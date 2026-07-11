Czy Dom Dawida dostanie 3. sezon? Jest decyzja Prime Video

„Dom Dawida” to oparty na Biblii serial, który opowiada o drodze, jaką przeszedł tytułowy bohater, zanim został legendarnym władcą. Produkcja od początku miała być „biblijną Grą o tron”, pełną rozmachu i opowiadającą o walce o władzę. Prime Video zdecydowało się na ten serial, gdyż szukało sposobu na to, aby dotrzeć do konserwatywnej widowni.

Dom Dawida – czy będzie 3. sezon?

Fani epickich widowisk historycznych mogą otwierać szampana. Platforma Prime Video oficjalnie potwierdziła, że jej flagowy dramat kostiumowy „Dom Dawida” doczeka się 3. sezonu. Decyzja ta zapadła na kilka miesięcy po premierze 2. sezonu. Serial, opowiadający o burzliwych losach biblijnego króla, od początku był planowany jako wielosezonowa saga, a informacja o kontynuacji świadczy o tym, że Prime Video ma w stosunku do niego naprawdę poważne plany.

Informację tę podał serwis Variety, który przekazał również oficjalny opis 3. sezonu:

Droga Dawida zatacza pełne koło – od wygnanego pasterza, przez walecznego wojownika, aż po jego ostateczne przeznaczenie jako króla. Jednak zanim zasiądzie na tronie, czeka go wygnanie. Dawid staje się wyjętym spod prawa uciekinierem, zmuszonym do ukrywania się wśród wrogów i życia w kolejnym niebezpiecznym kłamstwie. Ten rozdział opowiada o prawdziwej cenie przeznaczenia – o zdradach, których musiał doświadczyć, tożsamościach, które musiał porzucić, i poświęceniach, jakich wymaga się od bohatera, nim ten zdoła sięgnąć po koronę

"Jesteśmy niewiarygodnie wdzięczni fanom z całego świata, którzy tak ciepło przyjęli Dom Dawida” - komentują Jon Erwin i Jon Gunn, twórcy i producenci wykonawczy serii (za Variety).

Kiedy spodziewać się 3. sezonu Domu Dawida?

Oficjalna data premiery nie została jeszcze potwierdzona. Ale możemy założyć, że produkcja pojawi się w Prime Video w przyszłym roku. Zważając na to, jak długo może trwać produkcja, bezpiecznie jest założyć, że będzie to 2. połowa 2027.



Oba sezony serialu możecie obejrzeć w Prime Video.

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