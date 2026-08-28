Czy powstanie Szeptacz 2? Sprawdzamy, co już wiadomo

Netflix przyzwyczaił nas do tego, że mało które produkcje, które wypuszcza, kończą się na jednych odsłonach. Nie mam wątpliwości, że i w przypadku "Szeptacza" - nowego filmowego kryminału, bazującego na książce Alexa Northa o tym samym tytule - wśród widzów pojawią się rozważania na temat tego, czy opowiedziana w filmie historia ma jakąś szansę na swój dalszy ciąg.

Szeptacz - czy powstanie sequel filmu Netfliksa? Oto odpowiedź

Tom Kennedy (Adam Scott) to pisarz kryminałów, który nie potrafi pogodzić się z nagłą śmiercią żony. Owdowiały mężczyzna wkrótce zostaje dotknięty kolejną tragedią - niedługo po przeprowadzce w rodzinne strony kobiety, zostaje porwany 8-letni syn Toma, Jake. Pozostawiony w sytuacji bez wyjścia Tom zwraca się o pomoc do swojego ojca, Petera Willisa (Robert De Niro) emerytowanego detektywa, z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. Wkrótce wychodzą na jaw powiązania między porwaniem Jake'a, a skazanym przed laty seryjnym mordercą Szeptaczem, który - dzięki Willisowi - dostał dożywocie.

UWAGA: w dalszej części tekstu znajdą się spoilery dotyczące fabuły filmu

Biorąc pod uwagę to, że "Szeptacz" jest samodzielną książką autora, niebędącą częścią żadnej określonej serii, na ten moment nie należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości powstanie druga część filmu Netfliksa. Oczywiście, istnieje możliwość, że North napisze kolejną powieść z tego "uniwersum", ale na ten moment nie ma żadnych sygnałów, które wskazywałyby na taki rozwój wydarzeń. Netflix również w tej chwili nie wydał żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Gdy spojrzymy na zakończenie filmu, zasadniczo nie pozostawia ono pola do jakichkolwiek kontynuacji tej historii. Wątki rozpisane w scenariuszu znalazły swoje - mniej lub bardziej tragiczne - finały, praktycznie pozbawione potencjału ciąg dalszy. Jake został uratowany, Szeptacz 2.0 - "zneutralizowany" na zawsze, Tom prawdopodobnie odzyskał część spokoju życiowego i naprawia relacje ze swoim synem, a Peter w tragicznych okolicznościach prawdopodobnie uzyskał odkupienie, walcząc o bezpieczeństwo swojego wnuka.

Zapewne więcej będzie można powiedzieć również w momencie, gdy poznamy wyniki oglądalności "Szeptacza". Oczywiście, nawet jeśli będą one wysokie, nie oznacza to z automatu rozpoczęcia prac nad sequelem, ale obiecujące statystyki i ewentualny pozytywny odbiór filmu mogłyby przykładowo popchnąć temat do przodu. Póki co jest jednak zdecydowanie za wcześnie na takie decyzje i raczej nie ma co się spodziewać, że "Szeptacz" powróci. Bardziej prawdopodobnym kierunkiem mogłaby być adaptacja innej powieści Northa. Na razie jednak o tym również nic nie wiadomo.

Recenzję "Szeptacza" można przeczytać tutaj. Film jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

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