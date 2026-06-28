Najdziwniejsze sci-fi Netfliksa sprawi, że wyparujecie. Przełomowy serial

Natflix ma nie lada powód do radości. Przed chwilą wypuścił przecież serial, który okazał się jego największą premierą 2026 roku. Chodzi oczywiście o "Za wszelką cenę". Nowa adaptacja prozy Harlana Cobena z miejsca zawróciła użytkownikom w głowach. W premierowym tygodniu na całym świecie wyświetlono ją bowiem 24 mln razy. Subskrybenci nie mogli się od niej oderwać. A właściwie wciąż nie mogą. Przynajmniej w naszym kraju, gdzie nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie.



Ale Netflix ma to do siebie, że po takich sukcesach nie spoczywa na laurach. Będzie na pewno wypuszczał kolejne seriale na podstawie książek Harlana Cobena, ale w międzyczasie zamierza kraść nasz czas innymi tytułami, które również mają szansę stać się hitami. Nawet jeśli wydają się, delikatnie mówiąc, dziwne. Bo tak właśnie jest wprzypadku zmierzającego do serwisu science fiction. "Człowiek para" jest dokładnie o tym, o czym myślicie, choć nie dowierzacie, że jest.

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Netflix - co obejrzeć?

Według opisu fabuły, japoński serial rozpoczyna się w momencie, który szokuje cały świat. Oto komentator telewizyjny pęcznieje i eksploduje na antenie. Za to morderstwo odpowiada człowiek pozornie rozpływający się w powietrzu. Nazywa się go wręcz tytułowym Człowiekiem parą. Nikt nie zna jego tożsamości, co pozwala mu potęgować terror w całym kraju. Zapowiada i przeprowadza bowiem serię precyzyjnych zabójstw.

Tajemniczego "Człowieka parę" próbuje schwytać pewien śledczy. Dzięki temu japoński serial łączy ze sobą science fiction z tak uwielbianym przez użytkowników Netfliksa kryminałem. Już po trailerze widać, że w ten właśnie sposób dostarczy widzom mnóstwa mocnych wrażeń. Ma więc wszelkie predyspozycje, aby stać się hitem. Tym bardziej że powstał na podstawie legendarnego filmu.

"Człowiek para" nie jest w pełni oryginalnym dziwactwem Netfliksa. To nowa wersja filmu wytwórni Toho. W 1960 roku japońskie studio odpowiadające za "Godzillę" przedstawiło bowem widzom historię człowieka, który zostaje poddany niefortunnemu eksperymentowi. Jego ciało zamienia się w gaz, a on sam wykorzystuje to do swoich prywatnych celów. Serial ma tchnąć powiew świeżego powietrza w znaną z produkcji opowieść, a sam streamingowy gigant już określa go "przełomowym".

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Czy używanie tak szumnych słów nie jest przypadkiem przesadzone? Na ten moment trudno stwierdzić. Niemniej "Człowiek para" rzeczywiście zapowiada się na serial tak dziwny, że aż frapujący. A jak wyszedł, przekonamy się już w najbliższy czwartek. Produkcja trafi bowiem na platformę 2 lipca. Oznacza to że Netflix rozpoczyna nadchodzący miesiąc mocnym podwójnym uderzeniem.

Dzień przed "Człowiekiem parą" na platormie pojawi się "Enola Holmes 3". W najnowszej odsłonie hitowej serii kryminałów Netfliksa tytułowa siostra Sherlocka Holmesa wybiera się na Maltę. W rajskich pejzażach przychodzi jej zmieżyć się z najgroźniejszą i najbardziej zawiłą zagadką w karierze. Czyli dostajemy powtórkę z rozrywki? Niekoniecznie. Tym razem ambicje zawodowe głównej bohaterki mają wdać się w konflikt z jej osobistymi marzeniami, co podgrzeje atmosferę do czerwoności.

Wciąż jednak "Enolę Holmes 3" należy uznać za rozgrzewkę przed premierą japońskiego serialu. Bo mimo wszystko w wypadku kolejnej odsłony przygód siostry Sherlocka Holmesa będziemy mieć do czynienia z czymś, co już znamy. A dopiero "Człowiek para" ma szansę być tak gorącym, że się przy nim rozpłyniemy w powietrzu.

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Super Subbu 02/07/2026

Przetrwają puszyści 02/07/2026

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*Do momentu publikacji tego tekstu Netflix nie wysłał jeszcze oficjalnej rozpiski premier na lipiec.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.