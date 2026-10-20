Sanderson nie ma dobrych wieści. Fantasy rodzi się w bólach

Brandon Sanderson na początku 2026 r. podpisał bezprecedensową umowę z Apple TV, w ramach której serwis nabył prawa do uniwersum "Cosmere". Dla autora była to korzystna umowa, ponieważ serwis zgodził się umożliwić mu kontrolowanie całego procesu tworzenia produkcji pod względem pisania scenariusza, produkcji oraz bycia konsultantem dla twórców filmów i serialu. Na takich warunkach pracowali J.K. Rowling przy "Harrym Potterze" oraz George R.R. Martin przy "Grze o tron", jednak nawet oni nie mieli aż tak dużej kontroli, jaką od Apple TV dostał Sanderson.

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Na początek platforma planuje zaadaptować powieści "Z mgły zrodzony" ("Mistborn") oraz "Archiwum Burzowego Światła" ("The Stormlight Archive"). Na podstawie pierwszej powstaje już film pełnometrażowy. Ostatnio Sanderson wypowiadał się już na ten temat, a teraz podzielił się z fanami kolejną aktualizacją. Wieści nie są optymistyczne - wygląda na to, że na produkcję od Apple TV trochę sobie poczekamy.

Kiedy fantasy Brandona Sandersona zadebiutuje w Apple TV? Jeszcze długa droga

Sanderson podzielił się z fanami nową aktualizacją na temat adaptacji "Z mgły zrodzony" i niestety nie były to dobre wieści. Mimo że poprzednie informacje na temat tego, że prace nad scenariuszem idą zgodnie z planem mogły napawać nadzieją, to przed autorem jeszcze długa droga do finału. Produkcji z pewnością nie należy spodziewać się w najbliższym czasie. Sanderson powiedział tak (za MovieWeb):

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Po pierwsze, scenariusz do "Zrodzonego z mgły" w wersji 2.0 - jestem na etapie około 10 proc. zaawansowania. To dość trudne zadanie, bo właściwie jeszcze nawet nie zacząłem pisać tej drugiej wersji.

I dodał:

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Przygotowałem odpowiedzi dla Apple dotyczące tego, jak moim zdaniem powinniśmy podejść do poprawek w scenariuszu. Dzisiaj wysyłam im swoje uwagi, a potem wybieram się na spotkanie, żeby omówić dalsze kroki. Dopiero po tym przystąpimy do właściwej pracy nad poprawkami. Droga do ukończenia drugiej wersji scenariusza "Zrodzonego z mgły" będzie dość długa i kręta.

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Autor z pewnością ciężko pracuje, by stworzyć ostateczną wersję scenariusza. Pozytywnym aspektem prac jest to, że ma on wolną rękę, jeśli chodzi o jego tworzenie, co być może w jakiś sposób przyśpieszy prace. Oby, bo fani czekają na tę produkcję z niecierpliwością.

Fabuła serii fantasy "Z mgły zrodzony" osadzona jest na zdegenerowanej, dystopijnej planecie Scadrial. Charakteryzuje się ona czerwonym niebem, z którego pada deszcz popiołu, wyniszczoną roślinnością, a także brutalnym system klasowym. W jego skład wchodzą Obligatory, Arystokracja i Skaa. Są oni podporządkowani uważającemu się za boga Ostatniemu Imperatorowi, który na planecie sprawuje tyrańskie rządy. Kluczowymi bohaterami tej serii są Zrodzona z Mgły Vin oraz strażnik prawa Waxillium Ladrian i jego partner Wayne.

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