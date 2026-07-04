Ponad 20 lat czekaliśmy na nowy serial Prime Video. Już jest hitem

To też jest efekt świeżości. Użytkownicy Prime Video uwielbiają odkrywać nowości platformy, szczególnie jeśli utrzymane są w klimatach młodzieżowych. Nie bez powodu przecież tuż za "Elle" na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju znajdują się "Każdy kolejny rok" i "Off Campus". Na podium topki oba tytuły wskoczyły zaraz po swojej premierze. Tak dobrze się oglądają, że do tej pory z niego nie schodzą.



Obecnie uznają wyższość "Elle", bo ten akurat serial nawet bardziej był predestynowany do stania się hitem. Nie chodzi tylko o to, że tak jak jego główni konkurenci jest produkcją młodzieżową. Przede wszystkim jest bowiem prequelem "Legalnej blondynki", która ponad 20 lat temu szturmem podbiła serca widzów na całym świecie.

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Prime Video - co obejrzeć?

Pierwsza "Legalna blondynka" zadebiutowała jeszcze na początku XXI wieku. Z miejsca stała się ikoną, przez co zaraz doczekała się sequela. To właśnie w filmie z 2003 roku ostatni raz spotkaliśmy graną przez Reese Whiterspoon bohaterkę. Teraz Elle Woods powraca, tylko w nieco młodszej wersji. Akcja "Elle" rozgrywa się bowiem sześć lat przed wydarzeniami przedstawionymi w oryginale.

"Elle" zabiera nas do 1995 roku, kiedy to główna bohaterka wiedzie spokojne nastoletnie życie i obraca się w kręgach śmietanki towarzyskiej Los Angeles. Aż w końcu sytuacja zmusza jej rodziców do przeprowadzki do Seattle. A tam stylowa dziewczyna z wyższych sfer musi ponownie wspinać się po drabinie społecznej. I nie jest to łatwe. Ale przecież nazywa się Elle Woods, więc ma swoje sposoby. I właśnie wciela genialny plan w życie, przykuwając użytkowników Prime Video przez ekrany.

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Widzowie są wręcz urzeczeni nastoletnimi perypetiami "Legalnej blondynki". Piszą o tym wprost w mediach społecznościowych, zaznaczając, że to wielki powrót Elle Woods. Twórcom serialu Prime Video udało się bowiem oddać klimat oryginałów, przez co użytkownicy platformy odpalają odcinek za odcinkiem. Mogą to robić, bo w tym wypadku serwis wrzucił wszystkie epizody na raz.

Nie ma ich też tak dużo. "Elle" składa się z ośmiu odcinków. Tym bardziej zagraniczni użytkownicy Prime Video oglądają je ciurkiem. W mediach społecznościowych piszą, że tak ich wciągają, że praktycznie nie robią sobie przerw. W Polsce subskrybenci muszą brać z nich przykład, bo zaraz po swojej premierze w minioną środę produkcja wdrapała się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

Pytanie tylko, jak długo przy tak szybkim oglądaniu "Elle" uda się utrzymać na pierwszym miejscu. Na ten moment nie zapowiada się jednak, żeby zeszła z niego tak szybko, jak się pojawiła. A być może nawet się tam rozgaszcza i nie pożegna się z nim przez wiele kolejnych tygodni. To się dopiero okaże.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.