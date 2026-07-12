Najlepsze horrory w HBO Max w 2026 roku. 11 strasznych filmów

Od dawna czuję się fanem horrorów i zwykle jest to pierwszy gatunek filmowy, którego szukam w danym streamingu, by przekonać się, co dobrego skrywają poszczególne oferty. Generalnie nie mam na co narzekać - choć bywają jakościowe różnice, każda platforma ma coś interesującego do zaoferowania. Jak sytuacja wygląda w przypadku HBO Max? Przedstawiamy 11 najciekawszych tytułów, które znajdują się w ofercie serwisu.

Najlepsze horrory w HBO Max. TOP 11 filmów

11. Until Dawn

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 103 minuty

Reżyser: David F. Sandberg

Obsada: Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A'zion, Ji-young Yoo, Peter Stormare, Belmont Cameli

Nie jest to idealny film, ale zdecydowanie pasujący do otwarcia zestawienia. Bazuje on na słynnej horrorowej grze, która podbiła świat (a prywatnie: moje serce). David F. Sandberg, uznany twórca gatunkowy, nie opiera się jednak zbyt mocno na fabule tejże. Max (Cimino), Megan ( Yoo), Nina (A'zion) i jej nowy chłopak Abe (Cameli) towarzyszą Clover (Rubin) w podróży, mającej na celu odnalezienie zaginionej siostry dziewczyny, Melanie. Wydaje się, że szukają igły w stogu siana, jedak rozmowa ze sprzedawcą (Stormare) ze stacji benzynowej doprowadza paczkę do tajemniczego domu, w którym postanawiają się schronić przed burzą. Lokalizacja ta nie jest jednak, delikatnie mówiąc, zbyt bezpieczna. Wszyscy zostają zamordowani, jednak ku własnemu zaskoczeniu, odradzają się. Bohaterowie rozpoczynają walkę o przetrwanie i rozgryzienie tajemnicy miejsca, w którym się znaleźli.

10. Oni cię zabiją

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Kirill Sokolov

Obsada: Patricia Arquette, Tom Felton, Jake Weary, Myha'la, Zazie Beetz

Horror, który nie wstydzi się swojej kampowości, tarantinowskiej brutalności i B-klasowego rodowodu. Asia Reeves (Beetz) ma za sobą trudną przeszłość w postaci odsiadki poprzedzonej porzuceniem swojej młodszej siostry i zostawieniem jej na pastwę przemocowego ojca. Kobieta decyduje się rozpocząć nowe życie i podjąć pracę w Hotelu Virgil - mrocznie wyglądającym przybytku zarządzanym przez surową gospodynię, Lily (Arquette). Główna bohaterka dość szybko orientuje się, że to nie jest zwykły hotel, a jego kierowniczka i obsługa służą komuś potężniejszemu...

9. Abigail

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Obsada: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir, Kathryn Newton, Kevin Durand, Angus Cloud

Tytułowa bohaterka jest młodą dziewczynką, zapaloną baletnicą. Liczy się jednak co innego - to córka wpływowego człowieka, a więc łatwy kąsek dla porywaczy chętnych na spory okup. Takimi są Frank (Stevens), Joey (Barrera), Dean (Cloud), Sammy (Newton), Rickles (Catlett) i Peter (Durand). Każde z nich, z tylko sobie znanych powodów, wzięło udział w dobrze płatnym zleceniu uprowadzenia Abigail - oczywiście kompletnie nieświadome tego, co ich wkrótce czeka. Z czasem zwykłe zlecenie zamienia się w ucieczkę przed zbliżającą się rzezią.

8. Nope

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Jordan Peele

Obsada: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea

Ostatni jak dotąd film Jordana Peele'a, który z czołowego komika stał się głową i sercem współczesnego horroru. Tym razem reżyser zabiera widzów na bankrutujące ranczo Haywoodów. Noszący to nazwisko OJ (Daniel Kaluuya) i Emerald (Keke Palmer) Haywoodowie zajmują się tresowaniem koni na potrzeby hollywoodzkich wytwórni, kręcących filmy. Z biegiem czasu na farmie zaczynają dziać się niepokojące rzeczy, a główni bohaterowie, wraz z byłą gwiazdą dziecięcego kina, Jupe'em (Steven Yeun) orientują się, że w pobliżu dzieje się coś dziwnego i niewytłumaczalnego. Rodzeństwo próbuje wykorzystać tę okazję, by zdobyć pieniądze na ocalenie rodzinnej firmy, jednak nie będzie to łatwe zadanie.

7. Wrota do piekieł

Rok produkcji: 2009

Czas trwania: 99 minut

Reżyser: Sam Raimi

Obsada: Alison Lohman, Justin Long, Lorna Raver, Dileep Rao

Horror, który spełnia podstawową funkcję - za każdym razem jak oglądam sprawia, że albo przeszywa mnie dreszcz niepokoju, albo odwracam oczy, albo żołądek jest ściśnięty. Christine (Lohman) jest pracowniczką banku, która desperacko pragnie i potrzebuje awansu. Perspektywa ta oddala się, gdy do firmy dołącza nowy, zaradny i ambitny pracownik. Christine, aby zapunktować u szefostwa, odmawia pomocy starej Cygance (Raver). Ta rzuca na nią klątwę, co będzie miało tragiczne i przerażające skutki.

6. Obcy: Romulus

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 119 minut

Reżyser: Fede Álvarez

Obsada: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn, Aileen Wu

Fede Alvarez znów przejął reżyserię filmu z kultowej marki i pokazał, jak zdolnym jest twórcą. Rain (Spaeny) to jedna z młodych robotniczek, pracujących dla korporacji nadzorującej jej egzystencję w kolonii. Życie staje się dla dziewczyny coraz cięższe, uciążliwe i pozbawiające marzeń. Tym bardziej, że Rain, przeświadczona, że zapracowała na wyjazd, spotyka się z odmową i przedłużeniem jej kontraktu na kolejne lata. Zdesperowana, by uciec z tego "więzienia", wraz z bratem-androidem Andym (David Jonsson), oraz przyjaciółmi - Tylerem (Renaux), Kay (Merced), Bjornem (Fearn) i Navarro (Wu) wyrusza w ryzykowną podróż ku wolności. Żadne z nich nie jest jednak przygotowane na to, co ich czeka.

5. Mumia: Film Lee Cronina

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 134 minuty

Reżyser: Lee Cronin

Obsada: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy, Natalie Grace

Świeżo upieczony lokator HBO Max, do niedawna będący także częścią repertuarów kinowych. Lee Cronin, mający już na koncie zmartwychwstanie marki "Martwe zło", tym razem postanowił wykorzystać popularność szyldu "Mumii", by stworzyć własne, autorskie kino z pazurem i grozą. Głównymi bohaterami filmu są Charlie (Reynor) i Larissa (Costa) Cannonowie, mieszkający w Egipcie młodzi rodzice, których córka zostaje porwana w tajemniczych okolicznościach. Gdy Katie (Grace) po latach się odnajduje, rodzice próbują znaleźć sposób, by jej pomóc - dziewczynka jest bowiem w niecodziennym, przerażającym stanie.

4. Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Zach Lipovsky, Adam B. Stein

Obsada: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Tony Todd

Życie Iris (Bassinger) zdaje się iść ku najlepszemu - właśnie wybiera się na ekskluzywną randkę na wysokości, jej ukochany się oświadcza, a jakby tego było mało, na wieść o ciąży mężczyzna jest zachwycony. Idealny dzień, sygnalizujący szczęście? Nic bardziej mylnego. Radosny wieczór zostaje przerwany brutalnym splotem okoliczności - tragedią, wskutek której wszyscy giną. Historia ta prześladuje w snach młodą studentkę Stefani (Santa Juana). Dziewczyna decyduje się na powrót do rodzinnego domu by odkryć prawdę, zmierzyć się z przeszłością i ocalić rodzinę od przyszłości, która może wszystkich zgubić.

3. Zniknięcia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 128 minut

Reżyser: Zach Cregger

Obsada: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan

Horror, który dołączył do grona orbitujących wokół uwagi Akademii. W Maybrook w Pensylwanii, pewnej nocy, o 2:17 dochodzi do szokującej sytuacji: 17 niczym nieprzymuszonych dzieci wybiega z domu z szeroko rozłożonymi rękami i znika. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta, zaś spanikowani rodzice zaginionych uczniów kierują swoje pretensje przede wszystkim do Justine (Garner), nauczycielki, do której klasy chodziła cała siedemnastka. W tym samym czasie ojciec jednego z chłopców, Archer (Brolin), prowadzi własne, desperackie śledztwo, mające na celu odkrycie prawdy.

2. Oddaj ją

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Danny Philippou, Michael Philippou

Obsada: Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips

Bracia Philippou, współpracujący z A24, ponownie udowodnili, że ich talent to fundament współczesnego horroru. Andy (Barratt) i Piper (Wong) są przybranym rodzeństwem, które mimo problemów i życiowych tragedii jest ze sobą silnie związane i wspiera się nawzajem. Po nagłej śmierci ojca, oboje trafiają do domu nowej matki zastępczej - Laury (Hawkins). Kobieta na początku zdaje się być po prostu sympatyczną, niegroźną, nieco krindżową ekscentryczką. Z czasem Andy nabiera coraz większych podejrzeń, że Laura nie jest tym za kogo się podaje, a jej zachowanie sygnalizuje, że kobieta kryje mroczne sekrety. Podejrzenia narastają, gdy okazuje się, że w domu mieszka jeszcze jeden chłopiec, przerażający i skryty Oliver...

1. 28 lat później

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Danny Boyle

Obsada: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams, Ralph Fiennes

Tytuł nie kłamie - akcja filmu rozgrywa się 28 lat względem wydarzeń znanych z oryginału, "28 dni później" (również nakręconego przez Boyle'a). Centralną postacią nowej historii jest Spike (fantastyczny, utalentowany Williams). Młody chłopak jest bardzo mocno zżyty ze swoją chorującą matką, Islą (Comer). Rzeczywistość sprawia, że Spike staje przed wyzwaniem, które ma "zrobić z niego mężczyznę" - wymagający i elastyczny moralnie ojciec chłopak, Jamie (Aaron Taylor-Johnson) zabiera go na ląd, gdzie mało kto z zamkniętej, wyspiarskiej społeczności, się zapuszcza. Obaj natykają się tam na zarażonych, a z czasem Spike poznaje rzeczywistość, której jest częścią.

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