Reżyser Obsesji nakręcił więcej filmów. Obejrzysz je za darmo

Gigantyczny sukces "Obsesji" sprawił, że Curry Barker będzie kojarzony głównie z tym filmem. Niskobudżetowa produkcja zarobiła na całym świecie ponad 200 mln dol., stając się największym filmem Focus Features wszech czasów. Mało brakowało, aby dodatkowo została okrzyknięta najbardziej dochodową produkcją festiwalową w historii. Trzeba jednak głośno powiedzieć, że "Obsesja" nigdy by nie powstała - a przynajmniej nie trafiłaby na wielkie ekrany, gdyby nie krótkometrażowy horror "The Chair". A zanim "Obsesja" pojawiła się w kinach, Barker zrealizował swój pierwszy pełnometrażowy film "Milk & Series". Obie te produkcje można obejrzeć za darmo.

The Chair i Milk and Series to horrory reżysera Obsesji. Można je obejrzeć za darmo

Barker już w dzieciństwie interesował się filmami, co zaowocowało wyjazdem do Los Angeles i studiami New York Film Academy. To właśnie tam poznał swojego przyjaciela Coopera Tomlinsona, z którym w 2016 roku założył na YouTubie kanał "that's a bad idea". Był on miejscem, gdzie chłopaki eksperymentowali z pisania, graniem, reżyserią i montażem. Widzowie mogli oglądać wówczas krótkie formy wideo, a także skecze komediowe.

W 2023 roku na kanale pojawił się krótkometrażowy horror "The Chair" w reżyserii Barkera. Produkcja skupia się na mężczyźnie o imieniu Reese, którego życie zamieniło się w koszmar, gdy w jego domu pojawiło się znalezione przy drodze antyczne krzesło. Podarował on mebel swojej dziewczynie Julie, nie wiedząc, że jest on przeklęty. Film ten został zauważony przez producenta Jamesa Harrisa, który zaproponował Barkerowi adaptację "The Chair" na film fabularny. Młody filmowiec skorzystał wówczas z okazji i przedstawił Harrisowi projekt o tytule "Obsesja".

Propozycja została zaakceptowana i Barkerowi przyznano budżet w wysokości 1 mln dol. Reżyserowi pozostało jedynie dokończyć scenariusz, co robił przez kolejne 8 miesięcy, przesiadując w kawiarni. W międzyczasie na YouTubie pojawił się jego pierwszy pełnometrażowy horror found footage o tytule "Milk & Serial", za którego realizację zapłacił około 800 dol. Budżet został przeznaczony głównie na zatrudnienie aktorów oraz na zakup kamery Sony. Zdjęcia do "Milk & Serial" trwały 4 miesiące, a w jego realizacji Barkerowi i Tomlinsonowi w weekendy pomagali przyjaciele.

Film koncentruje się na poczynianiach dwóch dowcipnisiów, którzy wspólnie prowadzą kanał na YouTubie. Publikują oni na nim coraz bardziej ekstremalne prani, walcząc o wyświetlenia. Niedługo później sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli, a bohaterowie wplątują się w serię niepokojących zdarzeń.

"The Chair" i "Milk & Serial", filmy reżysera "Obsesji", można zatem obejrzeć na YouTubie zupełnie za darmo. Barker wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na taki ruch. Ujawnił on, że przez rok wraz z Tomlinsonem starali się uzyskać dystrybucję, jednak ostatecznie stwierdzili: "Pieprzyć to" i wrzucili film na YouTube. Na tym przykładzie jedno jest pewne: nowa generacja reżyserów z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy widzów.

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