Nowy thriller Netfliksa bije rekordy. Nawet widzowie są zaskoczeni

Naprawdę wielki. „W głębinach” (tyt. oryg. „Below”) to thriller Netfliksa z Joshem Hartnettem w roli rybaka, którego rodzinne miasteczko w Nowej Fundlandii zostaje zaatakowane przez przerażające morskie stworzenie. Limitowany serial nabił już 17 mln wyświetleń od premiery w zeszły czwartek.

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Oznacza to, że mówimy o najchętniej oglądanym debiucie w historii kanadyjskich produkcji Netfliksa.

W głębinach z rekordem. Widzowie krytykują, ale oglądają

Netflix podaje, że stworzony przez urodzonego w Toronto filmowca Jessego McKeown seriala zajął pierwsze miejsce w 53 krajach i trafił do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych produkcji w aż 90.

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Dla porównania: 1. sezon hitowej komedii romantycznej „Nikt tego nie chce” zadebiutował z wynikiem 10,3 mln wyświetleń, a znakomity dramat historyczny „Na wschód od Edenu” zgromadził na otwarcie 6,5 mln wyświetleń. Mówimy zatem o niemałym sukcesie.

Zdjęcia do „W głębinach” trwały 75 dni i odbywały się na terenie Nowej Fundlandii i Labradoru. Ekipa pracowała między innymi w St. John's, Petty Harbour, Brigus South i Pouch Cove. Netflix informuje, że do produkcji zaangażowano ponad 700 osób (obsada, ekipa filmowa), a także nawiązano współpracę z ponad 650 kanadyjskimi dostawcami usług i firmami.

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W rozmowie z agencją The Canadian Press podczas premiery tytułu na festiwalu TIFF McKeown przyznał, że myślał o napisaniu tego serialu przez około 18 lat. I zależało mu konkretnie na tym miejscu:

Jest kilka powodów, dla których od zawsze chciałem nakręcić tam coś własnego. Chodziło o ten niezwykły kontrast między surowym, bezlitosnym i przerażającym krajobrazem a ludźmi i społecznością, którzy okazują się tak ciepli, radośni i otwarci.

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Co ciekawe, choć serial oceniany jest raczej jako przeciętny, raczej rzadko zbiera jednoznacznie negatywne noty - dlatego też w serwisie Rotten Tomatoes możemy zobaczyć wynik na poziomie 85 proc. Z drugiej strony - widzowie są wobec niego bardziej surowi, choć oglądają tytuł na potęgę.

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Odbiorcy chwalą przede wszystkim mroczny klimat, surowe krajobrazy Nowej Fundlandii i udane połączenie horroru o morskim potworze z dramatem małej społeczności. Doceniają nieco absurdalny humor i nawiązania do klasycznych horrorów, choć mówi się też, że wątki ekologiczne giną pod naporem gatunkowych atrakcji. Za jeden z największych atutów powszechnie uznawany jest Josh Hartnett. Chwalone są również atmosfera niepokoju, lokalny koloryt i pomysł na zestawienie folkloru z horrorem ekologicznym. Problemy? Nierówne tempo, zbyt wiele pobocznych wątków i finał, który nie dorównuje obiecującemu początkowi.

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