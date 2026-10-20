O której premiera serialu SOR? Zaskakująca decyzja

Seriale medyczne to gatunek, który zwykle wraca na szczyt co kilka lub kilkanaście lat i oprócz intensywnych emocji, daje odbiorcom miejsce do refleksji na temat funkcjonowania ochrony zdrowia, zwłaszcza jej najbardziej palących problemów. "SOR", będący efektem współpracy Prime Video i Telewizji Polskiej, zapewne nie mógł trafić lepiej, jeśli chodzi o moment - panujące w naszym kraju nastroje, zwłaszcza w kierunku lekarzy, są na pierwszy rzut oka dobrym podłożem, by zaprezentować widzom coś ciekawego, zniuansowanego i pogłębionego. Czy serial Sylwii Rosak i Sary Bustamante-Drozdek to robi? Odpowiedź na to pytanie nie jest czarno-biała.

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Znamy godzinę premiery SOR. Czegoś takiego dawno nie było

Akcja rozgrywa się na szpitalnym oddziale ratunkowym, którego szefem jest Andrzej Drawski (Ireneusz Czop) - wymagający ordynator. W dość niespodziewanych okolicznościach trafia tam młody lekarz, Piotr Hajduk (Sebastian Dela), który od następnego dnia miał rozpocząć pracę w placówce. Los jednak sprawił, że zostaje zaangażowany od razu. Dzięki swojej sprawności, wiedzy, decyzyjności i umiejętności podjęcia ryzyka, prędko buduje sobie dobry wizerunek. W międzyczasie wychodzi na jaw, że dr Katarzynę Zawadzką (Sonia Mietielica) i Piotra łączy przeszłość, on sam zaś siedział w więzieniu. Bohaterowie zmagają się z codziennością pracy na SOR, a także z własnym towarzystwem.

Sonia Mietielica i Sebastian Dela - kadr z serialu "SOR"

Jednym z wyjątkowych elementów "SOR" jest to, że odpowiadają za niego dwa podmioty - Prime Video i Telewizja Polska. To dość oryginalna współpraca, sygnalizująca, że publiczny nadawca ma ambicje przebicia się do streamingu. Biorąc pod uwagę popularność gatunku (zwłaszcza podbitą przez "The Pitt") istnieje spora szansa, że widzowie będą chcieli sprawdzić osobiście, o co ten szum i obejrzeć serial. Zaplanowano, że produkcja trafi do oferty Prime Video 20 października, w związku z czym wielu może zaskoczyć to, że póki co serial wciąż nie znalazł się w streamingu. Dlaczego? Znamy pytanie na to odpowiedź.

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Uspokajamy przy tym: plany się nie zmieniły, a "SOR" trafi do Prime Video, tylko o późniejszej godzinie. Z informacji wynika, że zaplanowano "równoczesną" premierę streamingową i telewizyjną. Tym samym, zarówno posiadacze telewizorów, jak i dostępu do platformy, obejrzą serial o 22:20. O tej porze, na kanale TVP 2 zostanie wyemitowany pierwszy odcinek "SOR", zaś w przypadku Prime Video - wszystkie epizody trafią od razu do serwisu i ci, którzy korzystają z tego serwisu, będą mogli od razu "połknąć" całość.

To dość niecodzienna sytuacja - rzadko kiedy w Polsce mamy do czynienia z wieczornymi premierami w streamingu. Biorąc jednak pod uwagę "łączony" charakter twórców w postaci współpracy Prime Video i TVP, decyzja o tym, by dokonać równoczesnej premiery także w przypadku godzin, ma sporo sensu.

SOR - obsada serialu Prime Video i TVP

Sonia Mietielica jako Kasia Zawadzka

jako Kasia Zawadzka Sebastian Dela jako Piotr Hajduk

jako Piotr Hajduk Ireneusz Czop jako Andrzej Drawski

jako Andrzej Drawski Dominika Kluźniak jako Barbara Zabłocka

jako Barbara Zabłocka Patrycja Franczak jako Aleksandra Jóźwiak

jako Aleksandra Jóźwiak Mary Pawłowska jako Zuzanna Zielińska

jako Zuzanna Zielińska Maciej Bisiorek jako Wojtek Baryłko

jako Wojtek Baryłko Andrzej Grabowski jako Krzysztof Zawadzki

jako Krzysztof Zawadzki Bartłomiej Deklewa jako Jacek Hajduk

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