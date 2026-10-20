Czy będzie 5. sezon Dyplomatki? Kiedy premiera?

Co ciekawe, w chwili pisania tego tekstu 5. sezon „Dyplomatki” nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony przez Netfliksa. Biorąc jednak pod uwagę entuzjastyczne recenzje, pierwszą w historii serialu nagrodę Emmy, którą we wrześniu zdobyła Allison Janney za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w serialu dramatycznym, oraz 2. miejsce produkcji w zestawieniu najpopularniejszych obecnie seriali na platformie w USA, przedłużenie serii o kolejne epizody jest raczej formalnością. Tym bardziej biorąc pod uwagę ten finał.

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Dyplomatka, sezon 5. - czy będzie? Kiedy premiera?

CIekawe, że w przypadku „Dyplomatki”, której każda odsłona dostaje otwarty, wymagający kontynuacji finał, cieszy się solidną oglądalnością oraz entuzjastycznym przyjęciem widzów i krytyków, Netflix tak zwleka z potwierdzeniem ciągu dalszego. Tak czy inaczej - Debora Cahn, twórczyni i producentka wykonawcza serialu, zamierza kontynuować tę historię, jeśli tylko dostanie zielone światło - i ma na to gotowy pomysł. W rozmowie z TV Insiderem podkreśliła, że nie bez powodu ostatnie sceny finału 4. serii, w których Kate Wyler przewodzi protestowi przeciwko prezydentce Grace Penn podczas szczytu G7, wyraźnie zapowiadają dalszy ciąg.

W świecie przedstawionym w serialu Kate jest być może znana w Wielkiej Brytanii. Jej rozpoznawalność nieco wzrosła, ponieważ jest drugą damą Stanów Zjednoczonych, ale to Hal jest najpotężniejszą figurą na tej szachownicy. Chcieliśmy pokazać, jak bardzo jej pozycja różni się od jego. W pewnym sensie wewnątrz tego układu jest pionkiem. Można być pionkiem w tamtym pomieszczeniu i jednocześnie wywołać trzęsienie ziemi, ale na zewnątrz to on będzie najpotężniejszym głosem. Dlatego oświadczenie o tym, co właśnie się wydarzyło, wygłoszone przez wiceprezydenta, ma nieporównywalnie większą siłę



- wyjaśniła Cahn.

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Według twórczyni najważniejsze pytanie, na które powinien odpowiedzieć 5. sezon „Dyplomatki”, brzmi: „Dlaczego właściwie to zrobiła?”.

Relacja Kate z mężem Halem od pierwszego sezonu stanowi jeden z głównych elementów fabuły.

Ich małżeńskie napięcia stały się jeszcze bardziej skomplikowane przez relację Hala z Grace. W 4. sezonie tytułowa dyplomatka musi odnaleźć się w politycznych intrygach i ambicjach tej dwójki. Z biegiem wydarzeń coraz więcej członków gabinetu dostrzega rosnącą bezwzględność Grace.

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Prezydentka zaczyna potajemnie grozić pozostałym członkom ONZ, co prowadzi do dalszej izolacji Stanów Zjednoczonych i skłania Kate do rezygnacji ze stanowiska. Jej decyzja uruchamia lawinę wydarzeń, w wyniku których swoje funkcje opuszcza również większość głównych bohaterów, w tym Hal. Sezon kończy się sceną, w której Hal szykuje się do wystąpienia przed prasą.

W rozmowie z serwisem „Gold Derby” Cahn zażartowała, że chciałaby nakręcić „28” sezonów. Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, że jak na razie twórczyni nie ma konkretnych planów dotyczących zakończenia produkcji. Biorąc pod uwagę charakter serialu, scenarzyści bez trudu mogliby rozwijać kolejne wątki.

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Trzy ostatnie sezony debiutowały w październiku. Można więc przypuszczać, że Netflix będzie celować z publikacją „piątki” w podobnym okresie. Miejmy zatem nadzieję, że zobaczymy się z ponownie z Kate za rok o tej porze.

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