Netflix zapłonie od nowego serialu akcji. Ponad 20 lat nie było takiej adaptacji

Dobrze, że nadchodzi majówka. Będzie jeden dzień wolnego więcej, żeby oglądać nowości Netfliksa. Platforma od początku miesiąca nie pieści się z widzami. Ciągle dodaje premiery, dla których użytkownicy tracą głowy. Polskie "Podlasie" z 1 kwietnia wciąż się świetnie ogląda, choć w międzyczasie ustąpiło pierwszego miejsca topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie takim tytułom jak "Morderczy żywioł" czy "180". A przecież w zestawieniu zaraz dojdzie do przetasowań za sprawą "Alfy", która trafiła do biblioteki usługi w miniony piątek.



Na polu dodawania seriali Netflix też się nie obijał. Tu "Fałszywy profil" wrócił z 3. sezonem, a tam pojawiło się "Ktoś musi wiedzieć". Oglądaliśmy je na potęgę, aż w końcu wszystkie je z planszy zmiotło nowe "Stranger Things". Produkcja wróciła na platformę z animowanym spin-offem, na który użytkownicy się rzucili. Serwis narzuca więc szybkie tempo oglądania swoich nowości i nie zamierza go zwolniać. Już szykuje się do wypuszczenia kolejnych zapowiadających się na hity tytułów.

Netflix - co obejrzeć?

Z przyszłotygodniowych premier Netfliksa na pierwszy plan wysuwa się "Człowiek w ogniu". Tytuł powinien brzmieć znajomo, bo to serialowa wersja dobrze nam znanej opowieści. Fabuła skupia się na losach dręczonego przez przeszłość i ciągle ściganego przez wrogów weterana sił specjalnych, który walczy o utrzymanie pewnej nastolatki przy życiu. Nie jest to oczywiście łatwe, dzięki czemu powinno dostarczać mocnych wrażeń.

Oryginalna powieść A.J. Quinnella jest przenoszona na ekran po raz trzeci. Poprzednia adaptacja może i nie zdobyła poklasku krytyków podczas swojej premiery w 2004 roku, ani nie była też ogromnym hitem. Film Tony'ego Scotta z czasem zyskał jednak kultowy status. Wszystko przez swoją intensywność. To w końcu ponad dwie godziny ostrej jazdy bez trzymanki. Produkcja nie tylko dostarcza sensacyjnych atrakcji, ale potrafi też przygnieść emocjonalnie. Teraz więc tego samego oczekuje się od serialu Netfliksa. Czy nadhodząca produkcja spełni nadzieje fanów?

Musi! Co prawda na razie możemy opierać swoje wnioski na samym trailerze, ale sugeruje on, że Yahya Abdul-Mateen II godnie zastępuje Denzela Washingtona w głównej roli. Do tego walk, strzelanin i eksplozji nie brakuje. Co prawda nie wygląda, jakby miał być tak przestylizowany jak film Tony'ego Scotta, ale wciąż zapowiada się wybuchowo. W najbliższy czwartek przekonamy się, czy rzeczywiście dostarczy widzom pożądanych emocji.

"Człowiek w ogniu" wejdzie na Netfliksa 30 kwietnia, czyli w sam raz na majówkę.

Trzeba będzie go więc wcisnąć gdzieś między jednego grilla a drugiego. A jeśli wciąż zostanie wam trochę wolnego czasu, możecie być zainteresowani obejrzeniem innej nowości platformy. Dzień po nowej adaptacji powieści A.J. Quinnella w serwisie pojawi się "Moja kochana panienka". Po dostarczonych przez serial emocji hiszpański film może podziałać kojąco na skołatane nerwy.

"Moja kochana panienka" to już opowieść w zupełnie innych klimatach. Hiszpańska nowość Netfliksa opowiada historię Adeli - samotnej jedynaczki z konserwatywnej rodziny. Choć fakt ten z grubsza się przemilcza, interseksualność głównej bohaterki definiuje całe jej życie. Przyjazd księdza, powrót przyjaciółki i pojawienie się tajemniczej kobiety sprawia, że dziewczyna zaczyna poznawać siebie. Przenosi się do Madrytu, gdzie w końcu ujawnia się w pełnej krasie.

W nadchodzącym tygodniu Netflix dostarcza więc swoim użytkownikom diametralnie różnych nowości. Wymienione tu tytuły nie są oczywiście wszystkimi premierami, jakie platforma przygotowała na najbliższe dni. Jest ich nieco więcej. A które z nich mogą jeszcze stać się hitami? To już sami musicie zdecydować.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Noah Kahan: Poza ciałem 13/4/2026

Sportowe opowieści: Jail Blazers 14/4/2026

Kanciarze: Sezon 2 14/4/2026

Zabić wspomnienia 14/04/2026

Uśmiechnij się 2 15/04/2026

One Piece: Entering into the Grand Line 15/04/2026

Sekret za milion: Sezon 2 15/4/2026

Fałszywy profil: Sezon 3 15/4/2026

Ze szczyptą miłości 15/4/2026

Prawo Lidii Poët: Sezon 3 15/4/2026

Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju 16/4/2026

Dandelion 16/4/2026

Awantura: Sezon 2 16/4/2026

Psoty 16/04/2026

Tomek i przyjaciele: Sodor śpiewa 16/04/2026

Strzelec 17/04/2026

David Attenborough: Opowieść o gorylach 17/4/2026

180 17/4/2026

Współlokatorki 17/4/2026

Samce alfa: Sezon 5 17/4/2026

WWE WrestleMania: Sezon 42: 2026 18/4/2026

Wszyscy się tu staramy 18/4/2026

Podziemny krąg 19/04/2026

Schody 19/04/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień*:

Supernova: Genesis 27/4/2026

Pójdziesz do piekła 27/4/2026

Czy powinnam wyjść za mordercę? 29/4/2026

Je m’appelle Agneta 29/4/2026

Człowiek w ogniu 30/4/2026

Moja kochana panienka 1/5/2026

W cudzej skórze 1/5/2026

*Netflix nie podesłał jeszcze oficjalnej rozpiski premier na maj. Zamieszczone tu tytuły to tylko produkcje oryginalne.

Rafał Christ 26.04.2026 08:53

