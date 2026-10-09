Czekam na powrót jednego z najlepszych seriali Netfliksa. Wy też powinniście

Premierę "Matek pingwinów" pamiętam, jakby to było wczoraj. Nie chodzi tu o samą fabułę 1. sezonu, bo stare odcinki będę musiała sobie odświeżyć - w końcu od ich debiutu mijają już 2 lata - ale o to, jak ta produkcja została przez widzów odebrana. Ci, którzy interesowali się wówczas tym tematem, zgodzą się ze mną, że to był po prostu szał. Dyskusja o produkcji odcinkowej w reżyserii Klary Kochańskiej-Bajon i Jagody Szelc przeniosła się z filmowych forów do mediów społecznościowych, gdzie wypowiadano się o niej właściwie w samych superlatywach.

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Jestem ciekawa, jak widzowie przyjmą 2. sezon, kiedy wiedzą już mniej więcej, czego mogą się spodziewać. Czy będzie to coś równie świeżego, co poprzednia odsłona? A może twórczynie obiorą zupełnie inny kierunek? Na odpowiedzi na te pytania na szczęście nie będziemy musieli długo czekać. "Matki pingwinów" wrócą z 2. sezonem już pod koniec października.

Matki pingwinów to jeden z najlepszych polskich seriali Netfliksa. Czekam na jego powrót

"Matki pingwinów" koncentrują się na życiu kilku bohaterów. Jedną z głównych postaci jest Kama (Masza Wągrocka) i to właśnie jej historia stanowi punkt wyjścia fabuły serialu. Kama jest znaną zawodniczką MMA, która przygotowuje się do swojej najważniejszej walki. Życie sportowczyni próbuje pogodzić z samotnym wychowaniem 7-letniego syna, Jaśka (Jan Lubas). Mimo pomocy matki oraz byłego męża, nie jest to proste, szczególnie gdy okazuje się, że Kama musi znaleźć swojemu synowi nową placówkę. Kiedy psycholożka z poradni sugeruje jej "Cudowną przystań", kobieta nie jest zadowolona.

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Kadr z serialu "Matki pingwinów". Fot. materiały prasowe

Do zaproponowanej przez psycholożkę szkoły uczęszczają bowiem dzieci nie tylko w pełni zdrowe, ale również te z widocznymi niepełnosprawnościami. Gdy u Jaśka zostaje zdiagnozowany autyzm, staje się jasne, że chłopiec powinien zostać otoczony odpowiednią opieką oraz towarzystwem podobnych mu rówieśników. To właśnie w "Cudownej przystani" Kama poznaje Tatianę (Magdalena Różczka) - mamę poruszającego się na wózku Maksa (Maksymilian Obst), Jerzego (Tomasz Tyndyk) - samotnego ojca Heli (Amelia Sarzyńska), a także Ulę (Barbara Wypych) - mamę innych chorych dzieciaków.

Dlaczego "Matki pingwinów" stały się takim hitem Netfliksa? Moim zdaniem sukces produkcji tkwi w tym, w jaki sposób pokazał rzeczywistość rodziców atypowych dzieci. Nie narzucał widzom emocji i unikał stygmatyzowania niepełnosprawnych osób, skupiając się bardziej na głównych bohaterach i ich sposobach radzenia sobie w trudnej sytuacji. Mimo że każdy z rodziców mierzył się z zupełnie innymi problemami, żaden z nich nie został pokazany jako cierpiętnik, który poświęcił swoje życie, oddając się w pełni opiece nad dzieckiem. Każdy z nich próbował odnaleźć się w tej skomplikowanej rzeczywistości, walcząc jednocześnie o siebie.

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Premiera 2. sezonu serialu "Matki pingwinów" już 21 października w serwisie Netflix.

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