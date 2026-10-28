Twórca Obsesji wraca z nowym filmem. Premiera już zaraz w twoim domu

Kiedy Steven Spielberg dał światu "Szczęki", w momencie ich premiery miał 29 lat. Curry Barker, stojący za sukcesem "Obsesji", ma niewiele mniej - 27. Urodzony w 1999 roku reżyser od najmłodszych lat fascynował się grozą, by później na poważnie zająć się tworzeniem. Co prawda zaczęło się od internetowych skeczy komediowych z Cooperem Tomlinsonem na kanale "that's a bad idea". Wkrótce Barker nakręcił swój reżyserski debiut, slasher "Milk & Serial", w którym także wystąpił. Niedługo po wypuszczeniu tego tytułu na YouTube, film stał się viralem, a Barker mógł czuć, że oczy świata filmowej grozy powoli kierują się ku niemu.

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Curry Barker nakręcił nowy film. Tym razem krótkometrażowy

W maju do polskich kin trafiła "Obsesja" - wchodzący pod skórę horror opowiadający o tym, że czasami naprawdę trzeba uważać na to, czego się życzy. Nie ma chyba osoby na świecie, włącznie z samym Currym Barkerem, która spodziewałaby się, że ten film stanie się ogólnoświatowym hitem docenianym zarówno przez publiczność jak i krytyków, a tym bardziej, że będzie rozpatrywany na poważnie w gronie oscarowych kandydatów - dziś naprawdę jest możliwe, że np. w gronie aktorek nominowanych za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową znajdzie się Inde Navarette, która zapisała się w zbiorowej pamięci rolą Nikki.

Po premierze "Obsesji" niemal natychmiast pojawiły się rozważania co do przyszłości Barkera jako twórcy i dalszego kierunku jego kariery. Widać, że reżyser, mimo gigantycznego sukcesu jakościowego oraz finansowego (ponad pół miliarda dolarów w box office), nie zamierza rezygnować ze swoich korzeni. Już jutro, tj. 29 października, będzie miała miejsce premiera "Mama Bear" - współtworzonego we współpracy z Windowsem krótkometrażowego filmu, za którego reżyserię, scenariusz i montaż odpowiada sam Barker. Według umieszczonego zegara, o ile nie dojdzie do żadnego opóźnienia, powinniśmy móc obejrzeć tę produkcję w czwartek ok. 16:30 czasu polskiego. Film będzie dostępny pod tym linkiem.

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Fabuła filmu póki co pozostaje wielką tajemnicą (choć wiele wskazuje na to, że będzie to horror) i zapewne ten stan utrzyma się aż do momentu premiery. Ogłoszono również obsadę - w "Mama Bear" zagrają Jon Lee Richardson (wcieli się w postać Floyda), Katie Sarife (Lacey), Ericka Kreuz (pani Wilson) i Joshua Snyder (sobowtór Floyda). Warto zauważyć, że za scenografię do filmu odpowiada Vivian Gray, która współpracowała już z Barkerem przy "Obsesji".

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Plany reżysera kultowego już horroru są jednak znacznie bardziej dalekosiężne niż powrót do internetowego kina grozy. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że kilka miesięcy temu zakończono zdjęcia do jego kolejnego projektu - "Anything But Ghosts". To komedia grozy o dwóch fałszywych badaczach zjawisk paranormalnych (w tych rolach sami Barker oraz Tomlinson), którzy są zmuszeni stawić czoła prawdziwym duchom, jednocześnie mierząc się z oszustwem związanym z ich biznesem. Do projektu zaangażowano też m.in. Bryce Dallas Howard, Aarona Paula i Violet McGraw, a zatem nazwiska dalekie od anonimowych. Przed Barkerem stoją również inne wyzwania - to on ma stworzyć reboot "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" dla A24, a także oryginalny horror we współpracy z Blumhouse. Będzie miał ręce pełne roboty, ale z pewnością warto czekać na to, co nam "ugotuje".

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