się w Pamelę Voorhees, podczas gdy showrunner Brad Caleb Kane wykazuje się ogromną wiedzą na temat oryginalnej serii
- pisze Scott Collura z IGN.
"Crystal Lake" nie uzasadnia w pełni powrotu do historii, którą widzowie już dobrze znają, ale Linda Cardellini przekonująco dowodzi, że warto poświęcić więcej czasu Pameli Voorhees
- twierdzi Emma Fisher z InBetweenDrafts.
Nawet pomimo tych drobnych zastrzeżeń, powyższe opinie sprawiają, że "Crystal Lake" chce się obejrzeć. Szczególnie, jeśli jest się fanem "Piątku trzynastego". Z prequelem kultowych slasherów będziemy mogli się zaponać już niedługo, w najbliższy czwartek, 15 października. Wtedy na HBO Max zadebiutują wszystkie odcinki produkcji.
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