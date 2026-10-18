Najlepsze sci-fi Netfliksa wraca z zupełnie nową odsłoną. Prawdziwa bomba

To nie był najmocniejszy tydzień na Netfliksie. W poprzednich dostaliśmy mnóstwo głośnych tytułów, a w ostatnich dniach było dość spokojnie. Jedynie "Dyplomatka", która wróciła z 4. sezonem, była spodziewanym hitem. Już nawet nie uśpionym. Bo pierwsza odsłona wpadła na platformę po cichu, bez wielkiej akcji maretingowej. Widzowie pokochali ją jednak tak bardzo, że od tamtej pory regularnie wyczekują kolejnych odcinków. Nie inaczej było i tym razem.

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Fani spokojnie mogli sobie oglądać nowe odcinki "Dyplomatki", bo cała reszta premier Netfliksa wydawała się raczej opcjonalna niż obowiązkowa. To była jednak cisza przed burzą. Za chwilę dostaniemy bowiem mnóstwo nowości, od których na pewno nie będzie dało się oderwać. Z genialnym science fiction na czele.

Netflix - co obejrzeć?

Już za chwilę na Netfliksie wyląduje 2. sezon "Cyberpunk: Edgerunners". Czemu to takie ważne? Mówimy o kontynuacji jednego z najlepszych science fiction w historii platformy. Serial osadzony w świecie popularnej gry wideo nie ma złych opinii. Serio! Pierwsza odsłona cieszy się na Rotten Tomatoes perfekcyjnym wynikiem. 100 proc. pozytywnych recenzji.

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Czy w 2. sezonie twórcom uda się utrzymać wysoki poziom poprzednika? Odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Musimy wziąć bowiem pod uwagę pewne ryzyko. Nowe odcinki "Cyberpunk: Edgerunners" nie będą kontynuować znanej nam już historii. Pojawią się nowi bohaterowie. Zgodnie z opisem mamy dostać surową kronikę odkupienia i zemsty. W Night City, mieście, które rozkwita w blasku przemocy, wciąż bowiem jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi: gdy świat oślepia spektakl, do jakich ekstremów trzeba się posunąć, żeby zostać usłyszanym?

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Inne nie musi jednak od razu oznaczać, że gorsze. Po zwiastunie możemy przecież wywnioskować, że dostanie solidną porcję rozrywki. Nie ma co już przesądzać, ale kolejne 100 proc. pozytywnych recenzji jest w zasięgu 2. sezonu "Cyberpunk: Edgerunners". Ale czy uda się osiągnąć taki wynik, dowiemy się dosłownie zaraz, bo przecież premiera nowych odcinków już za chwilę. Nowa odsłona uwielbianego serialu science fiction zadebiutuje na Netfliksie w najbliższy wtorek, 20 października.

2. sezon "Cyberpunk: Edgerunners" poprzedza premierę innego wyczekiwanego serialu. Tym razem skierowanego już do zupełnie innej publiczności. Dzień po animowanym science fiction na Netfliksie pojawią się bowiem nowe odcinki "Matek pingwinów". Tak, w niedługim czasie po "Lalce" i "Mniej obcym" dostajemy kolejną polską produkcję. Tym razem już sprawdzoną, bo pierwsza odsłona tej ciepłej i sympatycznej opowieści o rodzicielstwie była ogromnym hitem w naszym kraju.

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To wciąż jednak nie koniec. Po "Matkach pingwinów" nie dostaniemy chwili na oddech. Już dwa dni później na Netfliksie pojawi się bowiem 4. sezon "Lupina". A tego urokliwego dżentelmena włamywacza nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W końcu serial należy do jednego z największych nieanglojęzycznych hitów platformy wszech czasów. Na pewno ponownie skradnie serca użytkowników.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

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Halloween 1-2 20/10/2026

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