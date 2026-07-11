2 horrory zachwyciły Nolana. Zarobiły miliony przy małym budżecie

Christopher Nolan udzielił wywiadu dla „The Telegraph” opowiadał w nim między innymi o tym, jak wyglądała praca nad „Odyseją”, a także wspominał, jak wiele trudu kosztował go ten film. W opublikowanej rozmowie wspomniał również, jak wielka i ważna jest rola kina, a także zaznaczył, że to młode głosy popychają to medium naprzód.

Christopher Nolan chwali 2 nowe horrory

Nolan wspomniał o Curry’ego Bakera i Kane’a Parsonsa, czyli filmowców stojących za „Obsesją” i „Backrooms. Bez wyjścia”. Twórca „Teneta” wskazał ich jako przykład właśnie młodych twórców, którzy popychają kino do przodu i sprawiają, że „sprawy idą we właściwym kierunku”.



Reżyser ma tu oczywiście na myśli zmiany, jakie dotykają wszystkie branże kreatywne przez sztuczną inteligencję. Reżyser w ten sposób pokazuje, że młode pokolenie twórców odrzuca „papkę”, jaką jest AI, a skupia się na opowiadaniu ambitnych i niejednoznacznych historii.



Przypomnijmy, że zarówno „Obsesja”, jak i „Backrooms. Bez wyjścia” to dwa horrory, który podbiły nie tylko box office, ale zawładnęły rozmowami w mediach społecznościowych i stały się przyczynkiem do dyskusji nie tylko o kinie, ale również o tym, jakie gatunki opowiadają o dzisiejszym świecie.



Sukces obu filmów był tym większy, że oba filmy nie były wysokobudżetowymi produkcjami. „Obsesja” zarobiła na całym świecie ponad 400 mln dol. przy budżecie wynoszącym zaledwie 750 tys. dol. Z kolei „Backrooms. Bez wyjścia” zarobiło ponad 350 mln i stało się najbardziej dochodowym filmem studia A24.

Najnowszy film Christophera Nolana trafi do polskich kin już 17 lipca 2026 roku.

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