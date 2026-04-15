Netflix wrzucił kilkadziesiąt polskich filmów. I to pod osłoną nocy

Niespodzianki to specjalność Netfliksa. Wcześniej serwis przecież nie pisnął ani słowem, że planuje zasilić swoją bibliotekę o kilkadziesiąt polskich filmów, które zajmują w sercach Polaków specjalne miejsce. Naliczyliśmy ich niemal 30, co oznacza, że materiału do przejrzenia wystarczy na długi czas. No bo kto by nie chciał wrócić do starych dobrych czasów i przypomnieć sobie produkcji z ikonicznymi aktorami, w których padły kultowe teksty używane do dziś?

Netflix opublikował kilkadziesiąt polskich klasyków

Niezbadane są wyroki Netfliksa i nigdy nie wiadomo, jaki jest jego następny ruch. Tym razem serwis postanowił zaskoczyć subskrybentów kultowymi polskimi klasykami. Na platformie pojawiły się przykładowo dwie części "Vabank" i "Kingsajz" Juliusza Machulskiego, trylogia filmowa Krzysztofa Kieślowskiego, czyli "Trzy kolory", a także "Człowiek z marmuru" i "Człowiek z żelaza" Andrzeja Wajdy.

Produkcji jest oczywiście dużo więcej. Dzięki temu, że bibliotekę serwisu zasiliły filmy "Kogel-mogel" i "Galimatias, czyli kogel-mogel II", na Netfliksie można obejrzeć już wszystkie filmy z tej serii. Niektóre w filmów były trudno dostępne i trzeba było szukać ich na mało znanych stronach albo trzeba było kupować subskrypcję w kilku serwisach, by je obejrzeć. Teraz na szczęście są już dostępne w jednym miejscu i można zapoznać się z nimi wszystkimi w ramach jednego abonamentu.

Netflix - kultowe polskie filmy dostępne na platformie

Warto jednak zwrócić uwagę, że w niektórych tytułach popełniono błędy. Na przykład film "Nie lubię poniedziałku" należy wyszukać takim hasłem jakie znajduje się na miniaturce (z błędem), bo inaczej Netflix nie wie, jakiej produkcji poszukujemy. Z kolei w przypadku "Krzyżaków" tytuł trzeba wpisać w wyszukiwarkę Netfliksa bez polskich znaków.

Poniżej lista kultowych polskich klasyków, które udało nam się znaleźć w nowościach Netfliksa:

Krótki film o zabijaniu

Krzyżacy

Nie ma mocnych

Człowiek z marmuru

Vabank

Vabank II

Barwy ochronne

Ryś

Noce i dnie

Kogel-mogel

Galimatias, czyli kogel-mogel II

Kochaj albo rzuć

Życiowe błędy

Faraon

Wielki Szu

Nóż w wodzie

Miś

Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?

Człowiek z żelaza

Ziemia obiecana

Piłkarski poker

Niewinni czarodzieje

Poszukiwany, poszukiwana

Seksmisja

Nie lubię poniedziałku

Kingsajz

Trzy kolory: Niebieski

Trzy kolory: Biały

Trzy kolory: Czerwony

Anna Bortniak 15.04.2026 08:30

