Najlepsze horrory w HBO Max w 2026 roku. 11 strasznych filmów
Horrory to gatunek kina, którego popularność nie słabnie. Streamingowe serwisy, jeśli chcą przyciągnąć uwagę widza, powinny mieć przynajmniej trochę mocnych reprezentantów filmowej grozy. Oto najmocniejsze tytuły, które HBO Max ma w swojej horrorowej ofercie.
Od dawna czuję się fanem horrorów i zwykle jest to pierwszy gatunek filmowy, którego szukam w danym streamingu, by przekonać się, co dobrego skrywają poszczególne oferty. Generalnie nie mam na co narzekać - choć bywają jakościowe różnice, każda platforma ma coś interesującego do zaoferowania. Jak sytuacja wygląda w przypadku HBO Max? Przedstawiamy 11 najciekawszych tytułów, które znajdują się w ofercie serwisu.
Najlepsze horrory w HBO Max. TOP 11 filmów
- 11. Until Dawn
- 10. Oni cię zabiją
- 9. Abigail
- 8. Nope
- 7. Wrota do piekieł
- 6. Obcy: Romulus
- 5. Mumia: Film Lee Cronina
- 4. Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
- 3. Zniknięcia
- 2. Oddaj ją
- 1. 28 lat później
11. Until Dawn
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 103 minuty
- Reżyser: David F. Sandberg
- Obsada: Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A'zion, Ji-young Yoo, Peter Stormare, Belmont Cameli
Nie jest to idealny film, ale zdecydowanie pasujący do otwarcia zestawienia. Bazuje on na słynnej horrorowej grze, która podbiła świat (a prywatnie: moje serce). David F. Sandberg, uznany twórca gatunkowy, nie opiera się jednak zbyt mocno na fabule tejże. Max (Cimino), Megan ( Yoo), Nina (A'zion) i jej nowy chłopak Abe (Cameli) towarzyszą Clover (Rubin) w podróży, mającej na celu odnalezienie zaginionej siostry dziewczyny, Melanie. Wydaje się, że szukają igły w stogu siana, jedak rozmowa ze sprzedawcą (Stormare) ze stacji benzynowej doprowadza paczkę do tajemniczego domu, w którym postanawiają się schronić przed burzą. Lokalizacja ta nie jest jednak, delikatnie mówiąc, zbyt bezpieczna. Wszyscy zostają zamordowani, jednak ku własnemu zaskoczeniu, odradzają się. Bohaterowie rozpoczynają walkę o przetrwanie i rozgryzienie tajemnicy miejsca, w którym się znaleźli.
10. Oni cię zabiją
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 95 minut
- Reżyser: Kirill Sokolov
- Obsada: Patricia Arquette, Tom Felton, Jake Weary, Myha'la, Zazie Beetz
Horror, który nie wstydzi się swojej kampowości, tarantinowskiej brutalności i B-klasowego rodowodu. Asia Reeves (Beetz) ma za sobą trudną przeszłość w postaci odsiadki poprzedzonej porzuceniem swojej młodszej siostry i zostawieniem jej na pastwę przemocowego ojca. Kobieta decyduje się rozpocząć nowe życie i podjąć pracę w Hotelu Virgil - mrocznie wyglądającym przybytku zarządzanym przez surową gospodynię, Lily (Arquette). Główna bohaterka dość szybko orientuje się, że to nie jest zwykły hotel, a jego kierowniczka i obsługa służą komuś potężniejszemu...
9. Abigail
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 109 minut
- Reżyser: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
- Obsada: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir, Kathryn Newton, Kevin Durand, Angus Cloud
Tytułowa bohaterka jest młodą dziewczynką, zapaloną baletnicą. Liczy się jednak co innego - to córka wpływowego człowieka, a więc łatwy kąsek dla porywaczy chętnych na spory okup. Takimi są Frank (Stevens), Joey (Barrera), Dean (Cloud), Sammy (Newton), Rickles (Catlett) i Peter (Durand). Każde z nich, z tylko sobie znanych powodów, wzięło udział w dobrze płatnym zleceniu uprowadzenia Abigail - oczywiście kompletnie nieświadome tego, co ich wkrótce czeka. Z czasem zwykłe zlecenie zamienia się w ucieczkę przed zbliżającą się rzezią.
8. Nope
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 130 minut
- Reżyser: Jordan Peele
- Obsada: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea
Ostatni jak dotąd film Jordana Peele'a, który z czołowego komika stał się głową i sercem współczesnego horroru. Tym razem reżyser zabiera widzów na bankrutujące ranczo Haywoodów. Noszący to nazwisko OJ (Daniel Kaluuya) i Emerald (Keke Palmer) Haywoodowie zajmują się tresowaniem koni na potrzeby hollywoodzkich wytwórni, kręcących filmy. Z biegiem czasu na farmie zaczynają dziać się niepokojące rzeczy, a główni bohaterowie, wraz z byłą gwiazdą dziecięcego kina, Jupe'em (Steven Yeun) orientują się, że w pobliżu dzieje się coś dziwnego i niewytłumaczalnego. Rodzeństwo próbuje wykorzystać tę okazję, by zdobyć pieniądze na ocalenie rodzinnej firmy, jednak nie będzie to łatwe zadanie.
7. Wrota do piekieł
- Rok produkcji: 2009
- Czas trwania: 99 minut
- Reżyser: Sam Raimi
- Obsada: Alison Lohman, Justin Long, Lorna Raver, Dileep Rao
Horror, który spełnia podstawową funkcję - za każdym razem jak oglądam sprawia, że albo przeszywa mnie dreszcz niepokoju, albo odwracam oczy, albo żołądek jest ściśnięty. Christine (Lohman) jest pracowniczką banku, która desperacko pragnie i potrzebuje awansu. Perspektywa ta oddala się, gdy do firmy dołącza nowy, zaradny i ambitny pracownik. Christine, aby zapunktować u szefostwa, odmawia pomocy starej Cygance (Raver). Ta rzuca na nią klątwę, co będzie miało tragiczne i przerażające skutki.
6. Obcy: Romulus
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 119 minut
- Reżyser: Fede Álvarez
- Obsada: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn, Aileen Wu
Fede Alvarez znów przejął reżyserię filmu z kultowej marki i pokazał, jak zdolnym jest twórcą. Rain (Spaeny) to jedna z młodych robotniczek, pracujących dla korporacji nadzorującej jej egzystencję w kolonii. Życie staje się dla dziewczyny coraz cięższe, uciążliwe i pozbawiające marzeń. Tym bardziej, że Rain, przeświadczona, że zapracowała na wyjazd, spotyka się z odmową i przedłużeniem jej kontraktu na kolejne lata. Zdesperowana, by uciec z tego "więzienia", wraz z bratem-androidem Andym (David Jonsson), oraz przyjaciółmi - Tylerem (Renaux), Kay (Merced), Bjornem (Fearn) i Navarro (Wu) wyrusza w ryzykowną podróż ku wolności. Żadne z nich nie jest jednak przygotowane na to, co ich czeka.
5. Mumia: Film Lee Cronina
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 134 minuty
- Reżyser: Lee Cronin
- Obsada: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy, Natalie Grace
Świeżo upieczony lokator HBO Max, do niedawna będący także częścią repertuarów kinowych. Lee Cronin, mający już na koncie zmartwychwstanie marki "Martwe zło", tym razem postanowił wykorzystać popularność szyldu "Mumii", by stworzyć własne, autorskie kino z pazurem i grozą. Głównymi bohaterami filmu są Charlie (Reynor) i Larissa (Costa) Cannonowie, mieszkający w Egipcie młodzi rodzice, których córka zostaje porwana w tajemniczych okolicznościach. Gdy Katie (Grace) po latach się odnajduje, rodzice próbują znaleźć sposób, by jej pomóc - dziewczynka jest bowiem w niecodziennym, przerażającym stanie.
4. Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 110 minut
- Reżyser: Zach Lipovsky, Adam B. Stein
- Obsada: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Tony Todd
Życie Iris (Bassinger) zdaje się iść ku najlepszemu - właśnie wybiera się na ekskluzywną randkę na wysokości, jej ukochany się oświadcza, a jakby tego było mało, na wieść o ciąży mężczyzna jest zachwycony. Idealny dzień, sygnalizujący szczęście? Nic bardziej mylnego. Radosny wieczór zostaje przerwany brutalnym splotem okoliczności - tragedią, wskutek której wszyscy giną. Historia ta prześladuje w snach młodą studentkę Stefani (Santa Juana). Dziewczyna decyduje się na powrót do rodzinnego domu by odkryć prawdę, zmierzyć się z przeszłością i ocalić rodzinę od przyszłości, która może wszystkich zgubić.
3. Zniknięcia
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 128 minut
- Reżyser: Zach Cregger
- Obsada: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan
Horror, który dołączył do grona orbitujących wokół uwagi Akademii. W Maybrook w Pensylwanii, pewnej nocy, o 2:17 dochodzi do szokującej sytuacji: 17 niczym nieprzymuszonych dzieci wybiega z domu z szeroko rozłożonymi rękami i znika. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta, zaś spanikowani rodzice zaginionych uczniów kierują swoje pretensje przede wszystkim do Justine (Garner), nauczycielki, do której klasy chodziła cała siedemnastka. W tym samym czasie ojciec jednego z chłopców, Archer (Brolin), prowadzi własne, desperackie śledztwo, mające na celu odkrycie prawdy.
2. Oddaj ją
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyser: Danny Philippou, Michael Philippou
- Obsada: Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips
Bracia Philippou, współpracujący z A24, ponownie udowodnili, że ich talent to fundament współczesnego horroru. Andy (Barratt) i Piper (Wong) są przybranym rodzeństwem, które mimo problemów i życiowych tragedii jest ze sobą silnie związane i wspiera się nawzajem. Po nagłej śmierci ojca, oboje trafiają do domu nowej matki zastępczej - Laury (Hawkins). Kobieta na początku zdaje się być po prostu sympatyczną, niegroźną, nieco krindżową ekscentryczką. Z czasem Andy nabiera coraz większych podejrzeń, że Laura nie jest tym za kogo się podaje, a jej zachowanie sygnalizuje, że kobieta kryje mroczne sekrety. Podejrzenia narastają, gdy okazuje się, że w domu mieszka jeszcze jeden chłopiec, przerażający i skryty Oliver...
1. 28 lat później
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 115 minut
- Reżyser: Danny Boyle
- Obsada: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams, Ralph Fiennes
Tytuł nie kłamie - akcja filmu rozgrywa się 28 lat względem wydarzeń znanych z oryginału, "28 dni później" (również nakręconego przez Boyle'a). Centralną postacią nowej historii jest Spike (fantastyczny, utalentowany Williams). Młody chłopak jest bardzo mocno zżyty ze swoją chorującą matką, Islą (Comer). Rzeczywistość sprawia, że Spike staje przed wyzwaniem, które ma "zrobić z niego mężczyznę" - wymagający i elastyczny moralnie ojciec chłopak, Jamie (Aaron Taylor-Johnson) zabiera go na ląd, gdzie mało kto z zamkniętej, wyspiarskiej społeczności, się zapuszcza. Obaj natykają się tam na zarażonych, a z czasem Spike poznaje rzeczywistość, której jest częścią.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.