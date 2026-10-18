Najlepsze sci-fi Netfliksa wraca z zupełnie nową odsłoną. Prawdziwa bomba
Netflix nie ma wiele science fiction, które podobałoby się każdemu. "Cyberpunk: Edgerunners" jest jednym z nich. I właśnie wraca z nową odsłoną. Co jeszcze obejrzeć na platformie w najbliższych dniach?
To nie był najmocniejszy tydzień na Netfliksie. W poprzednich dostaliśmy mnóstwo głośnych tytułów, a w ostatnich dniach było dość spokojnie. Jedynie "Dyplomatka", która wróciła z 4. sezonem, była spodziewanym hitem. Już nawet nie uśpionym. Bo pierwsza odsłona wpadła na platformę po cichu, bez wielkiej akcji maretingowej. Widzowie pokochali ją jednak tak bardzo, że od tamtej pory regularnie wyczekują kolejnych odcinków. Nie inaczej było i tym razem.
Fani spokojnie mogli sobie oglądać nowe odcinki "Dyplomatki", bo cała reszta premier Netfliksa wydawała się raczej opcjonalna niż obowiązkowa. To była jednak cisza przed burzą. Za chwilę dostaniemy bowiem mnóstwo nowości, od których na pewno nie będzie dało się oderwać. Z genialnym science fiction na czele.
Netflix - co obejrzeć?
Już za chwilę na Netfliksie wyląduje 2. sezon "Cyberpunk: Edgerunners". Czemu to takie ważne? Mówimy o kontynuacji jednego z najlepszych science fiction w historii platformy. Serial osadzony w świecie popularnej gry wideo nie ma złych opinii. Serio! Pierwsza odsłona cieszy się na Rotten Tomatoes perfekcyjnym wynikiem. 100 proc. pozytywnych recenzji.
Czy w 2. sezonie twórcom uda się utrzymać wysoki poziom poprzednika? Odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Musimy wziąć bowiem pod uwagę pewne ryzyko. Nowe odcinki "Cyberpunk: Edgerunners" nie będą kontynuować znanej nam już historii. Pojawią się nowi bohaterowie. Zgodnie z opisem mamy dostać surową kronikę odkupienia i zemsty. W Night City, mieście, które rozkwita w blasku przemocy, wciąż bowiem jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi: gdy świat oślepia spektakl, do jakich ekstremów trzeba się posunąć, żeby zostać usłyszanym?
Inne nie musi jednak od razu oznaczać, że gorsze. Po zwiastunie możemy przecież wywnioskować, że dostanie solidną porcję rozrywki. Nie ma co już przesądzać, ale kolejne 100 proc. pozytywnych recenzji jest w zasięgu 2. sezonu "Cyberpunk: Edgerunners". Ale czy uda się osiągnąć taki wynik, dowiemy się dosłownie zaraz, bo przecież premiera nowych odcinków już za chwilę. Nowa odsłona uwielbianego serialu science fiction zadebiutuje na Netfliksie w najbliższy wtorek, 20 października.
2. sezon "Cyberpunk: Edgerunners" poprzedza premierę innego wyczekiwanego serialu. Tym razem skierowanego już do zupełnie innej publiczności. Dzień po animowanym science fiction na Netfliksie pojawią się bowiem nowe odcinki "Matek pingwinów". Tak, w niedługim czasie po "Lalce" i "Mniej obcym" dostajemy kolejną polską produkcję. Tym razem już sprawdzoną, bo pierwsza odsłona tej ciepłej i sympatycznej opowieści o rodzicielstwie była ogromnym hitem w naszym kraju.
To wciąż jednak nie koniec. Po "Matkach pingwinów" nie dostaniemy chwili na oddech. Już dwa dni później na Netfliksie pojawi się bowiem 4. sezon "Lupina". A tego urokliwego dżentelmena włamywacza nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W końcu serial należy do jednego z największych nieanglojęzycznych hitów platformy wszech czasów. Na pewno ponownie skradnie serca użytkowników.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
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Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Mężczyzna bez pamięci 12/10/2026
- Fire Spike 12/10/2026
- Więcej szmalu 13/10/2026
- Tyson 13/10/2026
- Pułapka 13/10/2026
- Love Is Blind: S11: Boston 14/10/2026
- Siedem 15/10/2026
- To 1-2 15/10/2026
- Statek widmo 15/10/2026
- Doktor Sen 15/10/2026
- W ukryciu 15/10/2026
- Ciche miejsce 1-2 15/10/2026
- Constantine 15/10/2026
- Nowokaina 15/10/2026
- Krwawy diament 15/10/2026
- Shazam! 15/10/2026
- Sylwester w Nowym Jorku 15/10/2026
- Przyjemnych snów 15/10/2026
- Nadciąga burza 15/10/2026
- Dyplomatka: Sezon 4 15/10/2026
- Hollywood Arts 15/10/2026
- Star Trek 1-3 16/10/2026
- Do diabła z miłością 16/10/2026
- Duchy: Sezon 4-5 16/10/2026
- Norm: Opowieść o Normie Macdonaldzie 16/10/2026
- Apostoł 16/10/2026
- SERIOUSLY SINGLE TOO 16/10/2026
- Solidna terapia 16/10/2026
- Organize İşler 16/10/2026
- Diabelska plansza Ouija 17/10/2026
- Heart Eyes 17/10/2026
- Opancerzony 17/10/2026
- Odważ się zdobyć faceta 18/10/2026
- Niezwykła prawniczka Minami 18/10/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Cyberpunk: Edgerunners 2 20/10/2026
- Halloween 1-2 20/10/2026
- Hot Wheels – Na start! Atak T-Rexa 20/10/2026
- Światła sceny: chwytaj szansę 21/10/2026
- Six Kings Slam: Sezon 2 21/10/2026
- Matki Pingwinów: Sezon 2 21/10/2026
- Nowy stanfordzki eksperyment więzienny 21/10/2026
- Couldn't Agree Less with Allison & Isaac 22/10/2026
- Ktoś mówił o mnie? 22/10/2026
- Nikt tego nie chce: Sezon 3 22/10/2026
- Sparaliżowana nadzieją: Historia Marii Bamford 23/10/2026
- Przetrwać huragan Otis 23/10/2026
- Lupin: Część 4 23/10/2026
- Gasnący splendor 23/10/2026
- Obcy na poddaszu 23/10/2026
- Wojownicze żółwie ninja 1-2 23/10/2026
- Zniknięcia 24/10/2026
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.