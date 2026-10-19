Kim jest Elizabeth Holmes? Sprawdź ten serial

"Zobaczysz wszystko" to film, który zdecydowanie zasługuje na miano jednego z najbardziej tajemniczych w historii. O tym, że powstał, świat dowiedział się zaledwie miesiąc temu - pokazano go bowiem na sekretnej projekcji w trakcie odbywającego się we wrześniu festiwalu Telluride. Uczestnicy nie wiedzieli wówczas, jaki film będą oglądać i musieli oddać swoje telefony, aby zapobiec wyciekowi informacji. Tym sposobem rozpoczęła się wielka akcja promocyjna wokół tej produkcji, za którą odpowiadają unikatowi twórcy - mistrz współczesnej komedii Nathan Fielder ("The Curse"), a także Lance Oppenheim ("Primetime"). Mówi się nawet, że ich film może być czarnym koniem w wyścigu po Oscara za najlepszy film. Choć póki co, mamy do czynienia z wróżeniem z fusów, jeśli ekscytacja wokół tego filmu się utrzyma, trudno będzie go zignorować.

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Serial o Elizabeth Holmes jest na Disney+. Seans obowiązkowy przed obejrzeniem Zobaczysz wszystko

Zanim jednak do tego dojdzie, warto przekierować swoją uwagę na inną produkcję, która jest poświęcona Elizabeth Holmes. Mowa o "Zepsutej krwi" - miniserialu, który zagłębia się w to, jak obiecująca bizneswoman (Amanda Seyfried), założycielka Theranosu, przedsiębiorstwa biotechnologicznego, reklamowanego jako przełomowa firma w dziedzinie technologii medycznych, przyszła miliarderka, okazała się oszustką, która wyrolowała świat i zaliczyła bolesny upadek w postaci oskarżeń o oszustwa finansowe, zarzutów ze strony FBI i skazania na 11 lat więzienia.

Amanda Seyfried jako Elizabeth Holmes - kadr z serialu "Zepsuta krew"

Nic dziwnego, że popkultura zajęła się zgłębieniem postaci Holmes przed tym, jak "na żywo" dokonali tego Fielder i Oppenheim. Różnica jest jednak taka, że "Zobaczysz wszystko" będzie portretem bohaterki, która te wszystkie biznesowo-przestępcze doświadczenia ma już za sobą, przygotowuje się do odbycia kary więzienia. Akcja dokumentu rozgrywa się bowiem w 2023 roku - 34 dni przed planowanym rozpoczęciem 11-letniego wyroku więzienia. "Zepsuta krew" wybiera drogę "jak to się zaczęło" - zabiera za kulisy kariery Elizabeth Holmes, wyjaśnia, kiedy i jak odnalazła w sobie żyłkę do wynalazków i biznesu, ale przede wszystkim śledzi jej drogę z potentatki branży biotechnologicznej, do miana przekonanej o swojej niewinności oszustki, która wykiwała inwestorów, lekarzy oraz pacjentów.

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Serial okazał się strzałem w dziesiątkę - "Zepsuta krew" przyjęła się dobrze zarówno wśród widzów, krytyków, jak i branży. Amanda Seyfried, wcielająca się w Holmes, nie tylko została nominowana do Złotego Globu w kategorii "Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym", ale również wygrała tę statuetkę, pokonując konkurencję w postaci Lily James, Julii Garner, Julii Roberts i Jessiki Chastain. Trudno się temu dziwić - Seyfried jest aktorką, której talent zdaje się być wciąż zbyt mało doceniany. Ma dryg do kreowania zarówno postaci pełnych uroku osobistego, jak i tych nieprzewidywalnych, niejednoznacznych, budzących niepokój. Rola Elizabeth Holmes spełnia oba te warunki.

"Zepsuta krew" to wciągający kawał dobrej, trzymającej w napięciu telewizji. Hulu dowiozło serial, który z ogromną jakością opowiada o bohaterce, która podleciała zdecydowanie zbyt blisko słońca, po czym zaliczyła spektakularny upadek - i biznesowy, i finansowy, i wizerunkowy. Dla tych, którzy niekoniecznie chcą przedzierać się przez dziesiątki czy setki artykułów analizujących życiorys Elizabeth Holmes, serial dostępny na Disney+ może być najlepszą formą zapoznania się z tą postacią.

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