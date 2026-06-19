Netflix usuwa przydatną funkcję. Jest nowy sposób na wybór filmu lub serialu

Biblioteka Netfliksa jest tak przepastna, że łatwo się w niej pogubić. Wybór filmu i serialu nieraz zajmuje dłużej niż samo oglądanie. Dlatego tak przydatna była funkcja, którą platforma chwilę temu usunęła. Pozwalała bowiem wybrać tytuły do obejrzenia w pierwszej kolejności. W końcu po wpisaniu odpowiedniego kodu wyskakiwały produkcje zaraz znikające z serwisu.



To było przydatne. Wiedząc, co Netflix planuje usunąć w najbliższym czasie, mogliśmy sobie priorytetyzować produkcje do obejrzenia. Funkcją ujawniającą, jakie tytuły zaraz znikną z platformy nacieszyliśmy się niecały rok. Teraz już z niej nie skorzystamy. Trzeba będzie się bardziej natrudzić.

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Netflix - jak znaleźć usuwane filmy i seriale?

Do tej pory wystarczyło skorzystać z odpowiedniego kodu kategorii. Trzeba było wpisać w wyszukiwarkę 82120713 lub dodać ten ciąg cyfr do adresu: https://www.netflix.com/browse/genre/. Wtedy wyskakiwały tytuły przeznaczone do usunięcia w najbliższym czasie. Jednakże przez ostatni miesiąc użytkownicy Netfliksa zaczęli zauważać, że ten sposób już nie działa.

Są jednak inne sposoby, aby wyszukać tytuły przeznaczone do usunięcia z Netfliksa. Jak podaje WhatsOnNetflix można wpisać w wyszukiwarkę "last chance" bądź "leaving soon". Warto zachować przy tym angielskie terminy, bo przy wpisywaniu polskich tłumaczeń niekoniecznie wyskakuje to, co byśmy chcieli.

Prócz tego można skorzystać z alternatywnego kodu 82968030. Problem w tym, że po jego wpisaniu nie znajdziemy wszystkich tytułów przeznaczonych do usunięcia. A te, które się pojawią, nie będą już ułożone w wygodnej liście od A do Z, tylko w rzędach, podzielone kategoriami ustalonymi przez algorytm.

Netflix ciągle zmienia interfejs, dodając lub usuwając kategorie i funkcjonalności, wpływające na sposób naszego wyszukiwania treści. Ostatnio wydaje się, jakby platforma próbowała nam utrudnić wyszukiwanie interesujących nas tytułów. Nie tak dawno przecież zrezygnował z wygodnego sortowania filmów i seriali, skazując nas na łaskę swojego algorytmu.

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Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.