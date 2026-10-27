Wyczekiwane sci-fi zmiata z planszy. Genialne widowisko

Od naszej ostatniej wizyty na Arrakis minęły dwa lata. Druga część "Diuny" zadebiutowała bowiem w kinach w 2024 roku. Denis Villeneuve utrzymywał jeszcze wtedy, że potrzebuje przerwy zanim weźmie się za adaptację kolejnej odsłony literackiej serii science fiction autorstwa Franka Herberta. Na szczęście zmienił zdanie, dzięki czemu za chwilę poznamy dalsze losy Paula Atrydy.

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W "Diunie 3" tak jak w poprzednich częściach serii nie zabraknie największych gwiazd Hollywood. Niema tu miejsca, żeby wymieniać wszystkich, więc wspomnimy tylko, że Timothee Chalamet i Zendaya powrócą oczywiście do swoich ról, ale prócz nich na ekranie zobaczymy jeszcze choćby Roberta Pattinsona. Oni zapewniają emocje, a stojący za kamerą Denis Villeneuve postarał się, żeby było przy okazji widowiskowo.

Diuna 3 - finalny zwiastun science fiction

Mamy już jako takie wyobrażenie, jak "Diuna 3" będzie wyglądać. Kampania marketingowa trwa od jakiegoś czasu, a teraz jest już na ostatniej prostej. Dlatego w sieci zadebiutował właśnie finalny zwiastun nadchodzącego filmu. Powiedzieć, że wbija w fotel, to jak nic nie powiedzieć.

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"Diuna 3" miała już pokazy testowe, była też wyświetlana w siedzibie Warner Bros. Pierwsze głosy na jej temat są bardzo pozytywne. Należało się zresztą spodziewać, że seria pod wodzą Denisa Villeneuve'a utrzyma swój wysoki poziom. Choć okazuje się, że w tym wypadku obrał zupełnie inny kierunek niż dotychczas. A jaki? Przekonamy się za jakiś czas.

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Premiera "Diuny 3" coraz bliżej. Zobaczymy ją za jakieś 1,5 miesiąca. Film trafi na ekrany kin 16 grudnia. Można już kupować bilety na pierwsze pokazy.

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