Mocny lipiec 2026 w Prime Video. Szczęka opada

Streaming spod znaku Amazona ma nosa do udanych i popularnych tytułów. Wśród filmów aktualnie prym wiodą dwie skrajnie różne od siebie produkcje - traktująca o godzeniu się z żałobą w scenerii zombie "Wyspa umarłych", czy komediowa, choć niepozbawiona trudnych refleksji historia opowiedziana w "Sprawiedliwości owiec". W serialowym zestawieniu póki co na czele mamy "Każdy kolejny rok", a tuż za nim "Off Campus" i "Farmę Clarksona". Lipiec będzie bardzo bogaty, jeśli chodzi o premiery na Prime Video. Oto najlepsze z nich.

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Prime Video: lipiec 2026. TOP 5 najmocniejszych premier

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Elle

Co się wydarzyło, zanim Elle Woods została Legalną Blondynką znanej z "Legalnej blondynki"? Przybliży nam to serial "Elle", będący prequelem, przedstawiającym nastoletnie lata głównej bohaterki. Akcja będzie rozgrywać się w latach 90., kiedy to Elle była uczennicą liceum w Seattle. W roli głównej zobaczymy Lexi Minetree, a wśród pozostałych członków obsady m.in. June Diane Raphael, Toma Everetta Scotta, Jacoba Moskovitza, czy zmarłego w tym roku Jamesa Van Der Beeka. Nad wszystkim, w roli producentki wykonawczej, pieczę trzyma Reese Witherspoon, odtwórczyni roli Elle w filmach.

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Od 1 lipca w Prime Video.

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Projekt Hail Mary

Śmiało można to powiedzieć - jeden z największych filmowych hitów 2026 roku i prawdopodobny uczestnik następnego oscarowego wyścigu. Ryan Gosling doskonale wciela się tu w Rylanda Grace'a - naukowca, którego los skierował do pracy w szkole. Zostaje jednak tam "odkryty" przez pewną kobietę (Sandra Huller), która zaangażuje go do tajemniczego projektu, mającego na celu uratowanie ludzkości przez zagładą. Równocześnie jesteśmy świadkami, jak Grace budzi się w kosmosie i walczy, by przypomnieć sobie, jak się tam znalazł.

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Planowo od 3 lipca w Prime Video.

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LOL: Kto się śmieje ostatni, sezon 4

Serial z udziałem gwiazd komedii, mający ekstremalnie proste i zarazem niezwykle trudne założenie - nie dać się rozśmieszyć, ale jednocześnie sprawić, że zaśmieją się inni. Nad przebiegiem tej rozgrywki czuwa ponownie Cezary Pazura w roli prowadzącego, a grono uczestników wygląda naprawdę imponująco. O zwycięstwo zawalczą: Tomasz Karolak, Katarzyna Bujakiewicz, Tomasz Kot, Ewa Kasprzyk, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Kacper Ruciński, Vanessa Aleksander, Mariusz Kałamaga oraz Jano. Z takim składem nuda nie ma prawa istnieć, a niezaśmianie się będzie wyzwaniem o niebywałej randze.

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Od 10 lipca w Prime Video.

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Kumpele na zabój

Sparowanie ze sobą tak dobrych i różnych od siebie prezencją aktorek jak Octavia Spencer i Hannah Waddingham jest pomysłem, co do którego ciężko uwierzyć, że dopiero teraz ktoś na niego wpadł. Lepiej późno niż wcale - panie dostaną wspólny serial, który zapowiada się bardzo dobrze. Debbie (Spencer) i Judith (Waddingham) są najlepszymi przyjaciółkami, jednak ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Dlaczego? Okazuje się, że druga z nich nie jest księgową, a zamiast tego prowadzi życie międzynarodowej zabójczyni. Obie kobiety, których życie jest zagrożone wskutek ścigania przez tajemniczą postać, ruszają w podróż, by poznać prawdę i wyjść cało z opresji.

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Od 15 lipca w Prime Video.

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Batman: Mroczny mściciel

Oczywiście, nic nie przebije legendarnego "Batman: The Animated Series" sprzed 30 lat. "Mroczny mściciel" nie jest jednak tanią kopią próbującą spić śmietankę nostalgii. Pierwszy sezon skutecznie zabrał nas w noirowy, detektywistyczny klimat, trafił z obsadą głosową (zwłaszcza z Hamishem Linklaterem w tytułowej roli) i na poziomie animacji wyglądał naprawdę solidnie. Oczekuje się, że 2. sezon również podtrzyma wysoki poziom. Widzowie znów zostaną zabrani w mroczne zakamarki Gotham, a na małym ekranie zobaczymy takie postacie jak Joker, Edward Nygma, Poison Ivy czy Roxy Rocket. Jest na co i na kogo czekać

Od 31 lipca w Prime Video.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.