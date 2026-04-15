Netflix wrzucił kilkadziesiąt polskich filmów. I to pod osłoną nocy

Netflix zrobił subskrybentom w Polsce niemałą niespodziankę. Do serwisu niespodziewanie wpadło kilkadziesiąt polskich kultowych filmów. Będzie oglądane.

Anna Bortniak
netflix kultowe filmy lista nowosc polskie klasyki
Niespodzianki to specjalność Netfliksa. Wcześniej serwis przecież nie pisnął ani słowem, że planuje zasilić swoją bibliotekę o kilkadziesiąt polskich filmów, które zajmują w sercach Polaków specjalne miejsce. Naliczyliśmy ich niemal 30, co oznacza, że materiału do przejrzenia wystarczy na długi czas. No bo kto by nie chciał wrócić do starych dobrych czasów i przypomnieć sobie produkcji z ikonicznymi aktorami, w których padły kultowe teksty używane do dziś?

Netflix opublikował kilkadziesiąt polskich klasyków

Niezbadane są wyroki Netfliksa i nigdy nie wiadomo, jaki jest jego następny ruch. Tym razem serwis postanowił zaskoczyć subskrybentów kultowymi polskimi klasykami. Na platformie pojawiły się przykładowo dwie części "Vabank" i "Kingsajz" Juliusza Machulskiego, trylogia filmowa Krzysztofa Kieślowskiego, czyli "Trzy kolory", a także "Człowiek z marmuru" i "Człowiek z żelaza" Andrzeja Wajdy.

Produkcji jest oczywiście dużo więcej. Dzięki temu, że bibliotekę serwisu zasiliły filmy "Kogel-mogel" i "Galimatias, czyli kogel-mogel II", na Netfliksie można obejrzeć już wszystkie filmy z tej serii. Niektóre w filmów były trudno dostępne i trzeba było szukać ich na mało znanych stronach albo trzeba było kupować subskrypcję w kilku serwisach, by je obejrzeć. Teraz na szczęście są już dostępne w jednym miejscu i można zapoznać się z nimi wszystkimi w ramach jednego abonamentu.

Netflix - kultowe polskie filmy dostępne na platformie

Warto jednak zwrócić uwagę, że w niektórych tytułach popełniono błędy. Na przykład film "Nie lubię poniedziałku" należy wyszukać takim hasłem jakie znajduje się na miniaturce (z błędem), bo inaczej Netflix nie wie, jakiej produkcji poszukujemy. Z kolei w przypadku "Krzyżaków" tytuł trzeba wpisać w wyszukiwarkę Netfliksa bez polskich znaków.

Poniżej lista kultowych polskich klasyków, które udało nam się znaleźć w nowościach Netfliksa:

  • Krótki film o zabijaniu
  • Krzyżacy
  • Nie ma mocnych
  • Człowiek z marmuru
  • Vabank
  • Vabank II
  • Barwy ochronne
  • Ryś
  • Noce i dnie
  • Kogel-mogel
  • Galimatias, czyli kogel-mogel II
  • Kochaj albo rzuć
  • Człowiek z żelaza
  • Życiowe błędy
  • Faraon
  • Wielki Szu
  • Piłkarski poker
  • Nóż w wodzie
  • Miś
  • Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
  • Ziemia obiecana
  • Niewinni czarodzieje
  • Poszukiwany, poszukiwana
  • Seksmisja
  • Nie lubię poniedziałku
  • Kingsajz
  • Trzy kolory: Niebieski
  • Trzy kolory: Biały
  • Trzy kolory: Czerwony
15.04.2026 08:30
Najnowsze
20:06
Prime Video przedłuża swój hit na 2. sezon. To była formalność
Aktualizacja: 2026-04-14T20:06:50+02:00
18:29
Wojewódzki brzytwy się chwyta. Widzowie zniesmaczeni jego wywiadem
Aktualizacja: 2026-04-14T18:29:27+02:00
18:21
Kolejność oglądania Armii Boga. To słynna seria z Christopherem Walkenem
Aktualizacja: 2026-04-14T18:21:00+02:00
17:19
Film o rekinach podbija Netfliksa. Pożera konkurencję
Aktualizacja: 2026-04-14T17:19:00+02:00
16:11
Sharon Stone w obsadzie 3. sezonu Euforii. Kogo gra słynna aktorka?
Aktualizacja: 2026-04-14T16:11:00+02:00
14:50
Najlepsze filmy HBO Max w 2026. Wielki ranking
Aktualizacja: 2026-04-14T14:50:13+02:00
14:45
Maciek z Dresscode w programie Wojewódzkiego. Kim on jest?
Aktualizacja: 2026-04-14T14:45:31+02:00
13:57
Najlepsze filmy Amazon Prime Video w 2026 roku. TOP 20 - ranking
Aktualizacja: 2026-04-14T13:57:13+02:00
13:16
Nowy film z Christianem Bale'em wchodzi na VOD. Przed chwilą był kinach
Aktualizacja: 2026-04-14T13:16:57+02:00
11:56
Tej postaci nie było w filmach o Harrym Potterze. Tak wygląda w serialu
Aktualizacja: 2026-04-14T11:56:54+02:00
11:00
To koniec Chętnych na seks. Finał rozdarł mi serce
Aktualizacja: 2026-04-14T11:00:45+02:00
9:22
Nowy Spider-Man ma być spektakularny. Oby był po tylu latach czekania
Aktualizacja: 2026-04-14T09:22:54+02:00
9:04
Naznaczony powraca. Przerażająca zapowiedź horroru
Aktualizacja: 2026-04-14T09:04:26+02:00
8:14
Takiego serialu brakowało na Netfliksie. Brzuch boli mnie od śmiechu
Aktualizacja: 2026-04-14T08:14:16+02:00
19:33
Czy "Tu zdarzy się coś strasznego" wróci z 2. sezonem? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-04-13T19:33:00+02:00
18:59
Kiedy kolejne odcinki 3. sezonu Euforii? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-04-13T18:59:00+02:00
18:02
Przestańcie płakać po Yellowstone. 6. sezon zaraz będzie
Aktualizacja: 2026-04-13T18:02:00+02:00
17:01
HBO Max nie ma obecnie lepszego lepszego filmu akcji. Drugi raz stał się hitem
Aktualizacja: 2026-04-13T17:01:00+02:00
16:02
"Prałat" podpisał pakt z diabłem. Widziałem mocny spektakl od TVP
Aktualizacja: 2026-04-13T16:02:58+02:00
15:48
Kontynuacja Czarownic Mayfair już w CANAL+. Im głębiej w las, tym lepiej
Aktualizacja: 2026-04-13T15:48:02+02:00
